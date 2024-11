Magische "Harry-Potter-Drehorte": Von Harrys Elternhaus bis zur Hogwarts-Bibliothek

Welcher Harry-Potter-Fan möchte nicht einmal durch die große Halle von Hogwarts schlendern, den tropfenden Kessel bestaunen oder mit dem Hogwarts-Express fahren? Deine Träume können bald Realität werden - diese Drehorte der Harry-Potter-Filmreihe kannst du nämlich besuchen!

In diesem Haus nahm Harry's Schicksal seinen Lauf

Ein unscheinbares, graues Gebäude in Lacock markiert den Ort, an dem alles seinen Anfang nahm. Hier, im Süden Englands nahe Bristol, wurden Harry Potters Eltern Lily und James von Voldemort (gespielt von Ralph Fiennes) mit dem Avada-Kedavra-Fluch getötet. Das Haus der Potters liegt in diesem mittelalterlichen Dorf, das so klein ist, dass du es bei einem gemütlichen Spaziergang durch die engen Gassen schnell finden kannst.

Das Haus der Dursleys: Wo Harry aufwuchs

In diesem Haus erlebte Harry (Daniel Radcliffe) seine ersten Lebensjahre, bis er an seinem 11. Geburtstag die ersten Briefe erhält, in denen er in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei eingeladen wird. Ab dann verbringt er nur noch die Sommerferien bei seinem Onkel Vernon (Richard Griffiths), seiner Tante Petunia (Fiona Shaw) und seinem Cousin Dudley (Harry Melling). Das Haus der Dursleys liegt in der Realität - nicht wie im Buch im Ligusterweg 4 - sondern in der Picket Post Close 12 in Martins Heron, Berkshire und ist ein ganz normales Wohnhaus.

Wenn du es sehen möchtest, kannst du einfach in London Waterloo den Zug nach Martins Heron nehmen. Beachte jedoch, dass es sich trotz des Harry-Potter-Kults um ein bewohntes Privathaus handelt und keine Besuche im Inneren des Hauses möglich sind.

Einmal im Hogwarts-Express mitfahren!

Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als der Hogwarts-Express zum ersten Mal vom Bahnhof King’s Cross von Gleis 9¾ in die magische Welt aufgebrochen ist? Dabei fährt der Zug in Richtung der Zauberschule Hogwarts über eine markante Steinbrücke - das Glenfinnan-Viadukt.

Dieses beeindruckende Bauwerk erstreckt sich über 380 Meter im Osten Schottlands und verbindet die Kleinstädte Fort William und Mallaig. Die 21 Pfeiler des Viadukts ragen bis zu 30 Meter in die Höhe. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts für die damals stolze Summe von 18.904 Pfund Sterling erbaut. Heutzutage finden sich dort täglich Harry-Potter-Fans ein, um einen Blick auf den Zug zu erhaschen und ihn zu fotografieren. Während der Wartezeit kannst du dich im Harry Potter Shop umsehen und den Hogwarts-See besuchen. Der See Loch Shiel ist ein echtes Highlight und versetzt dich gleich in die magische Harry Potter-Filmwelt.

Oder noch besser: Du fährst selbst mit dem Hogwarts-Express! Du kannst zwischen der Standard-Class, der First-Class und der First-Class im Harry Potter Waggon wählen. Los geht es in Fort William, ganz in der Nähe von Ben Nevis, dem höchsten Berg in Großbritannien. Die malerische Fahrt durch die schottischen Highlands endet im Fischerdörfchen Mallaig, wo der Jacobite, wie der Zug in echt heißt, einen bis zu zweistündigen Aufenthalt hat, bevor es zurück zum Startbahnhof geht.

Alnwick Castle wird zu Hogwarts

Das Alnwick Castle ist eines der größten bewohnten Schlösser in England. Das gut erhaltene Schloss liegt in Alnwick in Northumberland. Es diente als Drehort für "Hogwarts" in den ersten zwei Harry-Potter-Filmen. Doch nicht nur in "Harry Potter und der Stein der Weisen" und "Harry Potter und die Kammer des Schreckens", sondern auch in anderen Filmproduktionen ist die beeindruckende Anlage zu sehen. Darunter "Robin Hood: König der Diebe", "Transformers: The Last Knight" und "Downton Abbey".

Erkennst du die Kulisse in "Downton Abbey 2" wieder?

