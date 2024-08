Kino-Meisterwerk mit Vin Diesel: Dieser Film ebnete seinen Weg nach Hollywood!

Von bescheidenen Anfängen zu Hollywoods Action-Star: Wusstet ihr, dass Vin Diesel in seiner vierten Kino-Rolle nicht überlebte? In: "Der Soldat James Ryan". Hättet ihr den jungen Vin erkannt?

Von der Nebenrolle zum Hollywood-Star: Vins Diesels Weg zum Durchbruch

Bisher war Vin Diesel (bürgerlich: Mark Sinclair) in 57 Kino-Rollen zu sehen. Und nur in dreien spielt er nicht die Hauptrolle. Seinen allerersten Einsatz hatte Vin als Krankenpfleger in "Zeit des Erwachsens" (1990, mit Robert De Niro und Robin Williams). Der Film war ein großer Erfolg, aber Vin tauchte nicht mal im Abspann namentlich auf. Weil Angebote ausblieben, drehte er die nächsten Filme einfach selbst. Regie, Drehbuch, Hauptrolle, Produktion - bei "Multi Facial" (1995) und "Strays" (1997) kam alles aus einer Hand. "Multi Facial" lief bei den Filmfestspielen in Cannes und erregte die Aufmerksamkeit eines Großen des Geschäfts. Steven Spielberg ("E.T.", "Jäger des verlorenen Schatzes", "Jurassic Park") rief an.



Und wenn eine Hollywood-Legende anruft, sagt man nicht nein. Auch, wenn man in der angebotenen Rolle stirbt. Vin Diesel spielte 1998 in "Der Soldat James Ryan" mit, allerdings leider nicht lange. Aber die Rolle ebnete ihm den Weg zum Durchbruch. Heute Abend läuft der Anti-Kriegsfilm-Klassiker bei Kabel Eins - und auf Joyn, wann immer du ihn sehen willst. Außerdem läuft auf Joyn auch "Find Me Guilty - Der Mafiaprozess".

Steven Spielberg rief - und ließ Vin Diesel sterben

Vin Diesel spielt "Private Carpazo", der einer von sechs Soldaten ist, die Captain Miller (Tom Hanks) für ein schier aussichtsloses Kommando auswählt. Die Truppe soll, mitten in den Wirren der Landung der Alliierten am Strand der Normandie im Juni 1944, den Soldaten James Ryan ausfindig machen. Denn der muss, weil bereits alle seine Brüder im Krieg fielen, unbeschadet zur Familie nach Hause nach Amerika gebracht werden.



Die Suche nach Ryan wird zum Himmelfahrtskommando - und Carpazo fällt ihm zum Opfer. In einer ergreifenden Szene stirbt er, von einem Scharfschützen aus dem Hinterhalt getroffen, in den zerbombten Ruinen einer französischen Kleinstadt.



Aber die Rolle reichte. Diesel machte so viel Eindruck, dass es danach fast ungebremst aufwärts ging. Nur noch einmal, in dem Wallstreet-Thriller "Risiko - Der schnellste Weg zum Reichtum" (2000), spielte Diesel nicht die erste Schauspieler-Geige. Danach schnappte er sich die Hauptrolle als Anti-Held "Riddick" in "Pitch Black - Planet der Finsternis" (2000). 2001 zog er dann das ganz große Los. Er wurde für "The Fast And The Furious" zu Dominic Toretto. In neun von zehn Filmen der Highspeed-Franchise spielte Vin die "Dom"-Hauptrolle.

Vin Diesel lässt Riddick und Xander Cage zurückkehren

Auch in dem für 2026 geplanten nächsten Teil ("Fast X: Part 2") soll Vin als Dom zurückkehren. Gleichzeitig arbeitet er auch daran, seine anderen Action-Charaktere, Riddick und Xander Cage ("xXx") zurückkehren zu lassen. "Riddick: Firya" und "xXx 4" befinden sich in der Vorproduktion.

Vin Diesels Privatleben

Vin ist seit 2007 mit dem mexikanischen Fotomodel Paloma Jimenez liiert, die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Die jüngste Tochter, Paulina (geboren 2015), ist nach Vins "Fast & Furious"-Kollege und Freund Paul Walker benannt, der 2013 bei einem Autounfall starb. Vin ist auch der Patenonkel von Pauls Tochter Meadow.

