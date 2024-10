"Knight Rider": Das ist aus den Stars der 80er-Jahre-Serie geworden

"Er kommt - Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann." Mit diesem legendären Intro flimmert "Knight Rider" ab 1985 über die deutschen Fernsehbildschirme. Knapp 40 Jahre später ist die Action-Serie rund um Michael Knight und sein sprechendes Superauto K.I.T.T. Kult. Doch wie ging es anschließend für Hauptdarsteller David Hasselhoff und seine Co-Stars weiter?

David Hasselhoff alias Michael Knight

David Hasselhoff in seiner Rolle als Michael Knight. © imago images/Ronald Grant

Er ist das Gesicht von "Knight Rider": Mit knapp 30 Jahren schlüpft David Hasselhoff erstmals in die Rolle des Ex-Polizisten Michael Knight und geht für die "Foundation für Recht und Verfassung" auf Verbrecherjagd. Endgültig zum Superstar wird "The Hoff" als Rettungsschwimmer Mitch Buchannon in "Baywatch". Zwischen 1989 und 2001 verhilft er der Fernsehserie nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Produzent zu weltweitem Erfolg. In Deutschland fasst Hasselhoff auch mit seiner Musikkarriere Fuß. Sein Song "Looking For Freedom" belegt 1989 wochenlang Platz 1 der deutschen Hitparade.



Neben Auftritten in zahlreichen Fernsehserien und Spielfilmen ist Hasselhoff während der 2000er-Jahre in Casting-Shows wie "America’s Got Talent" und "Promi Big Brother" zu sehen. Für Schlagzeilen sorgt auch sein turbulentes Privatleben. Unter anderem taucht 2007 auf YouTube ein Video auf, in dem der Schauspieler vollgetrunken versucht, einen Cheeseburger zu essen. Aber: Von Alkoholproblemen und dem Scheidungskrieg mit seiner Ex-Frau Pamela Bach lässt sich "The Hoff" nicht unterkriegen. Bis heute steht der ehemalige "Knight Rider"-Hauptdarsteller als Buchautor, Reality-TV-Star und Social-Media-Phänomen im Rampenlicht.

William Daniels alias K.I.T.T.

William Daniels ist zwar in keiner einzigen Folge selbst zu sehen, dennoch erweckt er mit seiner Stimme K.I.T.T erst zum Leben. © imago images/Everett Collection

"Michael, das ist keine gute Idee." William Daniels, der K.I.T.T. im englischen Original seine Stimme leiht, ist in keiner einzigen Episode von "Knight Rider" zu sehen. Trotzdem hat er enormen Einfluss auf die Serie und gibt dem Superauto mit dem roten Scanner seine Persönlichkeit - humorvoll, analytisch und immer loyal.



Schon vor "Knight Rider" ist Daniels ein etablierter Schauspieler und Teil des Casts von Kinofilmen wie "Die Reifeprüfung" oder "Die blaue Lagune". Für seine Hauptrolle als Dr. Mark Craig in der Krankenhaus-Serie "Chefarzt Dr. Westphall" gewinnt er Mitte der 80er-Jahre zwei Emmys. Jüngere Serienfans dürften den Amerikaner eher von Gastauftritten in "King of Queens", "Scrubs" oder "Grey’s Anatomy" kennen. Mit über 90 Jahren genießt der gebürtige New Yorker heute seinen wohlverdienten Ruhestand und ist nach wie vor gern gesehener Gast auf Fan-Conventions.



In der deutschen Version wurde K.I.T.T. von dem 1994 verstorbenen Synchronsprecher Gottfried Kramer gesprochen.

Edward Mulhare alias Devon Miles

Edward Mulhare alias Devon Miles (r.) mit Michael Knight und K.I.T.T.. © IMAGO / Everett Collection

Mit britischer Eleganz verkörpert Edward Mulhare in "Knight Rider" Devon Miles, Michael Knights Chef und Kopf der "Foundation für Recht und Verfassung". Nach dem Serienende im Jahr 1986 übernimmt der irisch-amerikanische Schauspieler Gastrollen in verschiedenen beliebten Fernsehserien wie "Mord ist ihr Hobby" oder "Hart aber herzlich". Von 1988 bis 1989 ist er Gastgeber der TV-Show "Secrets & Mysteries", die paranormale Phänomene und mysteriöse historische Ereignisse beleuchtet. Für den Fernsehfilm "Knight Rider 2000" kehrt Mulhare 1991 noch einmal in seine ikonische Rolle als Devon Miles zurück. Sein letzter Film ist die Komödie "Tango gefällig?". Kurz nach den Dreharbeiten im Jahr 1997 stirbt der Schauspieler an Lungenkrebs.

Patricia McPherson alias Bonnie Barstow

© picture alliance / Everett Collection | ©NBC/Courtesy Everett Collection

Als smarte Chef-Mechanikerin Bonnie Barstow sorgt Patricia McPherson in "Knight Rider" dafür, dass Wunderauto K.I.T.T. immer einsatzbereit ist. Ende der 80er Jahre ist die Schauspielerin in populären Serien wie "MacGyver", "Star Trek: The Next Generation" und "Der Denver-Clan" zu sehen. Ihre letzte größere Rolle spielt sie 1991 in der Krimiserie "Matlock", 2009 folgt ein kleiner Auftritt in der Serie "Warehouse 13". Seitdem hat sich Patricia McPherson aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Schauspieler und Synchronsprecher James Garrett, engagiert sie sich für den Umweltschutz. Das Paar lebt zurückgezogen in Kalifornien.

Rebecca Holden alias April Curtis

Rebecca Holden mit K.I.T.T. im Jahr 2016. © IMAGO / Avalon.red

In der zweiten Staffel von "Knight Rider" tritt Rebecca Holden als April Curtis in Patricia McPhersons Fußstapfen und übernimmt die Rolle der Technikerin für K.I.T.T.. Es folgen Gastauftritte in Fernsehserien wie "Magnum", "Remington Steele" und "General Hospital". Ende der 80er konzentriert sich die Amerikanerin auf ihre Karriere als Sängerin, tourt mit ihrer Country-Band durch die Staaten und veröffentlicht mehrere Alben. Bis heute ist Holden als Musikerin aktiv, kehrt ab und an aber auch zur Schauspielerei zurück. Zum Beispiel für einen Gastauftritt in der Serie "Vice Squad: LA" im Jahr 2021.

Peter Parros alias RC3

Peter Parros stößt in der vierten und letzten Staffel zum "Knight Rider"-Cast. Als Reginald Cornelius III, besser bekannt als RC3, fährt er die mobile Einsatzzentrale der Foundation und unterstützt Michael Knight gelegentlich bei seinen Missionen. Für Parros ist die Rolle ein echtes Karrieresprungbrett: Nach "Knight Rider" ist er in vielen weiteren Serien zu sehen, darunter "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert", "New York Undercover" und "Castle". Zum Star wird der gebürtige New Yorker aber vor allem mit Daily Soaps: Von 1987 bis 2009 spielt er Dr. Ben Harris in "Jung und Leidenschaftlich" und ist zwischen 2013 und 2021 in der wöchentlichen Seifenoper "The Haves and the Have Nots" zu sehen.

