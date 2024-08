Kommt statt "John Wick 5" eine Serie mit Keanu Reeves in der Hauptrolle?

"John Wick"-Fans haben Grund zur Hoffnung. Das beliebte Franchise soll weitergehen. Aber nicht mit "John Wick 5", sondern einer Serie - um die sich Keanu Reeves angeblich persönlich kümmert. Alles dazu gibt's hier ...

"John Wick" bekommt eine weitere Serie

"John Wick: Under the High Table" soll die neue Serie heißen, an der niemand anderes als "John Wick"-Schauspieler Keanu Reeves, gemeinsam mit dem Regisseur aller Filme, Chad Stahelski, arbeitet.

Die Serie ist von Chad Stahelski konzipiert worden, der hinter allen "John Wick"-Filmen steckt und es sich scheinbar auch nicht nehmen lässt, für die erste Folge (die sogenannte Pilotfolge) im Regiestuhl Platz zu nehmen. Reeves und er produzierten sie zudem gemeinsam.

Darum soll es in der "John Wick"-Serie gehen

Die Serie soll direkt an die Ereignisse aus "John Wick 4" anknüpfen. Bislang aber - und jetzt müssen wir alle kurz tapfer sein - ohne Keanu Reeves in der Titelrolle.

Stattdessen sollen andere Figuren in den Mittelpunkt rücken. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Diese Serie wird Neues und Altes kombinieren und das Wick-Universum in ein neues Zeitalter führen."

Was vielversprechend klingt, ist, Stand jetzt, noch nicht in trockenen Tüchern. Stahelski und Reeves suchen gerade noch nach einem TV-Sender oder Streamingdienst, der die Serie ausstrahlt und natürlich finanziell daran beteiligt.

Mehr Serien und Spin-Offs aus dem Wick-Universum

Übrigens: Es gibt bereits eine TV-Serie aus dem "John Wick"-Universum - doch ohne das Erfolgs-Duo Reeves und Stahelski dahinter. Mit den drei 90-Minütigen Folgen von "The Continental" sollen sie auch nicht so happy sein - weswegen sie im weiteren Verlauf des Franchise wahrscheinlich nur eine Randnotiz bleiben werden.

Stattdessen ist neben der Serie "John Wick: Under the High Table" das erste Spin-off "Ballerina" angekündigt worden.