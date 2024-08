Neue A24 Horror-Komödie "Y2K": Alicia Silverstone und Rachel Zegler überzeugen in Millenial-Film

Was wäre wenn, beim Jahrtausendwechsel 1999/2000 nicht alles glatt gelaufen, sondern eine weltweite Katastrophe eingetreten wäre? Dieses Worst-Case-Szenario soll der neue A24-Film "Y2K" zeigen. Der erste Trailer macht Lust auf mehr.

Darum geht es in "Y2K"

"Y2K" wirft die Zuschauer:innen zurück in die Silvesternacht 1999. Im Fokus stehen zwei Highschool-Jungs, die sich als Außenseiter endlich dazu entschließen, über ihren Schatten zu springen und eine wilde Nacht zu verbringen. Doch als die Uhr Mitternacht schlägt, bricht plötzlich die Apokalypse aus!

Von dem einen auf den anderen Moment erwachen alle elektronischen Geräte zum Leben und drehen durch. Die perfekte Ausgangslage also für einen Horrorfilm - mit Augenzwinkern.

Die Hauptrollen werden gespielt von Jaeden Martell (bekannt aus "ES" und "Knives Out"), Rachel Zegler (bekannt auf "Schneewittchen") und dem 90er-Jahre-Superstar Alicia Silverstone ("Clueless"). Als Produzenten konnte das Filmstudio A24 Jonah Hill gewinnen.

Der Film startet am 6. Dezember in den US-Kinos. Ein deutscher Starttermin steht leider noch nicht fest.

Was bedeutet "Y2K"?

Der Y2K-Bug, auch bekannt als "Millennium-Bug", war ein potenzielles Computerproblem, das rund um den Jahreswechsel 1999/2000 tatsächlich für große Besorgnis sorgte. Viele ältere Computersysteme speicherten das Jahr nur mit den letzten beiden Ziffern, sodass "2000" als "00" dargestellt wurde.

Die Angst bestand darin, dass diese Systeme das Jahr 2000 fälschlicherweise als 1900 interpretieren könnten. Dies hätte zu weitreichenden Problemen in verschiedenen Bereichen führen können, darunter Finanzsysteme, Telekommunikation und kritische Infrastrukturen wie die Wasserversorgung und medizinische Geräte.

Glücklicherweise blieben die befürchteten Katastrophen weitgehend aus, dank umfangreicher Vorbereitungen und Software-Updates.

Die Film "Y2K" spielt mit dieser Angst von früher und zeichnet sein ganz eigenes Horror-Szenario.

Filmstudio A24 als Erfolgsgarant?

Produziert wird der Film vom Filmstudio "A24". Das Studio hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht, weil es sich auf innovative und ungewöhnliche Filme spezialisiert hat, die oft abseits des Mainstreams liegen.

Statt auf Blockbuster mit großen Budgets zu setzen, fördert A24 Projekte, die kreative Freiheit und künstlerische Visionen in den Vordergrund stellen. Filme wie Oscar-Gewinner "Moonlight" und "Everything Everywhere All at Once" oder Horror-Hit "Hereditary" haben bewiesen, dass A24 ein Händchen für originelle und tiefgründige Geschichten hat, die sowohl Kritiker:innen als auch das Publikum begeistern.

Ihre Herangehensweise macht das Studio mittlerweile schon zu einem Garanten für starke Filme, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen.

