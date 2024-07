Wer hätte gedacht, dass Schule so nützlich sein kann? Im Jahr 2002 schlossen sich einige amerikanische Studierende für ein Projekt zusammen und drehten einen Film: "Napoleon Dynamite" ist eine der erfolgreichsten Komödien des Jahrzehnts.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Studienprojekt wird Kinohit

Vom Studi zum Millionär? Für ein paar Freund:innen wurde der amerikanische Traum wahr. Es begann an der Brigham Young University im US-Bundesstaat Utah. Dort studierten Jared Hess, Jon Heder, Aaron Ruell und Jerusha Demke Ende der 90er Jahre gemeinsam im Filmkurs. Hess und Heder realisierten einen Kurzfilm, der so gut ankam, dass Jeremy Coon, ein weiterer Studienkumpel, Geldgeber für eine Langversion des Films auftrieb - und das Drehbuch von Hess und Demke an ein Filmstudio verkaufte.



Daraus wurde "Napoleon Dynamite", eine Chaos-Komödie, die innerhalb von 22 Tagen für ein Gesamtbudget von 400.000 Dollar gedreht wurde. Hess führte Regie, Heder und Ruell waren Hauptdarsteller, Coon Produzent. Ein Jahr später waren alle reich: Der Film spielte insgesamt 45 Millionen US-Dollar ein.

"Napoleon Dynamite": Schnapsidee wird zum Millionen-Hit

"Napoleon Dynamite" entsprang einer Schnapsidee. "Lass uns doch mal 'nen Film über uns machen." Dabei dachte Jared Hess an sich und seine sechs Brüder - und den Blödsinn, den sie trieben, als er seinen Anti-Helden "Napoleon Dynamite" entwarf. "Napoleon ist ein Mix aus mir und meinen Brüdern. Deb, die Heldin, ist eigentlich so, wie Jerusha aufgewachsen ist."



Die Indie-Komödie handelt von dem sympathischen Loser Napoleon. Eigentlich geht's nur darum, ein Date für den Schulball zu finden und seinem Kumpel Pedro bei der Wahl zum Schulpräsidenten zu helfen. Nebenbei passiert allerdings noch jede Menge lustiger Blödsinn. Kein Wunder, dass etliche Filmstudios das Drehbuch "dankend ablehnten", wie Hess einst erzählte.



Die dürften sich ziemlich geärgert haben, denn nach der Premiere beim Sundance Film Festival im Januar 2004 entwickelte sich "Napoleon Dynamite" zum Renner.

Anzeige

Anzeige

Hauptdarsteller Jon Heder bekam nur 1.000 Dollar Gage

Der Erfolg kam völlig unerwartet. Hess hatte seinem Studienkumpel Heder grade mal 1.000 Euro Gage zahlen können (besserte später aber kräftig nach). Die Drehkosten wurden gespart, indem die Crew Häuser von Freund:innen und Verwandten entweder als Drehorte oder zum Übernachten oder für beides nutzte.



Der schräge Quatsch wurde vor allem von der Jugend gefeiert, räumte drei MTV Music Awards und vier Teen Choice Awards ab. Die Website "100funniestmovies" notiert "Napoleon Dynamite" noch immer (Stand: 17. März 2024) auf Platz eins.

Anzeige

Anzeige

"Napoleon Dynamite"-Star auf Joyn

Natürlich wurde der unerwartete Riesenerfolg für alle Beteiligten zum Türöffner. Das Ehepaar Hess machte als Drehbuchautoren-Duo weiter ("Nacho Libre", 2006, mit Jack Black). Ihre gemeinsame Regie-Arbeit am Animationskurzfilm "Ninety-Five Senses" (2023) brachte ihnen eine Oscar-Nominierung ein. Im Moment arbeitet Jared an "Minecraft", der Kino-Verfilmung des Game-Klassikers (mit Jason Momoa in der Hauptrolle).



Coon machte als Produzent weiter, beschränkte sich aber auf - zum Teil hochgelobte - Dokumentationen.



Jon Heder, der Darsteller des Napoleon Dynamite, brachte es seither auf 41 Kino- und TV-Produktionen sowie Sprechrollen in Animationsfilmen. Gleich sein nächstes Projekt nach "Napoleon Dynamite" war "Die Bankdrücker", eine von Superstar Adam Sandler produzierte Klamotte über drei Außenseiter, die permanent schikaniert werden. Als der Sohn eines Freundes von Mitschülern gehänselt wird, beschließen sie, zurückzuschlagen und werden zu Helden der Unterdrückten. "Die Bankdrücker" kannst du ebenso wie "Napoleon Dynamite" kostenlos auf Joyn streamen!

2024 kam es zu einer Wiedervereinigung: Jon Heder sprach eine Rolle in dem von Jeremy und Jerusha Hess geschriebenen und von Jared inszenierten Animationsfilm "Thelma, das Einhorn".