Was gibt es Neues im November auf Joyn? Diese Highlights aus Serien, Blockbustern und Shows erwarten dich. Das Beste: Joyn ist der einzige Streamer, bei dem du kostenlos Filme, Serien und Shows schauen kannst. Im Abo-Bereich von Joyn PLUS+ gibt es sogar noch mehr Auswahl.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Serienstarts

"The 100"

Starttermin: 01. November 2024

Genre: Sci-Fi

Darum geht es: "The 100" ist eine post-apokalyptische Serie voller Spannung, Dramatik und emotionaler Momente. Die Serie startet damit, dass 100 jugendliche Straftäter nach fast 100 Jahren auf die Erde zurückgeschickt werden. Die Menschheit hat die Erde wegen nuklearer Katastrophen verlassen und lebt seitdem auf einer Raumstation im Orbit, der "Ark". Mission der Jugendlichen: herausfinden, ob die Erde wieder bewohnbar ist. Schnell wird klar, dass das Leben auf der Erde tödlicher und brutaler ist, als sie sich je hätten vorstellen können. Fremde Stämme, unerwartete Feinde und ein scheinbar mysteriöser Planet, der vor Geheimnissen nur so wimmelt, zwingen sie, sich gegen das Unvorstellbare zu behaupten. Die Jugendlichen müssen um jeden Preis zusammenhalten und überleben. Dabei gilt es, sich nicht nur gegen die Gefahren der Natur zu wehren, sondern auch gegen die Abgründe in sich selbst. Während die Charaktere lernen, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden, werden Tugenden wie Loyalität und Menschlichkeit auf die Probe gestellt. Die Serie zeigt eindrucksvoll, wie sich Widerstandskraft entwickelt, wenn es ums Überleben geht, und wie weit man zu gehen bereit ist, um diejenigen zu schützen, die man liebt. "The 100" bietet eine fesselnde Mischung aus Action, Drama mit einer Prise Science-Fiction. Perfekt für alle, die Spannung und Tiefgang lieben.

Für Fans von: "Under the Dome", "Raised by Wolves"

Anzeige

Anzeige

"Person of Interest"

Starttermin: 01. Oktober 2024

Genre: Krimi-Science-Fiction

Darum geht es: "Person of Interest" dreht sich um einen mysteriösen Milliardär namens Harold Finch, der eine mächtige KI entwickelt hat, die Bedrohungen in Echtzeit erkennt. Ursprünglich geschaffen, um Terroranschläge zu verhindern, spürt die Maschine auch alltägliche Verbrechen auf - Fälle, die das System jedoch ignoriert. Finch will diesen unsichtbaren Opfern helfen und rekrutiert den ehemaligen CIA-Agenten John Reese, einen abgebrühten Spezialisten, der längst als tot gilt. Zusammen bilden sie ein geheimes Team, das Verbrechen verhindert und oft selbst ins Visier gefährlicher Gegner gerät. Bald stoßen sie auf eine Verschwörung, die zeigt, dass Finch und Reese vielleicht selbst nur Schachfiguren im Spiel um die Kontrolle über die Zukunft sind. Die Serie vereint Action, Spannung und philosophische Fragen über Überwachung und künstliche Intelligenz. Perfekt für Fans von klugem Sci-Fi und packenden Thrillern.

Für Fans von: "Limitless"

Anzeige

Anzeige

Filmhighlights auf Joyn

"Psycho "

Starttermin: 01. November

Genre: Horror, Fantasy

Darum geht es: Marion Crane taucht nach einem Diebstahl unter und sucht in einem abgelegenen Motel Zuflucht. Das Motel wird von dem mysteriösen und leicht unheimlichen Norman Bates geleitet, der ein besonderes Verhältnis zu seiner dominanten Mutter hat. Doch der Aufenthalt der jungen Frau nimmt eine schockierende Wendung, als sie im Motel von einer Gestalt brutal ermordet wird. Nach Marions Verschwinden machen sich ein Detektiv und ihre Familie auf die Suche, die sie direkt zu Norman und seinem geheimnisvollen Haus führt. Während sie dem Geheimnis auf den Grund gehen, offenbart sich eine grauenhafte Wahrheit, die alles verändert. Alfred Hitchcock inszenierte mit "Psycho" einen meisterhaften Thriller voller Spannung und unerwarteter Wendungen, der seine Zuschauer:innen bis zum Ende fesselt. Die ikonische Duschszene und die unheilvolle Atmosphäre machen den Film zu einem Klassiker des Horror-Genres, der einen tief in menschliche Abgründe blicken lässt.

