Muttertag: "Bridget Jones", "Liebe zu Besuch" und Co. - Top-Filme für einen Filmabend Mama

Mama ist die Beste! Warum deshalb nicht einen schönen Filme-Abend mit deiner Mutter planen? Mit Drinks, Snacks und den perfekten Filmen zum Muttertag auf die Couch gekuschelt. Welche Filme du auf Joyn mit deiner Mutter schauen kannst, verraten wir dir hier.

Gemeinsame Zeit statt Geschenke

Heute ist Muttertag! Und was wünscht sich jede Mutter von ihren Kindern? Keine großen Geschenke, sondern gemeinsame Zeit. Warum nicht ein paar gemeinsame Stunden miteinander verbringen und einen Filmabend machen? Vielleicht bringt euch das sogar noch ein Stück näher.

Im Clip: What the Back? Der Last-Minute-Muttertagskuchen

Unsere Favoriten zum Muttertag

Wir zeigen dir die perfekten Filme für den Filmabend mit deiner Mutter:

Bridget Jones: Am Rande des Wahnsinns

71 Mal Sex. Sechs prickelnde Wochen. Und ein tadelloser Mann. Bridget Jones (Renée Zellweger) glaubt, mit Mark Darcy (Colin Firth) den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Allerdings sieht sie ihre Chancen auf eine ernsthafte Beziehung schwinden, als ihr plötzlich Marks attraktive Kollegin Rebecca (Jacinda Barrett) Konkurrenz macht. Gutgemeinte Ratschläge ihrer Freund:innen in Kombination mit Bridgets Eifersucht führen im Nu zur Trennung. Doch damit nicht genug: Auf einer Geschäftsreise nach Thailand trifft Bridget wieder auf ihren Ex-Lover, den Frauenschwarm Daniel Cleaver (Hugh Grant).



Genre: Romantische Komödie



Dauer: 104 min

Bridget Jones (Renée Zellweger) steht in "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" erneut zwischen ihrem Traummann Mark Darcy (Colin Firth, l.) und ihrem Ex-Lover Daniel Cleaver (Hugh Grant, r.). © picture alliance / Everett Collection | ©Universal/Courtesy Everett Collection

➡ Schau dir den Film "Bridget Jones: Am Rande des Wahnsinns" jetzt auf Joyn an!

Wie die Mutter, so die Tochter

Avril (Camille Cottin) und ihre Mutter Mado (Juliette Binoche) sind unzertrennlich. Dabei könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Avril, die Vernünftigere der beiden, führt ein strukturiertes Leben nach Plan, während Mado seit der Scheidung in einer Art zweiter Pubertät verharrt und ihrer Tochter auf der Tasche liegt. Doch als Avril und ihr Freund Louis (Michael Dichter) die Nachricht verkünden, dass sie ein Baby erwarten, steigt der Stresspegel in ihrem Leben rapide an. Denn es kommt die große Überraschung: Mado ist ebenfalls schwanger.



Genre: Comedy



Dauer: 95 min

➡ Schau dir den Film "Wie die Mutter, so die Tochter" jetzt auf Joyn an!

Mein erster Freund, Mutter und ich

Nicole (Jasmin Schwiers) ist 16 Jahre jung und zum ersten Mal richtig verliebt - in ihren Klassenkameraden Daniel (Florian Jahr). Alles könnte wunderbar sein, wäre da nicht Nicoles Mutter Sonja (Andrea Sawatzki), die von ihrem Ex-Ehemann betrogen wurde und seitdem von der Untreue aller Männer überzeugt ist. Sonja, die eine Treuetest-Agentur betreibt, übernimmt die Observation von Daniel gleich eigenhändig. Unterstützung bekommt das junge Paar allerdings von Nicoles Vater Sven (Herbert Knaup), der damit seiner Ex gleich eins auswischen kann.



Genre: Comedy, Romantische Komödie



Dauer: 93 min

➡ Schau dir den Film "Mein erster Freund, Mutter und ich" jetzt auf Joyn an!

Liebe zu Besuch

Ein Neuanfang in der Stadt der Engel: Innenarchitektin Alice (Reese Witherspoon) wagt den Schritt nach Los Angeles mit ihren beiden Töchtern nach der Trennung von ihrem Mann (Michael Sheen) und zieht in das Haus ihres verstorbenen Vaters. Während sie ihren 40. Geburtstag in einer Bar feiert, kreuzen sich die Wege von Alice und den drei jungen Filmemachern Teddy (Nat Wolff), Harry (Pico Alexander) und George (Jon Rudnitsky). Gemeinsam erleben sie eine unvergessliche Nacht, und da das Trio nach einer Unterkunft sucht, öffnet Alice kurzerhand ihr Gästehaus. Doch was als temporäre Lösung beginnt, entwickelt sich rasch weiter. Eine ungewöhnliche Patchwork-Familie entsteht und auch Alice und Harry kommen sich immer näher. Doch dann taucht plötzlich Alices Ex auf.



Genre: Romantische Komödie



Dauer: 94 min

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon startet in der US-amerikanischen Filmkomödie "Liebe zu Besuch" als Alice ein neues Leben in Los Angeles. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Bicycle

➡ Schau dir den Film "Liebe zu Besuch" jetzt auf Joyn an!

