"John Wick", "Matrix" & Co.: Diese Filme mit Keanu Reeves solltest du sehen!

Er gilt als der netteste Star in Hollywood und hat dazu noch was auf dem Kasten: Keanu Reeves! Der Schauspieler feiert heute, am 2. September, seinen 60. Geburtstag. Grund genug, sich mit seiner außerordentlichen Filmografie zu beschäftigen. Diese sieben Filme mit ihm solltest du kennen - und als Geburtstagsgeschenk an Keanu direkt streamen.

Happy Birthday, Keanu Reeves!

Der Schauspieler wird heute, den 2. September, 60 Jahre alt. Grund zum Feiern - und uns sein bewegendes Leben einmal genauer anzuschauen. Denn neben Filmerfolgen wie "Matrix" oder die "John Wick"-Reihe erlebte der im Libanon geborene Keanu einige private Rückschläge. Wie den Tod seines besten Freundes River Phoenix, mit dem er zusammen "My Private Idaho" drehte, der 1993 an einer Überdosis starb. Dass Keanu nicht verbittert ist, sondern zu einem der nettesten und aufopferungsvollsten Menschen in Hollywood zählt, ist ein Wunder.

"John Wick"

Dass "John Wick" so erfolgreich werden würde, hätte beim Release des Films 2014 niemand gedacht. Doch der düstere Neo-Noir-Actionfilm schlug richtig ein. Zu sehen: Keanu Reeves als knallharter Killer. Bereits vier Filme gibt es aus dem Franchise, der letzte "John Wick: Kapitel 4" kam erst 2023 in die Kinos, Gerüchte zu einem fünften "John Wick"-Film halten sich hartnäckig.

Keanu-Cuteness-Level: 😍😍😍

Spannung: 🫣🫣🫣🫣🫣

Drama-Lama: 🦙

Darum geht es:

John Wick (Keanu Reeves) hatte nach dem Tod seiner Frau nur noch seinen Hund. Der stirbt aber, als Iosef Tarasov ("Game of Thrones"-Star Alfie Allen), der Sohn des mächtigen Gangsterbosses Viggo (Michael Nyqvist) in Johns Haus einbrechen. Doch die Gangster haben nicht mit dem Rachefeldzug des ehemaligen Auftragskillers John Wick gerechnet - und der kennt keine Gnade.

"Vernetzt - Johnny Mnemonic"

Keanu Reeves schlüpft hier in die Rolle des Cyborgs Johnny. Der Film von 1995 basiert auf einer Kurzgeschicht, das Drehbuch wurde vom Autor selbst verfasst. Heraus kam ein Sci-Fi-Spektakel mit Tiefgang, das für die damalige Zeit trickreiche Spezialeffekte präsentierte, die sich heute noch sehen lassen können. Das Witzige: Der Film spielt im "fernen" Jahr 2021 - also in der Zukunft der bei Produktion des Films, aber eben in unserer derzeitigen Vergangenheit. Und der Film hat erschreckende Parallelen zu unserem Internet-Zeitalter.

Darum geht es:

2021: Die Welt wird von High-Tech-Konzernen beherrscht, die Hälfte der Menschheit leidet unter dem "Nerve Attenuation Syndrom" (NAS), für das es kein Heilmittel gibt. Das höchte Gut sind Informationen, die Hacker stehlen und mit denen handeln. Johnny (Keanu Reeves) handelt als mnemonischer Kurier mit ebensolchen Daten, die er mithilfe einer in seinem Gehirn implantierten Speicherkarte transportiert. Bei einem Auftrag geht alles schief: Johnny hat nur 24 Stunden Zeit, um eine riesige Datenmenge zu liefern, deren schiere Größe ihn umzubringen droht - und zu allem Überfluss sind nicht nur die rechtmäßigen Besitzer der Informationen hinter ihm her, sondern auch eine Untergrundorganisation, die ein Heilmittel für NAS in den Informationen vermutet.

Keanu-Cuteness-Level: 😍😍😍😍

Spannung: 🫣🫣🫣🫣

Drama-Lama: 🦙

"Matrix"

Was für ein Klassiker im Bereich Science Fiction: "Matrix" hat die Genre-Erwartungen gesprengt, mit noch nie dagewesenen Action-Sequenzen, Kameraeinstellungen und Techniken wie dem Bullet-Time-Effekt. Also für Filmnerds ist "Matrix" ein absolutes Muss … und für alle anderen sei gesagt, dass Keanu Reeves als Hauptrolle Neo einfach fantastisch gut aussieht.

Darum geht es:

Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) ist Programmierer und führt und dem Pseudonym Neo Jobs eine erfolgreiche Karriere als Hacker. Er wird in eine Untergrundorganisation eingeführt, bei dem ihm Anführer Morpheus (Laurence Fishburne) die Möglichkeit gibt, die Wahrheit zu sehen. Neo wacht in einer anderen Realität auf: Künstliche Intelligenz ist übermächtig geworden, Maschinen herrschen über Menschen. Nur in der unterirdischen Stadt Zion leben ein paar letzte Menschen. Neo schließt sich ihnen an und sie sehen in ihm den Retter aus der Herrschaft der Maschinen.

