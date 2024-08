"Navy CIS": Wie David McCallum einen Stuntman "gerettet" hat!

"Navy CIS" dominierte die Bildschirme weltweit, und David McCallum (1933-2023) war ein absoluter Publikumsliebling. Jetzt hat sein Kollege Brian Dietzen eine spannende Anekdote verraten: McCallum "rettete" einmal einen Stuntman!

David McCallums weiser Rat

Brian Dietzen stieß 2004 als 26-jähriger Neuling zur Serie. Da war McCallum schon 47 Jahre im Schauspielbusiness - und dachte über den Tellerrand hinaus. Im Podcast "Off Duty: An NCIS Rewatch" erzählte Dietzen, wie ihn McCallum an einem Drehtag zu einer Episode zur dritten Staffel zur Seite nahm. Dietzen war konzentriert, weil er sich auf eine Szene vorbereitete, in der er einen Hügel hinabrennen sollte. Kein Ding für den sportlichen Mann. Aber McCallum, der insgesamt 373 Folgen lang den Rechtsmediziner Donald "Ducky" Mallard spielte, nahm ihn zur Seite: "Du solltest nach einem Stuntman für diesen Tag fragen."



Dietzen erinnerte sich, dass er den erfahrenen Schauspieler entgeistert angeschaut habe und wortlos ans Set gehen wollte. Aber McCallum "packte mich am Arm" und habe ihm zugeflüstert:

Wenn du nach einem Stuntman fragst, hat ein Mann, der sonst arbeitslos wäre, einen Job für diesen Tag. Frag nach dem verdammten Stuntman. David McCallum

McCallum riet Brian Dietzen: "Frag nach einem verdammten Stuntman"

McCallum sorgte sich nicht um die Gesundheit seines Schauspieler-Kollegen. "Uns war beiden klar", so Dietzen, "dass der 'Stunt' nicht wirklich gefährlich war. Aber David hat einfach weiter gedacht als ich. Er sorgte sich um die Existenz des Stuntmans."



McCallum hatte zu diesem Zeitpunkt bereits in fast 100 TV- oder Kinoproduktionen mitgespielt, darunter in großen Filmen wie "Gesprengte Ketten" (1963), aber auch in beliebten Serien wie "Matlock", "Mord ist ihr Hobby" oder "Solo für O.N.C.E.L.", in der er über 100 Episoden dabei war. Während seiner Arbeit hatte McCallum die Arbeit von Stuntmen kennen und schätzen gelernt - und viel über ihre finanzielle Situation erfahren.

2014 war "NCIS" die meistgesehene Serie der Welt

Die Arbeitsbedingungen sahen vor, dass Stuntmen nur bezahlt werden, wenn sie offiziell angefordert werden. Nur dann, unabhängig davon, ob sie letztlich tatsächlich zum Einsatz kommen, hatten sie Anspruch auf ein Tageshonorar. McCallum wusste das, für Dietzen war es neu. Aber er reagierte: "Ich habe den Stuntman angefordert." Mit Happy End für beide: Dietzen rannte selbst und problemlos den Hügel runter, aber weil der Stuntman "bereitstand", wurde er, so Dietzen, "auch bezahlt." McCallum hatte zumindest den Tag für den Stuntman "gerettet".



Auf Joyn laufen 20 der bislang 21 Staffeln von "NCIS". 2014 war die Serie die meistgesehene der Welt. In Deutschland war sie drei Jahre lang entweder die beliebteste oder zweitbeliebteste. Auch die Spin-offs wurden erfolgreich. Auf Joyn laufen außerdem sieben Staffeln von "NCIS: New Orleans" und drei Staffeln von "NCIS: Hawaii".

