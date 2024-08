"Jurassic World 4": Das ist über das Dino-Spektakel bereits bekannt

Mit "Jurassic Park: Rebirth" ist ein neuer "Jurassic World"-Film in der Mache, der 2025 in die Kinos kommen soll. Jetzt gibt es die ersten Infos und Bilder zum neuen Dino-Film mit Scarlett Johansson.

Markier schon mal deinen Kalender, denn am 2. Juli 2025 heißt es, Kinotickets für den neuesten Film des "Jurassic World"-Franchise kaufen. "Jurassic Park: Rebirth" ist der mittlerweile siebte Film der Dino-Reihe - wenn man die "Jurassic Park"-Filme von Steven Spielberg mitzählt. Wenn nicht, dann ist er der vierte Film der "Jurassic World"-Serie, an dessen Handlung der neue Film anknüpfen soll.

Jetzt gibt es die ersten, heißen Infos rund um die Besetzung - und erste Fotos machen Lust auf das Action-Abenteuer.

Erste Fotos vom Set des neuen "Jurassic World"-Films

"Jurasic Park: Rebirth" hat als Regisseur den Briten Gareth Edwards gewinnen können, der bereits bei seinen vorherigen Projekten, darunter "Godzilla", "The Creator" und "Rogue One: A Star Wars Story" zeigen konnte, dass er es versteht, eine Story mit eindrucksvollen Bildern in Szene zu setzen.

Auch der Schauspiel-Cast kann sich sehen lassen. "Marvel"-Star Scarlett Johansson, "Bridgerton"-Liebling Jonathan Bailey und der zweifache Oscar-Gewinner Mahershala Ali ("Green Book - Eine besondere Freundschaft") stehen vor der Kamera. Erste Bilder zeigen letzteren Feuer schwingend in Armee-Kluft - scheinbar Auge in Auge mit einem riesigen Dinosaurier.

Nicht mit dabei sind die "Jurassic World"-Schauspieler Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, noch die "Jurassic Park"-Stars Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill.

Darum geht es in "Jurassic Park: Rebirth"

Zwar spielt der Cast der bisherigen Filme keine Rolle mehr, aber der neue Film soll trotzdem im gleichen Universum wie "Jurassic World" spielen.

Die Handlung wird fünf Jahre nach "Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter" angesetzt. Nur noch wenige Dinosaurier leben in den Biosphären, aber drei von ihnen sind der vermeintliche Schlüssel zu einem wichtigen Medikament. In einer verdeckten Operation versucht nun Zora Bennett (Scarlett Johansson) an Gen-Material der Dinos zu gelangen. Dabei landet sie auf einer Insel, die seit Jahren vor Menschen verborgen war und einige Geheimnisse birgt …