Keanu-Cuteness-Level: 😍😍😍😍😍

Spannung: 🫣🫣🫣🫣🫣

Drama-Lama: 🦙🦙

"Brotherhood of Justice"

Baby-Keanu-Alarm. In "Brotherhood of Justice" war Keanu erst 22 Jahre alt - jetzt feiert er seinen 60. Geburtstag. Wie die Zeit vergeht …

Ebenfalls noch in den Kinderschuhen waren seine Co-Stars "24"-Schauspieler Kiefer Sutherland und "Full House"-Star Lori Loughlin. Ein bisschen pathetisch ist er schon, der Film aus den 80ern, basiert aber tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Der Film ist ein relativ unbekanntes Kleinod aus der Filmografie von Keanu Reeves.

Darum geht es:

An seiner Schule, findet der junge Derek (Keanu Reeves), herrscht zu viel Gewalt. Daraufhin gründet er mit seinen Freunden die "Brotherhood of Justice", also die Bruderschaft der Gerechtigkeit, die dem Gewaltproblem ein Ende setzen soll. Zunächst beobachten sie nur Täter, später greifen sie selbst zu Gewalt, um Drogendealern und Gangs Einhalt zu gebieten.

Keanu-Cuteness-Level: 😍😍😍😍

Spannung: 🫣🫣

Drama-Lama:🦙🦙🦙🦙

"Speed"

Es hätte das neue Traumpaar am Hollywood-Himmel werden können! Denn Sandra Bullock - die dieses Jahr auch 60 wurde - und Keanu Reeves gaben Jahre später zu, dass sie jeweils in den anderen beim Dreh von "Speed" verschossen waren. Aber beide waren zu schüchtern, um ihren Gefühlen nachzugeben.

Schade, aber Keanu Reeves hat - nach Liebestragödien - jetzt mit Künstlerin Alexandra Grant jemanden gefunden, mit dem er seit einigen Jahren durchs Leben geht, er soll sich sogar verlobt haben. Doch zurück zum Film: Wer Sandra und Keanu zumindest auf der Leinwand als Paar erleben will, der sollte den Action-Thriller "Speed" anschauen.

Darum geht es:

Jack Traven (Keanu Reeves), Spezialist des Los Angeles Police Department, kann in letzter Sekunde einen Bombenanschlag von Lösegelderpresser Howard Payne (Dennis Hopper) verhindern, der dabei durch seine eigene Bombe stirbt. Doch falsch gedacht! Payne meldet sich telefonisch bei Traven, der für ihn jetzt sein persönlicher Feind geworden ist. Er habe eine Bombe in einem vollbesetzten Linienbus angebracht, die explodiert, sobald die Geschwindigkeit des Busses unter 50 Meilen (circa 80 Kilometer) fällt. Jack findet den Bus - und steigt ein. Er und die engagierte Passagierin Annie (Sandra Bullock) tun nun alles, damit der Bus trotz roter Ampeln, Baustellen und Staus nicht unter das Bomben-Tempolimit fällt.

Keanu-Cuteness-Level: 😍😍😍😍😍

Spannung: 🫣🫣🫣

Drama-Lama: 🦙🦙

"Im Auftrag des Teufels"

Filme aus den 90ern knallen einfach anders. Dieser Thriller mit Al Pacino und - natürlich - Keanu Reeves ist unglaublich packend. Auch, weil beide Schauspieler in ihren Rollen brillieren.

Darum geht es:

Anwalt Kevin Lomax (Keanu Reeves) will statt für Gerechtigkeit vor Gericht einzutreten lieber einfach nur gewinnen. Dass er dabei Kinderschläger und Vergewaltiger vertritt, ist ein Übel, das er in Kauf nimmt. Als er ein Jobangebot in New York bekommt, zieht er mit seiner Frau Mary Ann (Charlize Theron) ohne viel zu hinterfragen um. Der Leiter der Kanzlei John Milton (Al Pacino) und dessen ausladender Lebensstil schlagen Kevin direkt in den Bann. Er bemerkt überhaupt nicht, welche teuflische Machenschaften in der Kanzlei vor sich gehen …

Keanu-Cuteness-Level: 😍😍😍😍😍

Spannung: 🫣🫣🫣

Drama-Lama: 🦙🦙🦙

"Gefährliche Brandung"

Keanu Reeves und Patrick Swayze als Surferboys - muss man noch mehr sagen? Ja! Denn "Gefährliche Brandung" ist ein wahnsinnig guter Film mit einer perfekten Mischung aus Spannung, Drama, Action und man kann sogar sagen Buddy-Movie.

Darum geht es:

Der junge FBI-Agent Johnny Utah (Keanu Reeves) soll eine Bankräuber-Bande festnehmen. Als sich herausstellt, dass die Diebe in der Surfer-Szene zu finden sind, wird Johnny kurzerhand undercover eingeschleust. So lernt er Surfer Bodhi (Patrick Swayze) kennen, der ihn in den Freundeskreis integriert. Johnny findet Gefallen am Adrenalinrausch und Lifestyle und fühlt sich pudelwohl unter seinen neuen Freunden. Daher fällt er aus allen Wolken, als er erfährt, dass Bodhi und seine Gang hinter den Banküberfällen stecken. Johnny ist in einer moralischen Zwickmühle …

Keanu-Cuteness-Level: 😍😍😍😍😍

Spannung: 🫣🫣🫣

Drama-Lama: 🦙🦙🦙🦙🦙