Nicht "Grey's Anatomy" - In welcher Arztserie Patrick Dempsey eigentlich mitspielen wollte!

Erste Infos

"Grey's Anatomy": Dieser Star ist ab Staffel 21 dabei

Am 26. September geht die 21. Staffel von "Grey's Anatomy" in den USA an den Start. Der Cast der langlebigsten Krankenhausserie nimmt für die neue Staffel immer mehr Form an. Jetzt wurde bekannt, dass Michael Thomas Grant (30) zum Format stoßen wird. Als Krankenhaus-Kaplan.