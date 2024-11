Liebes-Chaos bei Harry Potter: Weshalb es zwischen Harry und Hermine nie gefunkt hat!

Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley sind das wohl berühmteste Fantasy-Trio der Welt. Die drei sind beste Freunde. Doch bereits im ersten Teil "Harry Potter und der Stein der Weisen" wird klar, dass zwischen zwei der Figuren mehr als nur Freundschaft im Spiel ist. Dass sich am Ende Harry und Hermine nicht bekommen, stößt vielen Fans bis heute übel auf! J. K. Rowling verrät, warum das so ist!

Anzeige

Harry, Ron und Hermine retten deinen Samstag-Abend "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" am 16. November im Joyn-Livestream ansehen

Anzeige

Anzeige

J. K. Rowling entschuldigt sich bei Fans

Viele Fans sind bis heute enttäuscht, dass die superbelesene Hermine (Emma Watson) mit dem verpeilten Ron Weasley (Rupert Grint) zusammenkommt und diesen sogar heiratet. Sie hätten sich ein Happy End für Hermine und Harry (Daniel Radcliffe) gewünscht. Und ganz am Anfang schien das auch im Sinne von Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling gewesen zu sein, denn in den ersten Teilen ist ein Knistern zwischen den beiden deutlich zu spüren. Dann kam jedoch alles anders und am Ende des siebten Buchs heiratet Harry Ginny Weasley (Bonnie Wright) und Hermine deren Bruder Ron. Das sorgt bei manchen für große Verwirrung.

Ich kann die Aufregung und Wut der Fans förmlich spüren, aber diese Entscheidung habe ich aus persönlichen Gründen getroffen. Joanne K. Rowling, , 2014

Rowling entschuldigte sich sogar bei den Fans für diese Entscheidung. "Ich weiß, es tut mir leid. Ich kann die Aufregung und Wut der Fans förmlich spüren, aber diese Entscheidung habe ich aus persönlichen Gründen getroffen", berichtete sie vor einigen Jahren im Interview mit dem britischen Lifestyle-Magazin "Wonderland". Sie betont: "Ich habe die Hermine-Ron-Beziehung als eine Art Wunscherfüllung geschrieben. So ist das ehrlich gesagt gedacht. Aus Gründen, die sehr wenig mit Literatur und weitaus mehr mit dem Klammern an meinen ursprünglichen Plot zu tun haben, kommt Hermine mit Ron zusammen."

Doch nicht nur Joanne K. Rowling hat für ihre Figuren jede Menge Liebestrubel erschaffen, die Darsteller:innen haben am Set auch selbst für so mancherlei Gefühls-Chaos gesorgt.

Matthew Lewis gesteht: Diese heimlichen Liebeleien gab es am Harry-Potter-Set

Emma Watson trauert Hermines Liebe zu Harry nach

Die Erfinderin von Harry Potter gibt weiter an, dass eine Ehe zwischen Hermine und Harry vermutlich zum Eheberater geführt hätte. Rowling, die selbst eine gescheiterte Ehe hinter sich hat, wünschte sich für ihre Hauptfiguren von der ersten Minute an ein Happy End. Dennoch betont sie, dass eine Liebes-Heirat von Harry und Hermine für den Plot sicher gut gewesen wäre. Auch Schauspielerin Emma Watson, die in den Verfilmungen Hermine Granger spielt, teilt die Meinung der Harry-Potter-Autorin: "Ich glaube, einige Fans da draußen wissen, dass das nicht richtig war und fragen sich jetzt auch, ob Ron wirklich in der Lage gewesen wäre, Hermine glücklich zu machen."

Anzeige

Anzeige