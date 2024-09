Letzte Chance: Streame nur noch diese Woche "Split" kostenlos auf Joyn!

Lust auf den Psychothriller "Split"? Auf Joyn ist der Film mit James McAvoy in der Hauptrolle nur noch für kurze Zeit verfügbar. Außerdem: Wir erklären, was es mit dem Filmende auf sich hat.

Achtung: Dieser Artikel beinhaltet Spoiler der Filme "Split" und "Unbreakable".

Worum geht es in "Split"?

James McAvoy (45) spielt in dem Thriller "Split" (2016) Kevin Wendell Crumb, der 23 Persönlichkeiten besitzt und die jungen Frauen Casey (Anya Taylor-Joy), Claire (Haley Lu Richardson) und Marcia (Jessica Sula) kidnappt. Er möchte die drei opfern und damit seine 24. Persönlichkeit, die Bestie, erwecken. Im Verlauf des Filmes versuchen die Mädchen, die dissoziative Identitätsstörung ihres Kidnappers für ihre Flucht auszunutzen, indem sie die verschiedenen Persönlichkeiten gegeneinander aufbringen.

Die letzte Szene in "Split": Wer ist der mysteriöse Mann?

Der Thriller von M. Night Shyamalan endet mit einer Szene, die sich von der eigentlichen Handlung entfernt. In einem Restaurant läuft ein Fernseher, auf dem die Nachrichten zu sehen sind. In einem Bericht wird über die Taten Kevins berichtet. Kevin gelang es, in seiner Persönlichkeit als "die Bestie", zu fliehen.



Eine der Frauen in dem Restaurant fällt auf, dass der Fall dem eines anderen Schwerverbrechers ähnelt, der sein Unwesen vor etwa 15 Jahren getrieben haben soll. Der Spitzname dieses Bösewichts fällt ihr jedoch nicht ein. Ein Mann kann ihr aushelfen: "Mr. Glass", sagt er.



In diesem Moment stößt der Film, der eigentlich eine für sich stehende Handlung hat, eine Tür zu einem anderen Werk Shyamalans auf: "Unbreakable" aus dem Jahr 2000. In diesem Film findet der ehemalige Football-Spieler David Dunn (Bruce Willis) heraus, dass er übernatürliche Kräfte hat. Noch vor ihm selbst war ein an der Glasknochen-Krankheit leidender Mann namens Elijah Price (Samuel L. Jackson) von Davids Kräften überzeugt. Später entdeckt David, dass Elijah, der aufgrund seiner Erkrankung "Mr. Glass" genannt wird, mehrere unschuldige Menschen umgebracht hat - um einen Superhelden aus der Reserve zu locken, den er schließlich in David findet.

Was löst die Faszination bei Antihelden aus? Hier sind wir den zwielichtigen Protagonist:innen auf den Grund gegangen und haben die besten Filme mit ihnen herausgesucht.

Überleitung zum drittem Film

Der Mann, der der Frau in dem Restaurant am Ende von "Split" dabei hilft, sich an den Spitznamen von Elijah Price zu erinnern, ist niemand Geringeres als David Dunn selbst. Betrachtet man "Split" für sich alleine, wirft diese Abschlussszene mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Nimmt man hingegen die Handlung von "Unbreakable" mit in die Rechnung, wird klar, dass die beiden Filme im selben Universum spielen.



2019 erweiterten sich diese beiden Filme dann zu einer richtigen Trilogie: In "Glass" nimmt es David Dunn sowohl mit Kevin Wendell Crumb als auch mit Elijah "Mr. Glass" Price auf. Die seltsam anmutende Szene war also nicht weniger als die Ankündigung einer Fortsetzung von zwei Hit-Thrillern gleichzeitig.