Für Fans von: "Bates Motel", "Die Vögel"

Anzeige

"Der weiße Hai"-Reihe

Starttermin: 01. November

Genre: Thriller/ Abenteuer

Darum geht es: Die "Der weiße Hai"-Reihe ist eine packende Mischung aus Horror und Abenteuer, die den Albtraum aller Badeurlauber:innen verkörpert. Im ersten Film sorgt ein riesiger weißer Hai für Angst und Schrecken in der Küstenstadt Amity Island. Während er immer näher ans Ufer kommt und Jagd auf ahnungslose Schwimmer macht, stellt sich ein Trio aus Polizeichef, Meeresbiologe und Haijäger dem unberechenbaren Monster auf hoher See.

Die folgenden Teile der Reihe spinnen den Mythos weiter: Nach Amity und seinen Bewohner:innen sind auch andere Menschen an exotischen Küsten im Visier - darunter die Familie des ursprünglichen Haijägers. Mit Spannung, unerwarteten Wendungen und dem ikonischen Soundtrack wird die Reihe immer intensiver und gefährlicher. Die "Der weiße Hai"-Filme bieten aufregende Spannung und machen das Meer zu einem Ort voller Geheimnisse und Gefahren, die man nie ganz durchschauen kann. Unvergessliche Momente voller Nervenkitzel!

Für Fans von: Haifilmen, "The Shallow-Gefahr aus der Tiefe"

"The Breakfast Club - Der Frühstücksclub"

Starttermin: 1. Oktober

Genre: Coming-of- Age

Darum geht es: "The Breakfast Club" ist ein Kultklassiker, der einen Samstag voller Chaos, Geheimnisse und ungeahnter Freundschaften zeigt. Fünf Teenager - der Sportler, die Streberin, der Rebell, die Außenseiterin und die Prinzessin - werden zum Nachsitzen verdonnert. Anfangs haben sie nur Verachtung füreinander übrig, aber nach und nach beginnen sie, ihre Fassade abzulegen und ihre wahren Sorgen und Träume zu teilen. Während sie über ihre Unsicherheiten, Erwartungen und Probleme sprechen, merken sie, dass sie trotz ihrer Unterschiede viel gemeinsam haben. Was als Strafe beginnt, wird zu einem unvergesslichen Tag voller Abenteuer und unerwarteter Verbundenheit. "The Breakfast Club" ist lustig, tiefgründig und zeigt auf charmante Weise, dass man nie jemanden vorschnell beurteilen sollte. Ein Film, der dazu einlädt, High-School-Klischees nochmal zu überdenken!

Für Fans von: 80er Filmen

Lust auf Nachsitzen? Streame jetzt "Breakfast Club - Der Frühstücksclub"! Jetzt auf Joyn!

"30 über Nacht"

Starttermin: 03. November

Genre: Comedy

Darum geht es: "30 über Nacht" erzählt die witzige und berührende Geschichte der 13-jährigen Jenna, die sich nichts sehnlicher wünscht, als erwachsen zu sein und endlich zu den "Coolen" zu gehören. Durch einen magischen Wunsch erwacht sie am nächsten Morgen tatsächlich als 30-jährige Frau (gespielt von Jennifer Garner) - mit Traumjob, luxuriösem Apartment und einem völlig neuen Leben. Doch bald merkt Jenna, dass Erwachsensein ganz anders ist, als sie es sich vorgestellt hat. Vielleicht hat sie mehr verloren als gewonnen? Manchmal muss man das Leben aus der Perspektive eines Teenagers sehen, um wirklich erwachsen zu werden.

Für Fans von: Jennifer Garner, 2YK

"Thor: Love and Thunder"

Starttermin: 3. November

Genre: Comedy, Action

Darum geht es: In "Thor: Love and Thunder" kehrt Thor zurück und steht vor einer neuen, galaktischen Bedrohung: Gorr, der Götterschlächter, will alle Götter auslöschen, um Vergeltung zu üben. Thor begibt sich auf eine epische Reise, um ihn aufzuhalten, aber er ist nicht allein: Unterstützung bekommt er von Valkyrie, Korg und - zur Überraschung aller - von seiner Ex-Freundin Jane Foster, die nun selbst über die Kräfte Thors verfügt und als "Mighty Thor" auftritt. Neben spektakulären Kämpfen gibt es auch besinnliche Momente, in denen es um Liebe, Mut und die Suche nach dem eigenen Weg geht. Actionreich, witzig und voller Emotionen - dieser Film lässt niemanden kalt!

