Neuer MCU-Film "The Fantastic Four: First Steps" - erste Bilder vom Film-Set

Es dauert zwar noch ein Jahr, bis "The Fantastic Four: First Steps" in die Kinos kommt, aber Marvel-Fans dürfen sich jetzt schon auf eine aufregende Neuigkeit freuen: Die Dreharbeiten haben begonnen! Und schon erste Set-Bilder versprechen jede Menge Action und Abenteuer. Sei gespannt auf den ersten Blick hinter die Kulissen!

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Erste Bilder von "The Fantastic Four: First Steps"

Am 25. Juli 2025 soll "The Fantastic Four: First Steps" die sechste Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) eröffnen. Obwohl das "fantastische Quartett" als "Ur-Familie" innerhalb der Marvel Comics gilt (weil sie mit ihren Comics ab November 1961 die große Marvel-Erfolgsphase einleitete), wird es der erste Kinofilm innerhalb des MCU sein. Bei drei früheren Verfilmungen lagen die Filmrechte noch nicht bei Marvel.



Entsprechend hoch sind die Erwartungen und die Spannung bei den Fans. Jetzt sind die ersten Bilder vom Set aufgetaucht. Und MCU-Chef Kevin Feige überbrachte bei der Comic Con in San Diego die besten Nachrichten: Die Dreharbeiten starten!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wann kommen die fantastischen Helden ans Set?

Die ersten Set-Bilder zeigen keine Schauspieler: Die vier Helden, Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn) und Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach), sind nicht zu sehen. Auf den Bildern sind lediglich Kulissen sichtbar. Letztere wurden jedoch direkt mit großem Interesse aufgenommen.



Denn viele fragten sich, wie die Kulissen aussehen würden, nachdem Marvel bestätigt hatte, dass "The Fantastic Four: First Steps" nicht nur auf einer anderen Erde im MCU-Multiversum, sondern auch in den 1960er-Jahren spielt. Klar ist, dass die 1960er-Jahre dieser externen Welt immer noch ein futuristisches Aussehen haben würden, da die Geschichte anders abgelaufen sein wird als auf der Erde-616, dem originalen Universum, in dem die meisten Storys des MCU angesiedelt sind.

Anzeige

Anzeige

Retro und doch futuristisch: So sieht das "fantastische New York" aus

Die Bilder enthüllen einen ersten Eindruck, wie der Handlungsschauplatz New York City in "The Fantastic Four: First Steps" aussehen wird: wie eine Kombination aus Retro- und futuristischem Flair.



Vor allem ein Bild sorgte für Aufsehen, weil es wohl, wie "Screen Rant" berichtete, das berühmte Baxter Building aus den Comics offenbart. Ein großes 4-Logo auf dem Boden wird als ein Hubschrauberlandeplatz auf der Spitze des Gebäudes interpretiert, ähnlich dem auf dem Stark-Tower in "The Avengers". Der Rest des Baxter-Gebäudes werde, was die Innenaufnahmen betrifft, wahrscheinlich in einem separaten Gebäude oder in einem Studio gedreht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Noch nicht genug von Marvel?