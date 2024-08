Neuer verrückter Rekord für "Indiana Jones": Sein Hut ist der Hit

Wie wichtig doch das richtige Kostüm sein kann, zeigt diese verrückte Aktion: Ein Hut aus den "Indiana Jones"-Filmen wurde nun für eine Rekordsumme versteigert. Das steckt dahinter ...

Anzeige

Indiana Jones Hut ist weltberühmt

Denkt man an die Filmfigur Indiana Jones - so herrlich verkörpert von Harrison Ford - hat man doch direkt eines im Sinn: seinen leicht angegrabbelten braunen Filzhut. Ob er schon immer die Farbe hatte? Fragwürdig - muss der Hut des abenteuerlustigen Archäologen doch immer alles mitmachen und bekommt jede Menge Dreck und Staub ab.

Anzeige

Anzeige

Sieh den Hut in Aktion Joyn Schaue kostenlos "Der Tempel des Todes" Diesen und alle Filme der Reihe gibt es umsonst zum Streaming auf Joyn

Rekordsumme für Hut

Jetzt wurde einer der Hüte, die Indiana Jones in "Der Tempel des Todes" getragen hatte, für eine Rekordsumme bei einer Auktion von "Propstore" versteigert. Unglaubliche 630.000 Dollar, umgerechnet rund 570.000 Euro, wurden für das Modell hingeblättert. Vom Auktionshaus vorher geschätzt wurde ein Wert zwischen 250.000 bis 500.000 Dollar. Die Erwartungen wurden also übertroffen, auch weil ein ähnliches Modell aus dem Film vor drei Jahren etwa nur die Hälfte einbrachte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Darum ist der Hut so begehrt

Hinter dem Kaninchenfilz-Hut steckt die Marke Herbert Johnson Hat Company aus London, die bereits für "Jäger des verlorenen Schatzes" die Hüte für Indiana Jones fertigten. Für den zweiten Film gab's ein kleines Hut-Glow-up: Die Initialen "IJ" sind mit Gold in die Innenseite gestickt und der Hut läuft etwas spitzer zu, als seine Vorgänger.

Schau direkt den 1. Teil der Reihe Joyn "Jäger des verlorenen Schatzes" Der erste Teil der "Indiana Jones"-Reihe ist auf Joyn kostenlos verfügbar

Der Vorbesitzer des Hutes war übrigens Dean Raphael Ferrandini, das Stunt-Double von Harrison Ford, der den Hut (neben Harrison Ford) in mehreren Szenen trug, wie zum Beispiel in der Rafting-Szene, in der Indiana Jones und seine Begleiter in einem Gummiboot den Stromschnellen trotzen müssen. Der Stuntman verstarb im August 2023 und bei der Auktion wechselte der Hut zum ersten Mal seit 40 Jahren seinen Besitzer, was ihn für Sammler:innen also umso begehrenswerter macht.

Anzeige