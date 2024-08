Kevin Costner verrät,  welchen "No Way Out"-Kollegen er am liebsten mag!

Kevin Costner hat schon mit den größten Hollywood-Legenden wie Sean Connery (✝), Robert De Niro und Clint Eastwood vor der Kamera gestanden. Doch wer hat ihn am meisten beeindruckt? Die Antwort überrascht!

Hollywood-Urgestein Kevin Costner

43 Jahre ist er bereits im Showgeschäft: Die Rede ist von Kevin Costner, der inzwischen zu den Veteranen des Filmgeschäfts gehört. 1981 feierte er sein Spielfilmdebüt, doch noch heute ist der 69-Jährige aktiv, etwa in der aktuellen Westernserie "Yellowstone", die mächtige Erfolge erzielt.

Bei so einer langen Karriere ist die Liste an Co-Stars, mit denen Costner so lang, wie beeindruckend. Zu seinen Kollegen gehören unter anderem diese Hochkaräter:

Kevin Costner: "Sean Connery war der Größte"

Seine Arbeitskollegen können sich also wirklich mehr als sehen lassen. Da ist man natürlich versucht, Kevin Costner nach Einschätzungen zu all den Co-Stars zu fragen. Und genau dieser Versuchung hat das amerikanische Online-Magazin "Espinof" in einem Interview mit dem Schauspieler nachgegeben.

Der größte Star, mit dem er je zusammengearbeitet habe, sagte Costner darin unumwunden, sei ganz klar Sean Connery gewesen, der "größte Star der Welt". Diese Einschätzung wollte er aber erst abgeben, nachdem er klargestellt hatte, dass diese Art von "Listen" nie ganz glücklich sei. Schließlich hätte es so viele unglaubliche Leute gegeben, mit denen er zu tun gehabt hatte. Und Robert De Niro sei ohnehin so schwer greifbar und in einer eigenen Liga, dass er komplett "Listen-ungeeignet" sei.

Nachdem die Frage nach dem größten Co-Star geklärt ist, stellt sich jedoch eine weitere, nämlich die nach dem Favoriten: Wer war der beste Schauspieler, mit dem Kevin Costner in seiner 43-jährigen Karriere vor der Kamera stand?

Auch, wenn er vorher klargestellt hatte, dass so viele andere eine derartige "Auszeichnung" auch verdient hätten, antwortete er doch schnell und bestimmt: Gene Hackman (94).

Mit ihm spielte Kevin Costner 1987 in dem Politthriller "No Way Out - Es gibt kein Zurück".

"No Way Out": ein Thriller-Highlight der 1980er-Jahre

In "No Way Out" (1987) standen Sean Young, Gene Hackman und Kevin Costner gemeinsam vor der Kamera. © picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL

Auch persönlich hat Hackman einen bleibenden Eindruck auf Costner hinterlassen. Um das zu verdeutlichen, erzählte er eine Anekdote von den Dreharbeiten zu "No Way Out". So habe der damals 32-jährige Costner sich am Set mit Regisseur Roger Donaldson angelegt. An einer Anweisung des Neuseeländers habe er sich gar so sehr gestört, dass er forderte, ihn austauschen zu lassen.



Als er nach dem Vorfall auf dem Parkplatz des Filmstudios Gene Hackman begegnete, rechnete er damit, gleich von seinem deutlich erfahrenerem Co-Star eine Standpauke wegen seines Benehmens zu erhalten. Stattdessen sprach ihm Hackman seine Anerkennung aus, schließlich habe er sich als junger Mann genauso verhalten.

"No Way Out" - Darum geht's:

In "No Way Out", einem Thriller-Klassiker des Hollywoods der 1980er-Jahre, spielt Costner den Soldaten Tom Farrell, der eine Affäre mit Susan Atwell (Sean Young) anfängt. Was er nicht weiß: Sie ist ebenfalls die Geliebte des von Hackman verkörperten Verteidigungsministers David Brice. Als Brice beginnt zu ahnen, dass er nicht der einzige Mann im Leben seiner Geliebten ist, stellt er sie zur Rede. Doch durch einen Unfall während ihres Streits kommt die junge Frau zu Tode. Seine Beziehung zu Susan und seine Rolle in ihrem Tod lässt Brice schnell mal unter den Tisch kehren. Stattdessen nehmen die Ermittler:innen den unschuldigen Farrell ins Visier ...

