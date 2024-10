Joyn-Highlights im Oktober: "Inglourious Basterds", "Shrek" und "Pretty Little Liars"

Was gibt es Neues im Oktober auf Joyn? Diese Highlights aus Serien, Blockbustern und Shows erwarten dich. Das Beste: Joyn ist der einzige Streamer, bei dem du kostenlos Filme, Serien und Shows schauen kannst. Im Abo-Bereich von Joyn PLUS+ gibt es dann noch mehr Auswahl.

Serienstarts

"Pretty Little Liars"

Starttermin: 01. Oktober 2024

Genre: Drama

Darum geht es: "Pretty Little Liars" erzählt die Geschichte von vier Freundinnen – Aria, Hanna, Spencer und Emily – deren Leben nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Anführerin Alison DiLaurentis aus den Fugen gerät. Ein Jahr später beginnen sie, beunruhigende Nachrichten von einer anonymen Person namens "A" zu erhalten, die ihre dunkelsten Geheimnisse kennt – Geheimnisse, die sie nur Alison anvertraut hatten. Während sie versuchen, die Identität von "A" herauszufinden, verstricken sich die Freundinnen in ein Netz aus Lügen, Intrigen und gefährlichen Wahrheiten, immer tiefere Abgründe ihrer Kleinstadt und ihrer Vergangenheit werden offenbart. Mit jeder enthüllten Wahrheit steigt die Spannung, denn "A" scheint ihnen stets einen Schritt voraus zu sein. Bald wird klar, dass hinter Alisons Verschwinden und den perfiden Nachrichten ein noch viel größeres Mysterium steckt, das ihr Leben für immer verändern könnte. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen, während die Mädchen gegen einen unsichtbaren Gegner kämpfen, der nicht nur ihre Geheimnisse, sondern auch ihr Leben bedroht.

Für Fans von: "Vampire Diaries", "Riverdale"

Wer ist A? Findet es jetzt auf Joyn heraus

"Black Sails"

Starttermin: 01. Oktober 2024

Genre: Historien Drama

Darum geht es: "Black Sails" ist ein episches Piraten-Drama, das die Vorgeschichte zu Robert Louis Stevensons "Die Schatzinsel" erzählt. Im Zentrum steht Captain Flint, einer der berüchtigtsten und gefürchtetsten Piraten des Goldenen Zeitalters. Zusammen mit seiner vielschichtigen Crew kämpft Flint um die Kontrolle über die wertvollste Beute der Zeit – die spanische Schatzgaleone Urca de Lima. Inmitten der rauen See und auf der Insel Nassau, einer gesetzlosen Piratenhochburg, entfaltet sich ein brutales Machtspiel zwischen Piratenkapitänen, skrupellosen Händlern und dem britischen Empire, das Nassau zurückerobern will. Doch Flint kämpft nicht nur gegen äußere Feinde, sondern auch gegen Verrat und innere Konflikte – sowohl mit seiner Crew als auch mit sich selbst. Sein Ziel: Nassau zu einem freien und unabhängigen Staat zu machen, bevor der unaufhaltsame Griff des Imperiums alles zerstört. Die Serie ist geprägt von politischen Intrigen, epischen Seeschlachten und einer düsteren, komplexen Darstellung des Überlebenskampfes in einer Welt, in der Loyalität selten und Verrat allgegenwärtig ist. Mit jeder Folge entfaltet sich ein mitreißendes Drama, in dem Freundschaften und Allianzen zerbrechen und nur die Stärksten überleben.

Für Fans von: "Britannia", "Game of Thrones", "Santiano"

Streame jetzt alle 4 Staffeln auf Joyn

"Knight Rider"

Starttermin: 01. Oktober

Genre: Horror, Fantasy

Darum geht es: "Knight Rider" ist eine Actionserie aus den 1980er Jahren, die den Ex-Cop Michael Knight (David Hasselhoff) begleitet. Er arbeitet für die geheimnisvolle "Foundation for Law and Government" (FLAG) und bekämpft Verbrechen. Sein Partner ist K.I.T.T., ein hochintelligentes, sprechendes Auto mit futuristischen Fähigkeiten wie Turbo Boost, Selbststeuerung und Schutzschilden. Gemeinsam lösen sie spannende Fälle, bekämpfen Bösewichte und retten Menschen in Not, während sie sich gegen eine Vielzahl von Gefahren behaupten. Die Kombination aus Michael Knights Coolness und K.I.T.T.s Technik macht die Serie zu einem Kult-Klassiker voller Action und Spannung.

