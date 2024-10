Neues Biopic über James Dean: Wer könnte den 50er-Jahre-Hottie spielen?

Seit kurzem ist bekannt: Hollywood-Legende James Dean bekommt ein Biopic! Wer in die Rolle des 50er-Jahre-Schauspielers schlüpfen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wir haben uns mal ein paar mögliche Kandidaten angeschaut.

James Dean: Hollywood-Legende und Teenie-Schwarm

James Dean wurde mit nur drei Hauptrollen in "... denn sie wissen nicht, was sie tun", "Jenseits von Eden" und "Giganten" zu einer echten Ikone der 1950er Jahre. Er ist der Inbegriff für jugendliche Rebellion, Lässigkeit und Coolnes, ein Bad-Boy der ersten Stunde quasi.

Er hätte ein ganz großer werden können, doch leider nahm seine Karriere ein viel zu frühes und tragisches Ende. Mit nur 24 Jahren verunglückt er bei einem Autounfall. Sein Tod erschüttert die Filmwelt bis heute.

Sein Leben wurde bereits im Film "James Dean" (2001) verfilmt. Damals mit James Franco in der Hauptrolle, wofür er einen Golden Globe gewann. Zugegeben, der damals 23-jährige Franco ist James Dean wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein wirklich gelungenes Casting. Für das neue Biopic wollen wir nun ein neues Hollywood-Talent auf der Leinwand sehen!

Der damals 23-jährige James Franco (links) hatte große Ähnlichkeiten mit James Dean (rechts). Für das neue Biopic gibt es also große Erwartungen, was das Casting angeht. © picture alliance/United Archives | United Archives/IFTN; picture alliance / Mary Evans/AF Archive | AF Archive

Was ist ein Biopic?

Ein Biopic, kurz für "biographical picture", ist ein Filmgenre, das das Leben einer realen Person nacherzählt. Dabei handelt es sich meist um bekannte historische oder zeitgenössische Figuren aus Bereichen wie Musik, Politik, Sport oder Film. Ein Biopic fokussiert sich oft auf bedeutende Ereignisse oder Wendepunkte im Leben der dargestellten Person und versucht, sowohl ihre beruflichen Erfolge als auch ihr privates Leben authentisch darzustellen.

"Surviving James Dean": So viel wissen wir bereits über den Film

Regisseur ist Guy Guido ("Madonna at the Breakfast Club", "Physical Attraction").

"Surviving James Dean": Das Biopic soll auf dem gleichnamigen Buch von William Bast aus dem Jahr 2006 basieren.

Bast hatte Dean im Alter von 19 Jahren in der Uni kennengelernt. Sie sollen Zimmergenossen, Freunde und sogar Liebhaber gewesen sein.

James Deans Sexualität und die damit einhergehenden Probleme in den 1950er Jahren werden also ein zentrales Thema des Films sein.

Aber die spannendste Frage lautet natürlich: Wer wird in die Rolle von James Dean schlüpfen? Bisherige Biopics wie "Bohemian Rhapsody" (Rami Malek) und "Rocketman" (Taron Egerton) zeigen: Die Besetzung ist das A und O. Der Schauspieler muss nicht nur optisch überzeugen, sondern auch das Charisma des Protagonisten auf die Leinwand bringen. Wir zeigen dir Schauspieler, die wir uns für diese Rolle gut vorstellen könnten.

1. Austin Butler

Pro 👍

Biopic-Erfahrung: Nach seiner gefeierten Rolle als Elvis hat Nach seiner gefeierten Rolle als Elvis hat Austin Butler (33) bereits bewiesen, dass er das Zeug dazu hat, einen legendären Star zu spielen.

Der Look: Er hat das kantige, klassische Hollywood-Schönling-Gesicht, das auch James Dean verkörperte – die Maskenbildner:innen hätten also nicht viel zu tun.

Kontra 👎

Er ist schon Elvis: Was wir oben als positives Argument angegeben haben, muss man fairerweise auch hier nennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nach Elvis noch einen Star in einem Biopic verkörpern wird, ist also gering.

