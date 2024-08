Lisa Kudrow: Was sie bei "Friends" mächtig geärgert hat

"Friends"-Star Lisa Kudrow schockierte mit krassen Aussagen, die gegen die Fans der Serie gerichtet waren. Wir ordnen das Gesagte ein und klären: Hasst Lisa etwa ihre eigenen Fans?

Eine Sitcom wird klassischerweise vor einem Live-Publikum gedreht. Es kommen also Menschen ins Studio, setzen sich auf eine extra dafür eingerichtete Tribüne und schauen während der Dreharbeiten zu - und lachen. Die klassischen Lachgeräusche, die man in einer Sitcom hört, sind - in der Regel - also authentisch.

Dass das Publikum mehr zu lachen hat als die Schauspieler selbst, das weiß "Friends"-Darstellerin Lisa Kudrow. Die Schauspielerin schlüpfte von 1994 bis 2004 für zehn Staffeln in die Rolle der Phoebe Buffay.

Lisa Kudrow: "Es hat mich geärgert"

Im Podcast "Conan O'Brien Needs A Friend" von Talkmaster Conan O'Brien klagte sie nun ihr Leid: "Sie lachten zu lang. Es war überhaupt nicht so witzig. Es war keine ehrliche Reaktion und das hat mich geärgert. Ihr ruiniert einfach nur das Timing der Sendung. Es gibt ja auch noch andere Dialogzeilen."

Und weiter: "Manchmal schaute ich sie an, wenn sie zu lange gelacht hatten und meinte nur: 'Kommt schon.' Ich war richtig wütend."

Darum war Lisa Kudrow so gestresst vom Lachen

Hasst Lisa Kudrow also ihre "Friends"-Fans? Nein, ihre Sorge galt vor allem den TV-Zuschauern - also dem größten Teil der Fanbase.

Sie erklärte im Podcast: "Eine TV-Serie ist nicht für das Studiopublikum da. Sie ist für die TV-Zuschauer:innen zu Hause. Wäre es ein Bühnenstück, könntet ihr so lange lachen wie ihr wollt. Dann denke ich mir was aus, wie ich meine Figur beschäftige, bis es weitergeht. Aber wenn es gefilmt wird, stehe ich nur herum. [...] Man nickt dann, so nach dem Motto 'Ja, das habe ich gesagt', es ist schrecklich."

Ganz so schrecklich war es anscheinend doch nicht, immerhin hat Lisa die ganzen zehn Staffeln vor Publikum ausgehalten. Und wurde fürstlich dafür entlohnt. In den letzten beiden Staffeln verdienten alle sechs Hauptdarsteller eine Million US-Dollar pro Folge (bei einmal 24 und einmal 18 Folgen kam also einiges zusammen). Bei so einem Gehalt hatte also vor allem der "Friends"-Cast was zu lachen ...