Für Fans von: "Magnum P.I." , "Fast and Furious" , "Baywatch"

Willst du K.I.T.T. und Hasselhoff auf ihren Abenteuern begleiten?

"Upir"

Starttermin: 18. September, exklusiv auf Joyn

Genre: Fantasy, Comedy

Während einer Hausbesichtigung wird der Burgerbuden-Besitzer Eddie (Fahri Yardım) von dem Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen. Langsam beginnt die Verwandlung von Mensch zu Vampir. Um das zu verhindern, muss Eddie als Upir - eine Art Zwischenwesen - Igor bedingungslos zur Verfügung stehen. Doch: Je länger er ein Upir ist, desto schwieriger wird es für Eddie, wieder Mensch zu werden.

Für Fans von: "jerks.", "What We Do in the Shadows"

Filmhighlights

"Minions-Auf der Suche nach dem Miniboss"

Starttermin: 1. Oktober

Genre: Animationsfilm

Darum geht es: „Minions auf der Suche nach dem Miniboss“ folgt den verrückten Abenteuern der Minions, bevor sie auf Gru treffen. Die Serie spielt in den 1970ern und zeigt, wie die tollpatschigen Minions sich durch allerlei schräge Situationen kämpfen, um den perfekten bösen Anführer zu finden. Dabei landen sie bei verschiedenen, teils kuriosen Schurken, aber ihre chaotischen Einlagen bringen sie immer wieder in Schwierigkeiten. Mit viel Humor, Slapstick und einer Portion Herz ist die Serie ein witziger Einblick in die frühen Tage der liebenswerten, gelben Helfer.

Für Fans von: "Ich einfach unverbesserlich", Latzhosen

Du bist auf den Geschmack gekommen? Dann streame hier die Minions!

"Mission Impossible: Rogue Nation"

Starttermin: 24. September

Genre: Action

Darum geht es: "Mission: Impossible - Rogue Nation" folgt Ethan Hunt (Tom Cruise), der es mit einer gefährlichen Geheimorganisation namens "Syndikat" aufnimmt. Diese Gruppe, bestehend aus ehemaligen Elite-Agenten, plant, die Weltordnung zu destabilisieren. Während die IMF (Impossible Mission Force) aufgelöst wird, operiert Hunt im Verborgenen, um das Syndikat zu entlarven und zu stoppen. Unterstützt wird er von seinem Team, darunter Benji (Simon Pegg), Luther (Ving Rhames) und der geheimnisvollen Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), deren Loyalität unklar ist. Atemberaubende Stunts, internationale Schauplätze und packende Actionsequenzen machen diesen Teil zu einem Highlight der Serie, während Hunt einem scheinbar übermächtigen Feind gegenübersteht. Spannung, Verrat und spektakuläre Missionen garantieren Nervenkitzel!

Für Fans von: Tom Cruise, "James Bond"

Erlebe Ethan Hunt bei seinem 5. Abenteuer jetzt auf Joyn

"Die Glücksritter"

Starttermin: 3. Oktober

Genre: Comedy

Darum geht es: "Die Glücksritter" (Originaltitel: *Trading Places*) ist eine kultige Komödie aus den 1980er Jahren. Der Film dreht sich um zwei völlig gegensätzliche Männer: den wohlhabenden Investmentbanker Louis Winthorpe III und den obdachlosen Trickbetrüger Billy Ray Valentine. Durch eine perfide Wette zweier alter reicher Brüder wird das Leben der beiden komplett auf den Kopf gestellt: Louis verliert alles, während Billy Ray plötzlich ein luxuriöses Leben führt. Der Film ist eine clevere Satire über soziale Ungleichheit, Kapitalismus und Vorurteile, gepaart mit viel Witz und spannenden Wendungen. Die starke Chemie der Hauptdarsteller Eddie Murphy und Dan Aykroyd sorgt für jede Menge Unterhaltung.