Neben den vielen Führungen, die dich in die bewegte Vergangenheit des Schlosses eintauchen lassen, gibt es auch eine spezielle "On Location"-Filmtour.

Hagrids Hütte

Die Hütte, in der Hagrid (Robbie Coltrane) im Film lebt, befand sich am Fuße des über 1.000 Meter hohen Buachaille Etive Mòr in Glen Coe in Schottland. Heute steht die Hütte dort zwar nicht mehr, aber der Drehort bietet sich für eine wunderschöne Wanderung an. Die Stelle liegt nur etwa 15 Gehminuten vom Clachaig Inn entfernt, einem beliebten Zwischenstopp für Wanderer, die das Tal durchqueren. Zudem diente es als Kulisse für Hagrids Hütte im Film "Harry Potter und der Gefangene von Askaban".

Harry Potter-Filmtour in Oxford

Fans sollten durch den Kreuzgang der Kathedrale von Gloucester schlendern und einen Besuch in Oxford einplanen, der "Stadt der träumenden Türme". Dort befindet sich die berühmte Bodleian Library, die in den Harry-Potter-Filmen als Hogwarts-Bibliothek diente. In unmittelbarer Nähe liegt die Divinity School, deren beeindruckendes Gewölbe als Krankenflügel von Hogwarts genutzt wurde, wo Quidditch-Verletzungen und misslungene Zaubersprüche behandelt wurden.

Im nahegelegenen Christ Church College steigen Harry und die anderen Erstklässler über die steinerne Treppe aus dem 16. Jahrhundert zur großen Halle hinauf, und der Zuschauer bekommt zum ersten Mal einen Blick ins Innere von Hogwarts. Christ Church zählt zu den berühmtesten Colleges in Oxford. Gegründet von Kardinal Thomas Wolsey, einem Berater von Heinrich VIII., war es einst die Schule zahlreicher britischer Premierminister.

Du wirst dich bestimmt an die Treppe aus "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" erinnern. In einem Ford Anglia fliegen Harry und Ron (Rupert Grint) nach Hogwarts, steigen diese Treppe hinauf und treffen auf Hausmeister Argus Filch. Hier fand auch das erste Zusammentreffen von Harry und Tom Riddle statt.

Der letzte Drehort in Christ Church ist der Kreuzgang. Erinnerst du dich, als Hermine (Emma Watson) Harry die Trophäe zeigt, die sein Vater als Quidditch-Sucher gewonnen hat? Diese Szene wurde draußen vor der Buchhandlung gedreht.

Lust auf exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Zusatz-Informationen und Interviews mit deinen Hogwarts-Lieblingen?

Entdecke die Harry Potter-Magie Londons

Abfahrt auf Gleis 9¾ heißt es in King's Kross. In Wahrheit wurde die Szene, in der Harry in der Mauer verschwindet, zwischen Gleis vier und fünf gedreht. Heute gibt es in King's einen Harry-Potter-Souvenir-Shop und du hast die Möglichkeit, ein Foto von dir selbst an Gleis 9¾ zu machen. Echt magisch und ein tolles Andenken für alle Harry-Potter-Fans.

In "Harry Potter und der Stein der Weisen" betritt Harry die Winkelgasse durch den Eingang zum Pub "Der tropfende Kessel" (The Leaky Cauldron), um seine Schulsachen zu besorgen. Muggel können die Tür in der Bull’s Head Passage 42, direkt am Leadenhall Market, finden. Hinter dieser Tür verbirgt sich jedoch kein Pub, sondern eine Praxis für Migränebehandlung.

Alle Studioaufnahmen wurden in den Leavesden Film Studios in Watford, Südengland, etwa 30 Kilometer nordwestlich von London, gedreht. Hier wurde unter anderem die große Halle von Hogwarts, Gringotts Zaubererbank und die Winkelgasse erschaffen. Nach den Dreharbeiten zum letzten Harry-Potter-Film wurde ein Teil des Studios in ein Museum umgewandelt, das 2012 Herzen von Harry-Potter-Fans aus aller Welt höher schlagen lässt.

Ab nach Norwegen!

Doch Harry Potter wurde nicht nur in England und Schottland gedreht, sondern sogar in Norwegen! Für die winterliche Kulisse im Hogwarts Express in "Harry Potter und der Halbblutprinz" diente die Eisenbahnstrecke der Raumabahn als Kulisse. Die Aufnahmen entstanden in einem historischen Zug des Norwegischen Eisenbahnclubs in Bjorli.