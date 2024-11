Leonardo DiCaprio: Diese legendären Rollen hat der Hollywood-Star abgelehnt

Leonardo DiCaprio ist 50 Jahre alt geworden - ein perfekter Anlass, um an seine zahlreichen und erfolgreichen Filmrollen zurückzudenken. Doch der Hollywood-Star hätte neben seinen populären Rollen in "Titanic" oder "The Wolf of Wall Street" beinahe auch andere Blockbuster-Figuren gespielt. Welche das sind und warum es mit der Rolle für Leonardo DiCaprio nicht geklappt hat, erfahrt ihr hier.

Beinahe wäre aus DiCaprio nie ein Charakterdarstellen

Von "The Revenant-Der Rückkehrer" bis hin zu einer seiner wenigen bekannten Rolle in "Departed-Unter Feinden" hat Leonardo DiCaprio über die Zeit bewiesen, dass er ein wahrer Charakterdarsteller ist. Nicht nur Fans sind begeistert, sondern auch namhafte Regisseure wie Tarantino oder Martin Scorsese.

Leonardo DiCaprio als Spider-Man?

Bei seinen unzähligen und charakterlich unterschiedlichen Rollen fällt schnell auf, dass Leonardo DiCaprio keine Superhelden-Rolle gespielt hat. Dabei hatte er in den 90er-Jahren definitiv die Chance dazu, einer zu werden - und zwar Spider-Man! Doch diese Rolle lehnte der aufstrebende Schauspieler ab. Der Grund: Er war zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, in dieses Kostüm zu schlüpfen. Sicher ist, dass ihm das super gestanden hätte. Aber diesen Punkt hat Leo damit wahrscheinlich nicht gemeint. Es bleibt zu vermuten, dass ihm eine langjährliche Bindung an einen Charakter des Marvel-Universums zu diesen Zeitpunkt nicht gepasst hat.

Auch ohne Leonardo DiCaprio blieb der Erfolg von Spider-Man nicht aus: 2002 erschien der erste Film der Marvel-Reihe mit Tobey Maguire in der Hauptrolle. Der Film von Regisseur Sam Raimi katapultierte sich auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und legte den perfekten Grundstein für eine neue Ära. Du willst direkt in die Welt des Peter Parker eintauchen? Dann streame jetzt "Spider-Man: No Way Home" auf Joyn.

Leonardo DiCaprio in "Inglourious Basterds"?

Ja, richtig gelesen. Leonardo DiCaprio hätte in "Inglourious Basterds" fast eine zentrale Rolle des Films übernommen. Er war erst für die Rolle des skrupellosen SS-Standartenführers Hans Landa vorgesehen. Doch angefragt wurde Leo dann doch nicht. Der Regisseur Quentin Tarantino war entschlossen, einen deutschsprachigen Schauspieler für die Rolle zu finden und entschied sich nach einer langen Suche für den damals noch unbekannten Christoph Waltz. Diese Entscheidung sollte nicht nur dem Film großen Erfolg einräumen. Während Quentin Tarantinos Meisterwerk für mehrere Oscars nominiert war, gewann Christoph Waltz für seine Nebenrolle einen Oscar und wurde damit zu einem der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood.

Es bleibt unklar, wie Leonardo DiCaprio in der Rolle des Hans Landa aufgetreten wäre. Letztendlich gelang durch die Rollenbesetzung Christoph Waltz der internationale Durchbruch. Für den bis dato schon bekannten Leonardo DiCaprio wäre es wahrscheinlich "nur" eine weitere erfolgreiche Filmrolle gewesen - ein Superstar war er zu diesem Zeitpunkt schon.

Leonardo DiCaprio als Anakin Skywalker?

Leonardo DiCaprio hatte außerdem die Gelegenheit, bei einem der größten Franchise-Filmen mitzuwirken. Wir sprechen hier von keiner geringeren Rolle als Anakin Skywalker in der "Star Wars"-Prequel-Trilogie. Doch der Hollywood-Star entschied sich dagegen und erteilte dem Team eine Absage. Aber warum? In einem Interview verriet Leo, dass er sich zu diesem Zeitpunkt dafür nicht bereit gefühlt hätte. Außerdem soll es nur ein Treffen zwischen ihm und dem Regisseur George Lucas gegeben haben. Wie Leonardo DiCaprio in "Star Wars: Episode II" und "Star Wars: Episode III" in einer der wichtigsten Rolle ausgesehen hätte, bleibt bis heute unklar. Aber auch ohne die Besetzung mit Leonardo DiCaprio schrieb "Star Wars" eine große Erfolgsgeschichte, die bis heute Menschen begeistert.

Leonardo DiCaprio in "Batman"?

Wenn man denkt, Leonardo DiCaprio hatte schon die größten Angebote auf seinem Tisch liegen, dann kommt doch noch eine größere Filmreihe obendrauf. Der Hollywoodstar stand nämlich für verschiedene Rollen der Batman-Filmreihe in der engeren Auswahl - und das sogar mehrmals. Das erste Mal traf er sich in den 90ern mit Regisseur Joel Schumacher, der ihn für die Rolle des Robin in "Batman Forever" haben wollte. Doch bei diesem einen Treffen blieb es. Leonardo DiCaprio habe zudem nicht einmal vorgesprochen, da er sich vor dem Treffen schon bewusst war: Ich möchte diese Rolle nicht spielen.

Den zweiten Versuch wagte Studio Warner Bros. für die "The Dark Knight"-Trilogie von 2005-2012. Hier sollte Batman ursprünglich nicht gegen Bane, sondern gegen den Riddler kämpfen. Und dieser Riddler sollte auf Wunsch des Studios von Leo höchstpersönlich gespielt werden. Doch dieser Wunsch erfüllte sich nie. Sowohl Leonardo DiCaprio als auch Regisseur Christopher Nolan waren dagegen.

Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Im 2016 erschienenen Film "Batman v Superman" wollte Direktor Zack Snyder es noch einmal mit Leonardo DiCaprio versuchen. Sein Wunsch: Leo spielt den DC-Bösewicht Lex Luthor. Doch der Hollywood-Star war sich unsicher. Ob die Batman-Produzenten auch in Zukunft noch mal Leo für eine Rolle anfragen? Wir werden es abwarten müssen.

Leonardo DiCaprio in "Matrix"?

Während sich Matrix-Fans heutzutage keinen anderen als Keanu Reeves in der Rolle des Neo vorstellen können, war der Schauspieler nicht direkt vorgesehen. Nach Leonardo DiCaprios Durchbruch mit "Titanic" bot man ihm die Rolle des Neo an. Doch für diesen Action/Sci-Fi-Film war der junge Hollywoodstar nicht bereit. Er lehnte das Angebot ab, da er nicht so kurz hintereinander einen Film mit Visual Effects machen wollte.