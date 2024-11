"Morlock Motors - Big Deals im Westerwald": Auf Joyn startet "Steel Buddies" mit neuem Namen durch

Neuer Name, alte Bekannte: Aus den "Steel Buddies" wurde das Reality-Format "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald". Das Format mit Michael Manousakis und seiner Schrauber-Crew wechselt den Sender und den Namen. Die beliebten Geschichten rund um den chaotischen Gebrauchtwaren-Handel gibt es jetzt auf Joyn und Kabel Eins.

Das Wichtigste in Kürze Aus "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" wurde das Format "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald".

Die Folgen gibt es am Donnerstag zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf Kabel Eins. Die nächsten Termine: 7. November und 14. November 2024.

Jetzt streamen: Die Reality-Doku läuft seit Oktober auf Joyn und Kabel Eins.

Kult Buddies: Neustart für die Morlocks

Michael Manousakis betreibt mit seinem Team den größten US-Warenhandel Europas. Das kuriose Geschäft mit ausgesonderten Fahrzeugen, Flugzeugen und Equipment von der U.S. Army begeistert im Reality-TV zahlreiche Fans. Hast du einen Schreck bekommen, weil sich "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" aus dem TV verabschiedet? Kein Grund zur Trauer!

Ab dem Oktober 2024 startet die Schrauber-Crew auf einem neuen Sender durch. Es geht also weiter. Die Erfolgs-Story wechselt zu Kabel Eins. Du kannst sie auch auf auf Joyn streamen. Das Team bleibt gleich, aber der Name ändert sich. Künftig heißt die Doku-Soap "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald." Das Format ist benannt nach dem Unternehmen "Morlock Motors". Das sitzt mitten im Nirgendwo im beschaulichen Peterslahr im Westerwald - und ist dennoch weltberühmt. Selbst in Asien gibt es Fans.

Was gibt es zu sehen bei "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald"?

Das Team um Motor-Freak Michael Manousakis kauft, repariert und transportiert ausgefallen Fahrzeuge und Flugzeuge aus der ganzen Welt. Dabei hat die Crew immer flotte Sprüche auf den Lippen und steht laut Chef ständig vor Katastrophen - die Kamera hält natürlich drauf. Ein hoher Unterhaltungswert! Weiter dabei ist auch Julie-Christie Neal, die das Exportgeschäft aus den USA managt. Was die Zuschauer:innen so lieben ist die authentische Art der Kult-Schrauber:

"Das ist doch nicht mein Traum. Die Sache ist total außer Kontrolle geraten. Ich hab' gedacht, ich schraub' ein bisschen rum, werd' reich und leg' mich an den Strand. Das hat nicht geklappt. Deswegen sitzen wir jetzt hier auf 22.000 Quadratmetern mit über 1.000 Autos und es wird keiner mehr Herr der Lage." Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors

