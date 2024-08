Keine "Barbie"-Fortsetzung? Kein Problem, diese Female-Empowerment-Filme sind noch besser!

Mattel plant einen neuen "Barbie"-Film. Allerdings ohne Star Margot Robbie und ohne Regisseurin Greta Gerwig. Wer sich jetzt auf einen neuen Female Empowerment-Film gefreut hat, muss nicht enttäuscht sein: Diese sechs feministischen Filme trösten dich schnell darüber hinweg.

"Barbie 2" - Aber ganz anders

Greta Gerwigs "Barbie"-Film ließ alles und jeden im letzten Sommer in Pink erstrahlen. Beeindruckende 1,44 Milliarden US-Dollar spülte der Streifen in die Kinokasse. Klar, dass da schnell die Frage nach einer Fortsetzung aufkam.

Die brillante Regisseurin und Feministin Greta Gerwig dementierte jedoch bisher alle Gerüchte um ein Sequel aus ihrer Hand. Auch die beiden Stars Margot Robbie alias "Stereotypical-Barbie" und Ryan Gosling alias "Ken" hielten sich bisher mit Spekulationen zurück.

Und dennoch soll Spielzeughersteller Mattel mitten in den Vorbereitungen für einen neuen Film mit der berühmten Puppe stecken. Das will Hollywood-Insider Matt Balloni in Erfahrung gebracht haben.

Mattel soll ihm zufolge im Gespräch mit dem Animationsstudio "Illumination" sein. Schon bald könnte also ein neues Animations-Franchise im Stil vom "Super Mario"-Film erscheinen.

Dem Insider zufolge sei Regisseurin Greta Gerwig und "Barbie"-Darstellerin und Produzentin Margot Robbie über diese Gespräche informiert. Die beiden Frauen wären jedoch überhaupt nicht begeistert gewesen von der Idee.

Female Empowerment: Diese fünf Filme sind noch besser als "Barbie"

Greta Gerwig zielte mit "Barbie" darauf ab, die komplexen Herausforderungen und Widersprüche hervorzuheben, denen Frauen in der modernen Gesellschaft gegenüberstehen.

Die Regisseurin weist darauf hin, dass die Realität für Frauen oft vielschichtig und widersprüchlich ist: Sie sollen stark und selbstbestimmt sein, aber auch sanft und konform. Alle, die den Film kennen, werden direkt die so pointierte Rede von Gloria (America Ferrera) im Ohr haben.

"Barbie" ist ein gelungenes Meisterwerk, über dessen Fortsetzung wir uns wohl alle gefreut hätten. Dass der geplante Animationsfilm einen ähnlich gesellschaftskritischen Fokus erhält, ist eher unwahrscheinlich.

Aber bevor du zu enttäuscht bist: Wir haben sechs Filme über und mit starken Frauen für dich, die du jetzt sofort streamen kannst:

"Serena"

"Die Tribute von Panem"-Star Jennifer Lawrence in der Rolle einer knallharten Geschäftsfrau: In den 1930er Jahren versuchen George (Bradley Cooper) und seine Frau Serena (Jennifer Lawrence) ein Holzfäller-Imperium aufzubauen. Die willensstarke und kluge junge Frau verschafft sich dabei den Respekt der Arbeiter. Sie findet sich schnell in der harten Wildnis der Berge zurecht und kommandiert mit eiserner Hand. So fluktuiert auch bald das Geschäft - doch das Paar hat mit einigen Hindernissen zu kämpfen.

"Book Club - Das Beste kommt noch"

Witzige Romantik-Komödie mit drei Oscar-Preisträgerinnen in den Hauptrollen: Sharon (Candice Bergen), Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda) und Carol (Mary Steenburgen) lesen seit drei Jahrzehnten spannende und weniger spannende Geschichten in ihrem Buchclub. Eines Tages bringt Viviane einen ganz besonderen Bestseller in die Gruppe und die vier reifen Frauen stellen eindrucksvoll fest, dass man auch mit 60 noch das große Glück finden kann.

"Natürlich blond" - Teil 1 und 2

Sie lässt sich keine Grenzen aufzeigen - Erst recht nicht von Männern: Elle Woods (Reese Witherspoon) verkörpert "Barbie" im echten Leben: Sie ist wunderschön, beliebt, liebt die Farbe Pink und ist blond. Doch ihr fester Freund will lieber eine Harvard-Studentin als zukünftige Frau. Gesagt, getan: Die raffinierte Elle verlässt ihre alte Studentinnenverbindung und meistert den Aufnahmetest an der renommierten Universität in Boston.

Was als verzweifelter Versuch begann, ihren Ex-Freund wieder für sich zu gewinnen, entwickelt sich zu einer ganz persönlichen Leidenschaft und einem neuen Traum: Elle will Anwältin werden. Und nichts und niemand kann sich davon abbringen.

Im zweiten Teil von "Natürlich blond" beginnt Elle Woods ihre Karriere als Anwältin in einer angesehenen Kanzlei. Von ihren Kolleg:innen wird sie jedoch nicht wirklich ernst genommen. Elle findet heraus, dass ausgerechnet ein Mandant der Kanzlei, für Tierversuche an Verwandten ihres Hündchens Brutus verantwortlich ist. Die Blondine läuft dagegen Sturm und wird gefeuert. Doch auch das kann sie nicht aufhalten.

Die starke Protagonistin in "Natürlich blond" lässt sich von niemanden sagen, was sie kann und was sie nicht kann. Und trotz abschätziger Blicke und Gerede bleibt sie sich selbst stets treu.

"The Woman King":

Oscar-Gewinnerin Viola Davis in einem von wahren Ereignissen inspirierten Drama:

Das afrikanische Königreich Dahomey ist in Gefahr. Die weiblichen Eliteeinheit Agojie kämpft gegen die Sklaverei im benachbarten Königreich. Die mutige Generalin Nanisca rekrutiert neue Soldatinnen, um die Gefangenen zu befreien und den Sklavenhändlern die Stirn zu bieten.

"Die Poetin"

Hollywood-Star Miranda Otto spielt die starke Hauptrolle in dieser spannenden Filmografie: Elizabeth Bishop ist eine Großmeisterin der Poesie in den 1950er Jahren. Auf der Suche nach neuer Inspiration für ihre Lyrik bricht die 40-Jährige nach Brasilien auf, wo sie ihre Studienfreundin Mary besucht. Diese lebt inzwischen mit ihrer Geliebten Lota auf einem herrschaftlichen Anwesen. Die Geschichte einer lesbischen Ménage à trois beginnt.

Zwischen Liebe und Leidenschaft, Macht und Verrat sorgen Miranda Otto, Treat Williams als Freundin Mary und Glória Pires als die Geliebte Lota de Macedo für ein eindrucksvolles Schauspiel unter willensstarken Frauen.