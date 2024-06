Joyn-Highlights: Diese Filme mit Donald Sutherland sind echte Geheim-Tipps!

Mit Donald Sutherland ist einer der ganz Großen in Hollywood gestorben. Seine Karriere? Bemerkenswert. Diese großartigen Donald-Sutherland-Filme kannst du bei Joyn direkt streamen.

Donald Sutherland hat eine Karriere in Hollywood hingelegt, die einem Traum gleicht. Begonnen hat alles 1963 - und bis 2023 war der Schauspieler aktiv. Also unglaubliche 60 Jahre!

In dieser Zeit hat er einige Hits produziert, die gleich in verschiedenen Generationen zum Kult wurden. Millennials kennen ihn wahrscheinlich am besten als Präsident Coriolanus Snow aus den "Tribute von Panem"-Filmen, die Gen Y bewunderte ihn in "Backdraft" und die Boomer kennen ihn aus "Das dreckige Dutzend", mit dem er seinen Durchbruch als Schauspieler schaffte. Eine Leistung, die ihm 2018 den Ehrenoscar für seine Karriere einbrachte.

Diese Filme mit Donald Sutherland kannst du direkt kostenlos auf Joyn streamen.

Die Tribute von Panem

Als Präsident Coriolanus Snow ist er der kaltherzige Staatspräsident von Panem, und damit verantwortlich für die Hungerspiele, in denen Katniss (Jennifer Lawrence) gegen andere Tribute aus den jeweiligen Distrikten um ihr Leben kämpfen muss. So fies Snow auch ist - Donald Sutherland schafft es in seiner Performance, ihn mit Tiefgang zu füllen, sodass er manchmal sogar die interessanteste Figur wird.

Wer mit dieser Beschreibung gerade so gar nichts anfangen kann, sollte die "Tribute von Panem"-Reihe auf jeden Fall direkt anfangen zu schauen! Du wirst es nicht bereuen. Und für alle anderen: Ihr wisst, dass ihr es wollt.

Die Jury

Dieser Film geht unter die Haut - auch dank Donald Sutherland. Er spielt die Rolle des Lucien Wilbanks, eines alkoholabhängigen Anwalts, dessen Sucht ihn die Zulassung gekostet hat.

Trotzdem unterstützt er seinen ehemaligen Schützling Jake Tyler Brigance (Matthew McConaughey) und die fleißige Jura-Studentin Ellen Roark (Sandra Bullock), die Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson) vor der Todesstrafe bewahren wollen. Der wollte sich an den weißen Vergewaltigern seiner 10-jährigen Tochter rächen, erschoss aber versehentlich dabei einen weißen Polizisten. Die Buchverfilmung thematisiert die Rassenproblematik und Ungleichheit in den Südstaaten und die damit einhergehende Frage: wie fair ist das Rechtssystem?

Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen

Er liebte es einfach, den Bösen zu geben: Donald Sutherland spielt den inhaftierten Brandstifter Ronald Bartel, einen manipulativen und gefährlichen Psychopathen, der zwei rivalisierenden Feuerwehrmann-Brüdern bei der Aufklärung einer neuen Reihe von Bränden helfen soll. Spannend!

The ConArtist

Dieser Film war ein Familienprojekt. Donald spielte an der Seite seines Sohnes Rossif Sutherland.

Vince (Rossif Sutherland), ein talentierter Autodieb, will nach der Entlassung aus dem Gefängnis ein ehrliches Leben führen. Er hat seine Liebe zur Kunst entdeckt und will damit Geld verdienen. Doch da ist noch sein früherer Boss, Kranski (Donald Sutherland), der damit nicht einverstanden ist. Schafft Vince den Absprung?

Übrigens: Auch seine anderen Söhne Angus und Kiefer Sutherland sind Schauspieler.

Fierce People - Unter Wilden

Was für ein Charakterschauspieler! Donald Sutherland spielt den reichen Familienfreund Ogden C. Osborne, zu dem der 16-jährige Finn (Anton Yelchin) mit seiner drogensüchtigen Mutter (Diane Lane) nach einer gescheiterten Entziehungskur zu einem Sommeraufenthalt eingeladen wird. Osborne, reich, unnahbar, aber auch väterlich, wird zur wichtigen Mentor-Figur für Finn. Doch während des Sommers entdeckt Finn auch Schattenseiten des Lebens in der Oberschicht, einschließlich Intrigen, Gewalt und Verrat.