Für Fans von: Superhelden, "Thor"-Filmreihe

"Ticket ins Paradies"

Starttermin: 3. November

Genre: Rom-Com

Darum geht es: "Ticket ins Paradies" ist eine romantische Komödie, die von der Reise eines geschiedenen Ehepaares erzählt. Die beiden, gespielt von Julia Roberts und George Clooney, können sich kaum ertragen und treffen sich eher widerwillig zur Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter auf Bali. Doch als sie erfahren, dass die Tochter plant, einen Einheimischen zu heiraten, den sie erst kürzlich kennengelernt hat, verbünden sie sich. Ihr Ziel? Die Hochzeit zu verhindern, um ihre Tochter vor einem vermeintlichen Fehler zu bewahren. Dabei geraten sie von einem chaotischen Abenteuer ins nächste, entdecken alte Gefühle neu und erleben gemeinsam allerlei lustige und rührende Momente. Die wunderschöne Kulisse und das charmante Spiel der Superstars machen "Ticket ins Paradies" zu einer spritzigen und herzerfrischenden Liebesgeschichte.

Für Fans von: "Hochzeit auf Umwegen"

"Kung Fu Panda"

Starttermin: 20. November

Genre: Animationsfilm

Darum geht es: In "Kung Fu Panda" dreht sich alles um Po, einen tollpatschigen, nudelliebenden Panda, der heimlich davon träumt, ein Kung-Fu-Meister zu sein. Als ausgerechnet er als "Drachenkrieger" auserwählt wird, soll er mit der Elite-Kampfgruppe, den "Furiosen Fünf", gegen den mächtigen, rachsüchtigen Schneeleoparden Tai Lung antreten. Doch Po ist weder stark noch schnell - und der Weg, seine Bestimmung zu erfüllen, ist chaotisch und voller Hindernisse. Mit seinem einzigartigen Humor und seiner grenzenlosen Begeisterung wächst Po über sich hinaus und entdeckt die wahre Kraft, die in ihm steckt. Ein Film voller Witz, Action und Herz. Perfekt für alle, die an das Unmögliche glauben wollen!

Für Fans von: "Der gestiefelte Kater", " Kill Bill"; " Shrek"

Fun Fact: In einem Interview mit BBC erzählte Quentin Tarantino, dass "Kung Fu Panda" eine Parodie von "Kill Bill" ist.

Reality Formate

"Das große Promi-Büßen"

Starttermin: 07. November

Darum geht es: In der kommenden Staffel von "Das große Promi-Büßen" treffen zehn Promis auf die härteste Herausforderung ihres Lebens: Sie stellen sich unter der Leitung von Olivia Jones ihren größten Fehltritten und Sünden, während sie in einem spartanischen Camp zusammenleben und auf jeden Luxus verzichten müssen. Neben Konfrontationen mit ihrer Vergangenheit und den aufrüttelnden Gesprächen in der "Runde der Schande" müssen sie sich auch herausfordernden Aufgaben und psychologisch intensiven Dynamiken stellen. Nur wer die Selbstreflexion und die Gruppendrucktests besteht, kann am Ende den Titel und ein Preisgeld gewinnen. Diese Staffel verspricht besonders intensive Momente, da Olivia Jones die Prominenten unnachgiebig zu Ehrlichkeit und Reue drängt. Die Show startet am 7. November 2024 auf Joyn und verspricht erneut spannende Geständnisse und emotionale Grenzerfahrungen. Für Fans von Reality-Dramen und ist die dritte Staffel ein Muss, das amüsante und überraschend tiefe Einblicke garantiert

Für Fans von: Trash-TV

Schon Lust auf "Das große Promi-Büßen"? Jetzt alle Folgen der letzten Staffeln nochmal kostenlos ansehen!

"Das Duell um die Geld"

Starttermin: 4. November

Darum geht es: Joko und Klaas gehen all in und laden gute Freund:innen zum "Duell um die Geld" ein. Beim großen Spieleabend trifft Quiz auf Poker. Wissen auf Bluffen. Absolute Ahnungslosigkeit auf große Geldgewinne. Dem Anlass entsprechend werden in schmuckem Ambiente Quizfragen gestellt, um deren richtige Antwort dann am Spieltisch gepokert wird. Wer kann mit Wissen glänzen? Wer schätzt sich zum Bankrott oder blufft sich zum Sieg?

Für Fans von: "Das Duell um die Welt", "Wer stiehlt mir die Show?"