Für Fans von: "Ein Zwilling kommt selten allein"

"Inglourious Basterds"

Starttermin: 14. Oktober

Genre: Krieg/ Abenteuer

Darum geht es: "Inglourious Basterds" ist ein packender Kriegsfilm von Quentin Tarantino, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Die Handlung dreht sich um zwei parallele Pläne, die darauf abzielen, die Nazi-Führung zu stürzen: Eine Gruppe jüdisch-amerikanischer Soldaten, angeführt von Lieutenant Aldo Raine, führt brutale Guerilla-Angriffe auf Nazis durch. Gleichzeitig plant die jüdische Kinobesitzerin Shosanna, deren Familie von Nazis ermordet wurde, Rache, indem sie eine Vorführung organisiert, bei der hochrangige Nazi-Führer versammelt sind. Der Film kombiniert Spannung, schwarzen Humor und brutale Action mit Tarantinos typischem Stil und bietet einen alternativen Verlauf der Geschichte.

Für Fans von: "Django Unchained", "Operation Walküre- Das Stauffenberg Attentat"

"Shrek"

Starttermin: 1. Oktober

Genre: Animationsfilm, Parodie

Darum geht es: In "Shrek" geht es um einen grimmigen, aber gutherzigen Oger namens Shrek, der in einem Sumpf lebt und seine Ruhe liebt. Als der böse Lord Farquaad alle Fabelwesen in Shreks Sumpf verbannt, macht sich Shrek, begleitet von dem quirligen Esel, auf den Weg, um Farquaad zu konfrontieren. Um seinen Sumpf zurückzubekommen, muss Shrek Prinzessin Fiona aus einem Turm retten. Auf der Reise entdecken sie Freundschaft und überraschende Geheimnisse – inklusive Fionas eigenen, besonderen Fluch. Die Mischung aus Humor, Märchen-Parodien und einer herzlichen Botschaft macht den Film charmant und unterhaltsam.

Für Fans von: "Der gestiefelte Kater"

Fun Facts: "Shrek" ist der erste Animationsfilm, der einen Oscar gewonnen hat.

Lust auf Shrek bekommen? Streame jetzt kostenlos "Shrek der Dritte" auf Joyn

"Avengers: Age of Ultron"

Starttermin: 18.Oktober

Darum geht es: In *"Avengers: Age of Ultron"* entwickelt Tony Stark (Robert Downey Jr.) zusammen mit Bruce Banner(Mark Ruffalo) eine künstliche Intelligenz namens Ultron, um die Erde zu schützen. Doch Ultron entwickelt ein eigenes Bewusstsein und beschließt, die Menschheit zu vernichten, um den Planeten zu retten. Die Avengers müssen sich zusammenschließen, um Ultron und seine Roboter-Armee zu stoppen. Dabei kämpfen sie nicht nur gegen Ultron, sondern auch gegen interne Konflikte und neue Feinde wie die mächtigen Zwillinge Wanda(Elizabeth Olsen) und Pietro Maximoff(Aaron Taylor-Johnson). Der Film verbindet packende Action mit emotionalen Momenten und legt den Grundstein für kommende Konflikte im Marvel-Universum.

Für Fans von: MCU, "WandaVision"

Reality Formate

"Promi Big Brother"

Starttermin: 19. September

Darum geht es: "Promi Big Brother" ist eine Reality-Show, bei der prominente Teilnehmer für mehrere Wochen in ein abgegrenztes Haus oder Container ziehen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Sie müssen Aufgaben bewältigen, um ihren Alltag zu meistern und sich gegenseitig überlisten, da jede Woche ein Kandidat das Haus verlassen muss. Der Clou: Die Promis werden ständig von Kameras überwacht, sodass die Zuschauer hautnah bei persönlichen Dramen, Konflikten und humorvollen Momenten dabei sind. Am Ende gewinnt derjenige, der sich am besten behauptet und die meisten Zuschauerstimmen erhält.

Für Fans von: "Das große Promi Büßen"