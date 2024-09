Nach 5 Jahren Auszeit: Gwyneth Paltrow feiert Comeback an der Seite von "Dune"-Star

In den letzten Jahren war es still um Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow. Jetzt steht ihr Comeback in den Startlöchern und das mit niemand geringerem als "Dune"-Star und Publikumsliebling Timothée Chalamet.

"Marty Supreme": Das ist bisher bekannt

Mit "Bones and All", "Wonka" und "Dune: Part Two" hat Timothée Chalamet (28) einen Blockbuster nach dem anderen rausgehauen. An der Seite von Gwyneth Paltrow könnte bald der nächste folgen.

Paltrow gewann 1999 einen Oscar für ihre Hauptrolle in "Shakespeare in Love". Es folgten Projekte wie "Der talentierte Mr. Ripley", "Die Royal Tenenbaums", "Besessen", "Iron Man" oder "Avengers: Endgame". Nach eigenen Angaben soll sie sich dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und viele Rollen abgelehnt haben, um ihre Kinder großzuziehen.

Erlebe Gwyneth Paltrow in ihrer Oscar-Rolle

Worum geht's bei "Marty Supreme"?

Einen ersten Hinweis gab es im Juli. Das verantwortliche Studio A24 postet auf Instagram das Foto eines Tischtennisballs mit der Aufschrift "Marty Supreme".

Jetzt wissen wir: In dem Biopic "Marty Supreme" geht es um das Leben von US-Tischtennis-Profi Marty Reisman (Timothée Chalamet). Wen Gwyneth Paltrow spielen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Es wird allerdings gemunkelt, dass sie in die Rolle einer von Reismans Frauen schlüpfen könnte.

Regie führt der Amerikaner Josh Safdie (40). Das Brüder-Duo Josh und Benny Safdie hatten zuletzt gemeinsam bei den Filmen "Good Time" (mit Robert Pattinson), "Der schwarze Diamant" (mit Adam Sandler) Regie geführt. "Marty Supreme" soll allerdings ein Solo-Projekt von Josh Safdie werden.