Nichts für schwache Nerven: Die besten Splatter-Horror-Filme auf Joyn

Herbst bedeutet Spooky-Season! Gibt es etwas Schöneres, als sich bei den kalten Temperaturen zuhause einzukuscheln, den Fernseher anzumachen und sich mal richtig schön zu gruseln? Horror-Fans finden: Auf gar keinen Fall! Wenn du auf der Suche nach schauriger Unterhaltung für heute Abend bist, haben wir hier die fünf besten Splatter-Filme für dich zusammengestellt.

Anzeige

Was bedeutet Splatter-Filme?

Splatter ist ein Subgenre des Horrorfilms, das sich durch extreme, oft übertriebene Gewaltdarstellungen und Blutvergießen auszeichnet. Der Begriff kommt vom englischen Wort splatter, also spritzen.

Der Fokus von Splatter-Filmen liegt auf expliziten Szenen, um Schockeffekte und Ekel hervorzurufen. Diese Filme sollen die Zuschauer:innen weniger gruseln, als durch visuelle Brutalität schockieren.

Anzeige

Anzeige

Splatter-Filme: Früher verpönt, heute Trend

Früher war die Gewaltdarstellung auf Kino-Leinwänden eher verpönt. Mit dem Kurzfilm "Un Chien Andalou" ("Ein andalusischer Hund") lehnten sich die Regisseure Luis Buñuel und Salvador Dalí 1929 weit aus dem Fenster. In einer Szene zeigen sie ein Auge, das mit einer Rasierklinge zerschnitten wird. Aus heutiger Sicht definitiv eklig, aber im Gegensatz zu unseren Splatter-Filmen doch recht harmlos.

In den 50er Jahren werden Filmemacher langsam etwas mutiger. Klassiker wie "Frankensteins Fluch" (1957) oder Dracula (1958) zeigen zwar jede Menge Blut und sogar abgetrennte Körperteile, als echte Splatter-Filme kann man sie jedoch trotzdem noch nicht bezeichnen. Vor allem über die damaligen Spezial-Effekte lässt sich heute beinahe schmunzeln.

Richtig erfolgreich werden Splatter-Filme in den 1970er und 1980er Jahren. Filme wie "The Texas Chainsaw Massacre / Blutgericht in Texas" (1974), "Dawn of the Dead" (1978), "Evil Dead/Tanz der Teufel" (1981) und "Freitag der 13." (1980) legen die Grundsteine des Subgenres.

Anzeige

Anzeige

Das sind die besten Splatter-Filme auf Joyn

Anzeige

Anzeige

1. "High Tension"

Worum geht's?

Um sich besser aufs Lernen zu konzentrieren, beschließen die Studentinnen Alex und Marie, ein paar Tage auf dem abgelegenen Bauernhof von Alex' Eltern zu verbringen. Wie so oft, ist das keine gute Idee. Denn die ländliche Idylle trügt und sie kriegen es schnell mit einem mysteriösen Psychopaten zu tun.

Dieser französische Splatter-Film hat Kultstatus! "High Tension" kostenlos auf Joyn streamen

Anzeige

2. "The Devil's Rejects"

Worum geht's?

Die Polizei hat das Haus des mordlüsternen Firefly-Clans gestürmt und die meisten Mitglieder getötet. Jetzt macht der rachsüchtige Sheriff Wydell Jagd auf die verbliebenen Familienmitglieder: Captain Spaulding und seine Kinder Baby und Otis ziehen mordend quer durch die USA.

Rob Zombies Meisterwerk zwischen Gewalt und Provokation Streame jetzt "The Devil’s Rejects" kostenlos auf Joyn

3. "Beyond Re-Animator"

Worum geht's?

Mittlerweile sind 13 Jahre vergangen, seit Dr. Herbert West wegen seiner Experimente an verstorbenen Menschen verurteilt und hinter Gitter gebracht worden ist. Heimlich setzt er jedoch im Gefängnis seine Forschungen mit Ratten fort und scheint endlich den Durchbruch erreicht zu haben. Sein Nano-Plasma lässt die Toten nicht mehr als willenlose Zombies auferstehen – durch die verbesserte Substanz erhalten sie nun auch ihre ursprüngliche Persönlichkeit zurück. Im Glauben an seinen Erfolg beginnt er nach und nach, Menschen zu reanimieren, doch sein vermeintlich todsicheres Serum zeigt unerwartete Nebenwirkungen. Erneut setzt West eine katastrophale Kette von grauenvollen Ereignissen in Gang.

Ein gelungenes Wiedersehen mit Jeffrey Combs als Dr. Herbert West "Beyond Re-Animator" gibt's kostenlos auf Joyn

4. "Saw V"

Worum geht's?

Der brutale Serienkiller Jigsaw (Tobin Bell) weilt schon seit einiger Zeit nicht mehr unter den Lebenden, dennoch wird sein perfides "Werk" fortgeführt. Mittlerweile hat Detective Mark Hoffman (Costas Mandylor) das Ruder übernommen und setzt Jigsaws mörderisches Treiben fort. Hoffman schnappt sich fünf Menschen für seine mörderische Versuchsanordnung.

Jigsaws grausame Folterspiele gehen auch im fünften Teil der "Saw"-Reihe weiter Jetzt "Saw V" kostenlos auf Joyn streamen

5. "Return of the Living Dead III"

Worum geht's?

In den 1960er-Jahren experimentiert die US-Army mit chemischem Trioxin, das Tote wiederauferstehen lässt und diese in eine äußerst widerstandsfähige Spezies mutiert. Ziel ist die Kreation von unzerstörbaren Bio-Einheiten, um die Kriegsführung zu revolutionieren. Das Ganze gerät außer Kontrolle und hat fatale Folgen. Die Menschen werden in fleischfressende Zombies verwandelt. Die Regierung setzt alles daran, die kannibalistischen Mörder wieder unter Kontrolle zu bringen.