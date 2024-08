"Knives Out": 5 überraschende Fakten - und wo du den Film streamen kannst

Inspiriert von Agatha Christies Kriminalromanen, feierte die amüsante Krimi-Komödie "Knives Out: Mord ist Familiensache" einen Riesenerfolg. Aber auch hinter den Kulissen sorgt der starbesetzte Mega-Hit für Lacher und rauchende Köpfe durch unerwartete Wendungen. Wir verraten dir 5 überraschende Fakten, die du garantiert noch nicht wusstest.

Das Wichtigste in Kürze Die "Knives Out"-Reihe besteht bisher aus zwei Teilen mit Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc in der Hauptrolle.

Das langersehnte Sequel "Knives Out: Wake Up Dead Man" wird im Laufe des Jahres 2025 erscheinen.

"Knives Out: Mord ist Familiensache" siehst du kostenlos auf Joyn.

Das ist "Knives Out: Mord ist Familiensache"

Hollywoodstar Daniel Craig versucht, als Privatdetektiv Benoit Blanc, den Mord an Harlan Thombey aufzuklären. Der reiche Krimiautor wird am Morgen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden. Detektiv Blanc hängt sich an die Fersen von Harlans Angehörigen und will den rätselhaften Mordfall klären.

5 überraschende Fakten zum Film

Nicht nur der mysteriöse Mordfall an Harlan Thrombey hält überraschende Enthüllungen bereit, auch hinter den Kulissen versteckt sich der ein oder andere unglaubliche Fakt zum Film-Hit.

1. Harlan Thrombey ist älter als seine Mutter

K. Callan spielt in "Knives Out" die Mutter von Harlan Thrombey. Schauspieler Christopher Plummer ist jedoch rund 6 Jahre älter. © Joyn.de// picture alliance / ZUMAPRESS.com | Lionsgate

Schauspielerin K. Callan übernahm die Rolle der Mutter des ermordeten Krimiautors Harlan Thrombey.

Während der Dreharbeiten zu "Knives Out" war Callan 84 Jahre alt und damit rund sechs Jahre jünger als ihr Filmsohn Christopher Plummer. Er schlüpfte in die Rolle des Harlan Thrombey mit über 90.

2. Das Thrombey-Anwesen wurde in drei verschiedenen Kulissen gefilmt

Das beeindruckende Herrenhaus der Familie Thrombey wurde an insgesamt drei verschiedenen Kulissen gefilmt. © picture alliance / Everett Collection

Das beeindruckende Herrenhaus von Haraln Thrombey wurde an mehr als nur einem Ort gedreht.

Während die Außenansicht ein neugotisches Herrenhaus in der Nähe von Boston zeigt, wurde das Innere im Ames Mansion gedreht, einem riesigen Anwesen, das im Besitz der Erfinderin und Künstlerin Blanche Ames war.

Während der Dreharbeiten waren die Bewohner:innen des Hauses die ganze Zeit über anwesend, wie Regisseur Rian Johnson verrät.

Während wir drehten, hingen sie meistens in ihrer Küche herum und lösten mit Jamie Lee Curtis Kreuzworträtsel. Rian Johnson

Die Szenen in Harlans Büro wurden in einer Tonbühne gedreht. Die drei Kulissen ergeben im Film ein beeindruckendes und detailreiches Gesamtbild.

3. M. Emmet Walsh übernahm Rolle von verstorbenen Kollegen

Mr. Proofroc, der Security Guard des Thrombey-Anwesens sollte ursprünglich von Ricky Jay gespielt werden. Tragischerweise verstarb der Schauspieler in den ersten Tagen der Dreharbeiten zu "Knives Out". In letzter Minute wurde M. Emmet Walsh für die Rolle gecastet.

Als Tribut an seinen alten Freund Ricky baute Regisseur Rian Johnson ein raffiniertes Easter Egg in den Film ein. Wer in Minute 53:05 ganz genau hinsieht, erkennt den gelernten Zauberkünstler auf einem Foto in der Hütte des Security Guards. Auf diese Weise konnte Ricky dennoch Teil von "Knives Out" werden.

Ein Easter Egg in Minute 53:05 als Tribut an den verstorbenen Schauspieler und Magier Ricky Jay. © Joyn.de /Knives Out: Mord ist Familiensache

4. Die Thrombey-Familie wurde nach 1970er-Jahre Rockstars benannt

Die zahlreichen Angehörigen des ermordeten Harlan Thrombey sind gar nicht mal so leicht auseinanderzuhalten. Das gilt nicht nur für das Publikum, sondern auch für den Regisseur selbst. Rian Johnson verrät:

Ich habe mir eine Art Cheat ausgedacht, eine Art Code. Ich habe sie alle nach Rockstars der 70er Jahre benannt. Rian Johnson

Linda, die Tochter von Harlan Thrombey und ihr Mann Richard sind nach Richard und Linda Thompson benannt. Joni verdankt ihrem Namen der kanadischen Sängerin Joni Mitchell. Der Name von Jonis verstorbenen Ehemann wurde von Neil Young inspiriert.

Außerdem sind da noch Walt und Donna, die Johnson nach Walter Becker und Donald Fagen von Steely Dan benannte.

Die Familie Thrombey besteht aus vielen Mitgliedern. Um den Überblick zu behalten, nutzt Regisseur Rian Johnson eine besondere Methode. © picture alliance / Everett Collection

5. Das mysteriöse Porträt des Harlan Thrombey

Das beeindruckende Porträt von Harlan Thrombey thront über dem Kamin im Salon des Herrenhauses und zieht in der Szene sofort alle Blicke auf sich. Tatsächlich war das Gemälde zu Beginn der Dreharbeiten noch nicht fertig.

Regisseur Rian Johnson erzählt, dass die Film-Crew lange Zeit nicht zufrieden war mit dem Gemälde. Die Überarbeitungen beanspruchten jedoch Zeit, weshalb das Bild nicht rechtzeitig zur Verfügung stand.

Jede einzelne Aufnahme, in der das Gemälde zu sehen ist, war ein Greenscreen. Später erst wurde das Porträt am Computer eingesetzt. Rian Johnson

Wer ganz genau hinschaut, entdeckt außerdem, dass sich Harlans Gesichtsausdruck im Laufe des Films verändert. Zu Beginn wirken seine Gesichtszüge besonders hart und streng. Erst nachdem sein Mordfall geklärt wurde, wirkt Harlans Mimik auf dem Gemälde weicher und zufrieden.