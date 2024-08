Lust auf einen Serien-Marathon am Wochenende? Dann schau dir "Quantum Leap" Staffel 2 an

Endlich ist es so weit! "Quantum Leap" Staffel 2 läuft seit dem 1. August 2024 kostenlos auf Joyn. Wie es danach weitergeht und welche Informationen es noch zur Staffel gibt, erfährst du hier.

Anzeige

Nach der Premiere in den USA am 4. Oktober 2023 gibt es die zweite Staffel "Quantum Leap" nun endlich auch in Deutschland und Österreich. Seit dem 1. August 2024 läuft die Sci-Fi-Serie auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Darum geht es in "Quantum Leap"

Das Reboot der gleichnamigen Kultserie aus den Jahren 1989 bis 1993 spielt knapp 30 Jahre in der Zukunft.

Der Physiker Ben Song (Raymond Lee) nutzt Dr. Sam Becketts (Scott Bakula) "Quantum Leap Accelerator" der ursprünglichen Serie, um durch die Zeit zu springen.

In der ersten Staffel konnten wir Ben bei seinen Reisen durch unterschiedliche Epochen folgen. Dabei wird er in die Körper verschiedener Menschen versetzt und verändert den Lauf der Geschichte. Sein Team versucht währenddessen den Grund für seine plötzlichen Zeitsprünge herauszufinden und ihn wieder in die Gegenwart zurückzuholen.

Staffel 2 befasst sich weiterhin mit der Frage, wie Ben wieder zu seiner Verlobten Addison Augustine (Caitlin Bassett) zurückgelangt. Dabei springt er von einem historischen Ereignis zum anderen: von geheimen Missionen in Ägypten bis hin zur Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert.

Neben den bisherigen Charakteren kommen auch neue hinzu, wie die mysteriöse Hannah Carson (Eliza Taylor). Außerdem gibt die Staffel möglicherweise Antworten zur Frage, was aus dem verschollenen Dr. Sam Beckett geworden ist.

Wie wird es mit "Quantum Leap" weitergehen? Fragen über Fragen

Neben dieser erfreulichen Nachricht gibt es allerdings auch schlechte Neuigkeiten. Das Reboot scheint die gleichnamige Originalserie aus den Jahren 1989 bis 1993 nachzuahmen. Die Serie wird unerwartet abgesetzt. Das Finale soll zwar einige Handlungsstränge abschließen, so manche Fragen werden jedoch offen bleiben. Die Hoffnung auf eine künftige Fortsetzung bleibt also weiterhin bestehen.

Um aber ganz sicher zu sein, bräuchte man wohl einen Quantenbeschleuniger …

Anzeige