Es bleibt in der Familie

Kugelrundes Mutterglück für Andrea Sawatzki alias Rockröhre Lola: Die relaxte Endvierzigerin Lola, Frontfrau einer Berliner Rockband, entspannt gerne mal mit einem Joint und hat so gar nicht Lust auf eine ernste Beziehung. Doch ihr bisher zwangloses Leben gerät plötzlich aus den Fugen, als ihr in der gynäkologischen Praxis von Dr. Mertens (Simon Licht) versehentlich die befruchtete Eizelle ihrer Tochter Marie (Jennifer Ulrich) eingepflanzt wird ...



Genre: Comedy



Dauer: 88 min

➡ Schau dir den Film "Es bleibt in der Familie" jetzt auf Joyn an!

Der ganz normale Wahnsinn - Working Mum

Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) ist eine erfolgreiche Managerin in einer Bostoner Fondsgesellschaft und zugleich eine multitaskingfähige Mutter von zwei Kindern. Ihr durchgetakteter Alltag gerät jedoch ins Wanken, als sie für ein neues, zeitintensives Arbeitsprojekt eingeteilt wird, das häufige Reisen nach New York erfordert, und ihr Mann Richard (Greg Kinnear) seinen Traumjob antreten möchte. Und dass ihr neuer Business-Partner Jack Abelhammer (Pierce Brosnan) so unverschämt charmant und gutaussehend ist, macht die Situation auch nicht gerade leichter.



Genre: Comedy, Romanze



Dauer: 86 min

➡ Schau dir den Film "Der ganz normale Wahnsinn - Working Mum" jetzt auf Joyn an!

Grow Up!? - Erwachsen werd' ich später

Megans (Keira Knightley) Uni-Abschluss ist mittlerweile zehn Jahre her und trotzdem weiß sie nicht so richtig, was sie eigentlich will - sowohl beruflich als auch privat. Als Megans langjähriger Freund Anthony (Marc Webber) ihr einen Heiratsantrag macht, ist sie komplett überfordert. In Panik vor dieser Aussicht ergreift sie die Chance, für eine Woche abzutauchen und versteckt sich im Haus ihrer neuen 16-jährigen Freundin Annika (Chloë Grace Moretz). Dort trifft sie auf den zynischen, aber äußerst charmanten Single-Vater Craig (Sam Rockwell). Eine Woche, die Megans Leben für immer verändern wird.



Genre: Tragikomödie, Romanze



Dauer: 98 min

➡ Schau dir den Film "Grow Up!? - Erwachsen werd' ich später" jetzt auf Joyn an!

Sag's nicht weiter, Liebling

Nach dem Bestseller von Sophie Kinsella: In Emmas (Alexandra Daddario) Leben läuft gerade alles irgendwie schief. Ihre Beziehung ist am Ende, die ersehnte Beförderung bleibt aus und ein Geschäftstermin endet im Desaster. Als dann auch noch das Flugzeug auf dem Rückweg nach New York in Turbulenzen gerät, gesteht Emma ihrem Sitznachbarn - in der Annahme, zu sterben - all ihre Lügen und Geheimnisse. Doch sicher gelandet, entpuppt sich der Zuhörer als ihr neuer Chef Jack Harper (Tyler Hoechlin, bekannt aus "Superman & Lois" und "Teen Wolf"). Aber der hat sich bestimmt nichts gemerkt. Bestimmt. Ganz bestimmt!



Genre: Romantische Komödie



Dauer: 91 min

➡ Schau dir den Film "Sag's nicht weiter, Liebling" jetzt auf Joyn an!

Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick

Eine moderne Lovestory über Ruhm, Glamour, Social Media und die Liebe auf den zweiten Blick: Popstar Kat Valdez (Jennifer Lopez) ist die Hälfte des heißesten Power-Promi-Paares der Welt, mit ihrem Partner Bastian (Maluma) und ihrer Hit-Single "Marry Me" auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Während sie sich auf eine öffentliche Hochzeit vorbereiten, erfährt Kat in letzter Minute, dass Bastian sie betrogen hat. Inmitten des Chaos bricht sie zusammen und zweifelt an der wahren Liebe - bis ihr Blick auf einen Fremden aus der Menge fällt: Charlie (Owen Wilson), einen geschiedenen Mathematiklehrer. In einem impulsiven Moment beschließt Kat, ihn zu heiraten, und was als Schnapsidee beginnt, wird zu einer unerwarteten Romanze.



Genre: Romantische Komödie



Dauer: 108 min

Owen Wilson und Jennifer Lopez in der modernen Lovestory "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick". © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Barry Wetcher

➡ Schau dir den Film "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick" jetzt auf Joyn an!

Grease

Das erfolgreiche Filmmusical "Grease", basierend auf dem gleichnamigen Musical von Warren Casey und Jim Jacobs, eroberte 1978 die Herzen des Publikums - und jetzt noch immer.



Während eines Sommerurlaubs in den USA verliebt sich die Australierin Sandy (Olivia Newton-John) in den coolen Amerikaner Danny Zuko (John Travolta). Als die Ferien zu Ende gehen, kommt es zu einem traurigen Abschied: Danny hat Sandys Herz gebrochen! Doch das Schicksal drückt ein Auge zu: Ihre Eltern ziehen in die USA um, und - welch ein Zufall! - Sandy kommt in dieselbe Schule, in der Danny ist. Doch Dannys Macho-Attitüde und Prioritäten sorgen für Enttäuschungen und verletzte Gefühle. Mit den Pink Ladies, den Feinden der T-Birds, den Scorpions und Dannys Ex-Freundin wird der Weg zur wahren Liebe alles andere als einfach.



Genre: Musical, Romanze



Dauer: 106 min

➡ Schau dir den Film "Grease" jetzt auf Joyn an!