MCU: Warum Marvel die Fans bei "Deadpool & Wolverine" in die Irre führte!

20 Gastauftritte sorgen im neuen Marvel-Reißer "Deadpool & Wolverine" für Spektakel. Im Vorfeld gab es haarsträubende Vermutungen, wer als Gast seine Aufwartungen machen würde. Jetzt hat Marvel zugegeben: Das Studio streute gezielt Gerüchte, um die Fans auf falsche Fährten zu locken.

Geheimnisse schüren Neugierde und Erwartungen. Diese Tatsache machten sich die Chefstrategen des Marvel Cinematic Universe (MCU) im Vorfeld der Veröffentlichung des 34. Films der Franchise zunutze, als Fans wild spekulierten, welche Marvel-Figuren und Stars in Form von Cameo-Auftritten ihre Aufwartung machen würden. Statt Stellung zu beziehen, schürte Marvel die Gerüchteküche mutwillig zusätzlich an:

Wendy Jacobson, ausführende Produzentin von "Deadpool & Wolverine", gestand im Interview mit "Games Radar +", dass das Studio einfach falsche Informationen leakte, um die wahren Gastauftritte weiterhin geheim halten zu können.

Insgesamt 20 Gaststars bereichern "Deadpool & Wolverine"

"Es kann sein, dass es im Internet oder vor Ort einige Ausweichmanöver und Irreführungen gegeben hat, um die Geheimhaltung zu wahren", äußerte sich Jacobson zu der Taktik, selbst gezielte Unwahrheiten zu streuen.

Die Strategie ging auf. Bei einem Besuch von Ryan Reynolds (47, "Deadpool") und Hugh Jackman (55, "Wolverine") in der Talkshow "The Tonight Show" fragte Gastgeber Jimmy Fallon (49) angesichts der haarsträubenden Gerüchte um Gaststar-Auftritte, welche Stars denn nicht im Film auftauchen würden. Vor dem US-Filmstart meldete die Ticketbörse "Fandango", die Vorverkaufszahlen für Kinotickets seien die besten im Jahr 2024 und die besten, die ein Marvel-Film jemals im Vorkauf erzielt hat.

Am Ende haben es 20 Gäste in den Blockbuster geschafft, von Thor (Chris Hemsworth, 44) über Hulk (CGI), bis hin zu Superman-Darsteller Henry Cavill (41) als alternativer Wolverine und Chris Evans (43). Allerdings feiert Evans kein Comeback als Captain America, sondern ist nach 17 Jahren erstmals wieder als "Die menschliche Fackel" Johnny Storm zu sehen. Auch Jennifer Garner (52, "Elektra"), Channing Tatum (44, "Gambit") und Original-"Blade"-Darsteller Wesley Snipes (61) sind am Start.

Wer steckt im Kostüm von "Lady Deadpool"?

Zu der Menge an Marvel-Gästen äußerte sich Jacobson in dem Interview so: "Ich kann sagen, dass es uns immer wichtig war, dass sich nichts in diesem Film wie ein Gimmick anfühlt. Alle, die auftauchen, haben einen entscheidenden Zweck in der Geschichte oder einen Anfang, eine Mitte und ein Ende als Charakterbogen. Es war definitiv ein gemeinschaftlicher Prozess, bei dem wir herausgefunden haben, wer dazu passt und wer nicht."

Bis zum Filmstart war lediglich klar, dass auch eine "Lady Deadpool" auftauchen würde. Die Fans spekulierten wild, wer sich in dem Kostüm verstecken würde, Favoritin war vor allem Taylor Swift (34). Am Ende ist es - Achtung Spoiler - Blake Lively (36), die auch im realen Leben die Ehefrau von Ryan Reynolds ist.