Neue Joyn-Serie mit Fahri Yardım: Worum es geht und wo du sie ab 18. September streamen kannst!

Fahri Yardım und Rocko Schamoni werden in der neuen Serie "Der Upir" zu Gestalten der Nacht. Worum es geht und ab wann du die Serie streamen kannst, erfährst du hier.

Ein Upir? Was ist das denn?

Als der hippe Berliner Burger-Buden-Besitzer Eddie (Fahri Yardım) bei einer Hausbesichtigung von dem Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen wird, stellt das sein Leben auf den Kopf. Denn ab diesem Moment beginnt seine Verwandlung vom Sterblichen zum Blutsauger. Um das zu verhindern, muss er Igor als Upir bedingungslos zu Diensten stehen: Zu seinen neuen Aufgaben gehören sowohl Leichen-Beseitigungen als auch Unterstützung in Liebesdingen.

Doch was ist das nun, ein Upir? In erster Linie handelt es sich dabei einfach um einen anderen Begriff für Vampire. So nennt man die Beißer beispielsweise in Serbien, wo manche Forschenden den Ursprung des Mythos zu finden glauben.

In der Popkultur hat sich mittlerweile jedoch eine andere Definition durchgesetzt. Dort gelten sie als nicht vollständige Vampire, die dazu verdammt sind, einem "richtigen" Vampir dienen zu müssen. Eddie befindet sich in "Der Upir" in genau so einer Situation.

"Der Upir": Neue Vampir-Comedy-Serie auf Joyn mit Starbesetzung Als Upir muss Eddie (Fahri Yardım) dem Vampir Igor (Rocko Schamoni) aus den verzwicktesten und absurdesten Situationen helfen. © Seven.One/Christoph Köstlin

Ab 18. September 2024 - nur auf Joyn

Neben "jerks"-Star Fahri Yardım und Allroundkünstler Rocko Schamoni treten noch weitere Stars auf. Wie beispielsweise "Tatort"-Kommissarin Andrea Sawatzki als Igors Vampir-Cousine Thekla, der österreichische Kabarettist David Scheid ("Dave") als Eddies Freund Andi, die für "Alles ist gut" mehrfach ausgezeichnete Aenne Schwarz als Eddies Freundin Julie, Verwandlungskünstler Bernhard Schütz ("Eichwald, MdB") als Vampirjäger, sowie Lana Cooper ("Love Steaks") und Stephanie Petrowitz ("The Zone of Interest").

Produziert wird die Serie von Katharina Possert ("Sunshine Airlines"), Drehbuchautor und Regisseur ist Peter Meister ("Horizon").

Die Serie ist ab dem 18. September 2024 exklusiv auf Joyn verfügbar!