Austin Butler spielte 2022 den legendären Musiker Elvis im gleichnamigen Biopic. © picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP

2. Jacob Elordi

Pro 👍

Neuer Shootingstar: Der " Der " Euphoria " und " Saltburn "-Star ist der aktuelle heiße Favorit in Hollywood. Seine Mischung aus dunklem Charme und Verletzlichkeit könnte perfekt zu Dean passen.

Auch Jacob Elordi (27) hat schon Biopic-Erfahrung: In dem Film "Priscilla" (2023) über Elvis Frau spielt er den King of Rock 'n' Roll.

Kontra 👎

Zu jung? Nichtsdestotrotz ist er noch relativ neu in der Szene. Wollen die Produzenten wirklich einem Newcomer diese riesige Verantwortung übergeben?

Jacob Elordi wurde vor allem durch seine Rollen in "Saltburn" und "Euphoria" bekannt. © picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP

3. Harry Styles

Pro 👍

Star-Power: Mit einer riesigen Fangemeinde bringt Harry Styles (30) die Aufmerksamkeit mit, die ein James Dean-Biopic braucht. Wer möchte nicht sehen, wie der ehemalige One-Direction-Sänger in einer Lederjacke melancholisch in den Sonnenuntergang starrt?

Kontra 👎

Mangelnde Erfahrung: Harry gilt als einer der größten Popstars unserer Zeit. Schauspielerisch steht er allerdings noch sehr am Anfang.

Zu nett? Zwar hat er durch seine Rollen in "Dont Worry Darling" und "My Policeman" zumindest sein Bubi-Image weitestgehend abgelegt, reicht das aber für den rebellischen, coolen James Dean?

Fun Fact: Hat Taylor Swift vielleicht schon etwas vorhergesagt? In ihrem 2014 veröffentlichten Song "Style", den sie über ihre kurze Beziehung mit Sänger-Kollegen Harry Styles geschrieben haben soll, heißt es: "You got that James Dean daydream look in your eye" - eine Anspielung auf Harrys Ähnlichkeit zur 50er-Jahre Ikone? Tatsächlich hat Harrys damaliger Style durchaus Ähnlichkeiten mit James Dean.

Harry Styles ist nicht nur Sänger, er probiert sich aber auch immer wieder als Schauspieler aus. Neben einer Nebenrolle in "Dunkirk"(2017) spielte er die Hauptrollen in "Don't Worry Darling"(2022) und "My Policeman" (2022). © picture alliance / Photoshot

4. Tom Holland

Pro 👍

Viel Erfahrung & breites Repertoire: Dass Tom Holland (28) mehr als nur Spiderman kann, hat er bereits unter Beweis gestellt. Gerade ist er sogar in der Broadway-Version von Romeo und Julia dabei. Ein Biopic fehlt ihm allerdings noch in seiner Filmografie.

Kontra 👎

Bubi-Image: Tom ist süß, aber kann er auch wild sein? Viele sehen ihn immer noch als den netten Nachbarsjungen – James Dean war der Typ, vor dem dich deine Eltern warnen.

Tom Holland ist vor allem durch seine Rolle als Spiderman bekannt. © picture alliance / Photoshot

5. Robert Pattinson

Pro 👍

Schauspielerische Vielseitigkeit: Robert Pattinson (38) kann fast alles. Vom Teenie-Schwarm zu Batman hat er sein Können schon in vielen Filmgenres unter Beweis gestellt. Warum dann jetzt nicht mal ein Biopic?

Affinität zu komplexen Charakteren: Pattinson spielte bereits die ein oder andere Rolle, in der er von inneren Konflikten geprägt war. Eine weitere Besonderheit, die gut zu James Dean passen könnte.

Kontra 👎

Zu alt? Mit 38 ist Robert der älteste Kandidat in dieser Liste. Könnte durchaus sein, dass die Produzenten nach einem jüngeren Darsteller suchen.