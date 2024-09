Margot Robbie und Jacob Elordi sind die Gesichter des neuen Films "Wuthering Heights". Der Buchklassiker wurde schon mehrfach verfilmt - nun mit einem Cast, bei dem vor allem die männliche Hauptrolle zu wünschen übrig lässt.

Anzeige

Perfektes Casting? Von wegen!

Eines vorweg: Margot Robbie und Jacob Elordi sind super Schauspieler. Margot verzaubert uns regelmäßig in Filmen wie "Barbie" oder "I, Tonya", in denen sie bereits ihr phänomenales Können als Schauspielerin unter Beweis stellte. Jacob Elordi steht zwar noch mehr am Anfang seiner Karriere, aber als Nate in "Euphoria" spielte er so überzeugend den emotional gestörten Fiesling, dass man nicht anders konnte, als ihn zu hassen.

Anzeige

Anzeige

Überzeuge dich von Margot Robbie Kostenlos "I, Tonya" auf Joyn streamen

Jetzt sollen sie gemeinsam in den Hauptrollen der Neuauflage von "Wuthering Heights" (dt.: "Sturmhöhe"), einer neuen Verfilmung Emily Brontës Romanklassiker von 1847, vor der Kamera stehen. Das sollte ja eigentlich ein Grund zu Freude sein, oder?

Nunja, Jacob Elordi wird Heathcliff spielen, also die wichtigste männliche Rolle - der aber wird als schwarz beschrieben (was zu dieser Zeit einfach "nicht weiß" bedeutete, also hätte er auch beispielsweise indische Wurzeln haben können). Und das ist ein essenzieller Punkt der Geschichte, in der es um Klassenunterschiede und daraus entstehende Konflikte geht. Viele Fans der Geschichte empfinden das Casting als schlecht und machen ihren Unmut auf Social Media Luft.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Darum geht es in "Wuthering Heights"

Denn Heathcliff kommt als Findelkind in die reiche, weiße Familie Earnshaw, wo er mit Hindley und Cathy aufwächst. Als der alte Earnshaw stirbt, wird Heathcliff von Hindley tyrannsiert und muss als Stallbursche arbeiten. Was keiner wissen darf: Heathcliff und Cathy haben sich ineinander verliebt! Doch die heiratet einen reichen Adeligen, woraufhin Heathcliff allem den Rücken kehrt. Erst Jahre später kommt er zurück - jetzt als reicher Mann - und versucht Cathy für sich zu gewinnen. Die erwartet aber ein Kind und weist ihn abermals ab - was Heathcliff in einem allumfassenden Rachefeldzug ziehen lässt.

Die Geschichte wurde nicht umsonst bereits 20 Mal verfilmt - eine der besten ist (bislang) die Version von 2011 mit "Skins"-Star Kaya Scodelario in der weiblichen Hauptrolle. Die Version hat auch das Casting richtig gemacht, denn Heathcliff wird von James Howson verkörpert. So kann die Geschichte, bei der Heathcliff ganz klar auch aus rassistisch motivierten Gründen gedemütigt wird, auch mit der Eindringlichkeit erzählt werden.

Anzeige

Anzeige