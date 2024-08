Es ist keine Übung! Michael C. Hall wird wieder zum Cast von "Dexter" stoßen. Ja, wir sind genauso aufgeregt! Alles, was wir zum Comeback wissen, gibt's jetzt ...

Michael C. Hall oder Patrick Gibson - wer ist Dexter in "Dexter: Original Sin"?

Michael C. Hall wird wieder in seine Rolle als Dexter Morgan aus der Hit-Serie "Dexter" schlüpfen! Und zwar gleich zweimal - in der Serie "Dexter: Original Sin" und dem neuen Revival "Dexter: Resurrection".

Wie soll das gehen? In "Dexter: Original Sin" geht es ja um die Vorgeschichte, in der Patrick Gibson bereits den jüngeren Dexter verkörpern soll. Die Serie spielt 15 Jahre vor der Originalserie, in der Michael C. Hall den Dexter spielte. Und mittlerweile ist der ja auch älter und nicht jünger geworden. Also, wie soll der Original-Dexter nun im Universum des Jung-Dexters Platz finden?

Michael C. Hall wird bei "Dexter: Original Sin" nicht vor der Kamera stehen - sondern seine Rolle als innere Stimme von seinem jüngeren Ich wiederaufleben lassen. Für deutsche Fans heißt das also, wenn man die Show nicht auf Englisch streamen will, findet Michael C. Hall nicht statt. Die Show soll im Dezember dieses Jahres ihre Premiere feiern.

"Dexter: Resurrection" - Michael C. Hall ist dabei

Ein weiteres Projekt, das auf der Comic-Con verkündet wurde: "Dexter: Resurrection". Hier wird Michael C. Hall tatsächlich auch vor der Kamera wieder zum Serienmörder Dexter Morgan. Die Show soll an "Dexter: New Blood" anknüpfen, die der Nachfolger von "Dexter" war.

Achtung, Spoiler, wenn du "Dexter: New Blood" noch nicht geschaut hast.

Doch auch hier gibt es ein Problem. Starb Dexter nicht am Ende von "Dexter: New Blood"? Ja, ganz sicher. Aber nicht umsonst heißt "resurrection" auf Deutsch "Auferstehung" ... Wie genau das alles klappen soll? Das ließen die Serienmacher auf der Comic-Con unbeantwortet.

Auch Michael C. Hall scheint nicht wirklich mehr darüber zu wissen und sagte nur: "Bis zu einem gewissen Grad habe ich eine Ahnung davon, was kommen wird. Ich habe so viel Zeit mit dieser Figur verbracht, und diese Lücken in der Vorstellungskraft zu füllen … das ist unglaublich."

Was man mit Sicherheit weiß: Die Show soll Anfang 2025 weltweit im Stream angeboten werden.

Die richtige Reihenfolge der Dexter- Serien

Prequel, Sequel und was war das noch mal? Langsam wird es unübersichtlich, was die ganzen Shows rund um den in Miami lebenden Serienkiller angeht. In dieser Reihenfolge kannst du die Serien schauen, wenn du nach der Zeit gehst, in der sie angesetzt sind.

"Dexter: Original Sin"

"Dexter"

"Dexter: New Blood"

"Dexter: Resurrection"

