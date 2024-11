Wer ist Monster, wer Held? Bei "Talentless Nana" fallen mit Superkräften ausgestattete Schüler reihenweise seltsamen Unfällen - oder Morden? - zum Opfer. Steckt die angebliche Telepathin Nana dahinter? Finde es ab dem 2. Dezember heraus, wenn das spannende Katz- und Mausspiel "Talentless Nana" startet.

Das Wichtigste in Kürze "Talentless Nana" startet am 2. Dezember 2024 auf ProSieben Fun und auf Joyn.

Am 2. Dezember siehst du um 21:45 Uhr eine Folge, danach gibt es wöchentlich um diese Uhrzeit jeweils zwei Folgen.

Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung online streamen.

Gezeigt werden alle 13 Episoden, ungeschnitten in deutscher Synchronisation.

Darum geht's bei "Talentless Nana"

Sie sollen einmal die Welt retten: In einem Klassenzimmer sitzen Teenager mit Superkräften - Zeitmanipulation, gewaltige Stärke, Eismagie … das Übliche halt. Neu an der Schule sind zwei Schüler: Der unauffällige Nanao, der zunächst komplett untalentiert wirkt und die aufgekratzte Nana, die angeblich Gedanken lesen kann. Dann stellt sich heraus, dass Nanao ein ganze besonderes Talent hat, nämlich die Kräfte anderer Talentierter auszuschalten. Damit hat er das Zeug, zum Klassenpräsidenten und zu einem ganz besonderen Helden zu werden - doch hoppla, jetzt ist er von einer Klippe gefallen! Zuletzt war die liebe, nette Nana bei ihm, ach die Arme! Oder hat sie etwa etwas mit Nanaos Tod zu tun?

Nana hat unter den ganzen "Talentierten" - so werden Menschen mit Superkräften hier genannt - nämlich tatsächlich kein übermenschliches Talent. Stattdessen ist sie Meisterin im Täuschen, Manipulieren und Morden. Warum aber will jemand junge Menschen beseitigen, die doch einmal die Welt gegen Monster verteidigen sollen? Was hat es mit den Nachrichten auf sich, die Nana erhält und die ihr mitteilen, dass sie mit jedem Mord Menschen rettet? Und vor allem: Wird sie ihr Klassenkamerad Kyouya, der sich hartnäckig nicht ermorden lässt, enttarnen?

Für wen ist "Talentless Nana" geeignet?

"Mord und Mind Games im Klassenzimmer" erwarten dich in der Animserie "Talentless Nana". Sie ist perfekt für dich, wenn du auf spannende Psychospielchen stehst, bei denen du nie genau weißt, wer der Bösewicht ist. Ein kleiner Blick in die Abgründe der menschlichen Seele, eine gefährliche Verschwörung und eine Menge lustiges Teenagerdrama - fertig ist die Mischung bei "Talentless Nana".