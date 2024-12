"Nope": Dieses spannende Easter Egg hast du bisher übersehen

In typischer Jordan Peele Manier hat der Regisseur in "Nope" eine Vielzahl an cleveren Easter Eggs versteckt. Hinter Hollywoods Sensationsgier und der spannenden Jagd nach dem großen Unbekannten, gibt es in "Nope" noch viel mehr zu entdecken.

Erkennst du alle Easter Eggs?

"Nope": Worum geht's in dem Film?

„Nope” erzählt die Geschichte der Geschwister Otis Haywood Jr. (Daniel Kaluuya) und Emerald Haywood (Keke Palmer), die nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters die familieneigene Pferderanch übernehmen. Bei "Haywood Hollywood Horses" trainieren sie Pferde, für die Filmindustrie. Eines Tages bemerken sie seltsame Erscheinungen am Himmel. Mithilfe von Videokameras wollen sie dem ganzen auf den Grund gehen. Stecken wirklich Aliens dahinter?

Regie führt Jordan Peele, der bereits für seinen außergewöhnlichen Horror-Streifen "Get Out" (2017) Film-Standards gebrochen hat.

Regie führt Jordan Peele, der bereits für seinen außergewöhnlichen Horror-Streifen "Get Out" (2017) Film-Standards gebrochen hat.

Was macht "Nope" so besonders?

Das besondere an "Nope" ist, dass sich der Film nicht in eine Genre-Schublade stecken lässt. Elemente aus Western, Horror und Science-Fiction: "Nope" hat irgendwie alles. Die meiste Zeit fragt man sich als Zuschauer:in "Was passiert hier eigentlich?". Und jedes Mal, wenn man denkt "Ah, okay in diese Richtung soll es also gehen", sagt der Film NOPE (!) und macht alles ganz anders.

"Nope": Das sind die besten Easter Eggs

Die Filme von Jordan Peele sind bekannt für ihre Mehrschichtigkeit, Easter Eggs und versteckte Bedeutungen. Bei "Nope" ist das nicht anders.

⌚ Die Zahl 06:13⌚

Der ehemalige Kinderstar und Nachbar von OJ und Emerald, Ricky "Jupe" Park (Steven Yeun), weiß von dem außerirdischen Phänomen und möchte es zu Geld machen. In seiner "Star Lasso Experience", können die zahlenden Gäste beobachten, wie ein Pferd von dem Alien gefressen wird. Jean Jacket (so nennt OJ das unbekannte Wesen) erscheint immer pünktlich um 06:13 Uhr am Abend.

Eine Zahl mit Bedeutung, denn auch der fatale Ausraster des Schimpansen Gordy in der Geburtstagsfolge von "Gordy's Home" dauerte genau sechs Minuten und 13 Sekunden. Eine von Jupes Co-Stars wurde dabei schwer verletzt und entstellt, er überlebte wie durch ein Wunder ohne einen Kratzer.

✂ Die Schere aus Jordan Peeles "Wir" ✂

Wer genau aufpasst, sieht in der Szene, wo OJ und Emerald Jupe in seinem Büro aufsuchen einen Hinweis auf Jordan Peeles Film "Wir" von 2019. Auf Jupes Schreibtisch liegt genau die Schere, die auch in "Wir" eine wichtige Rolle spielt.

🐷 Schwein gehabt 🐷

Nachdem das Alien Jean Jacket alle Zuschauer:innen der Show in der Western-Stadt "Jupiter's Claim" verspeist hat, sieht man in einer Szene, ein Schwein, das den Angriff scheinbar überlebt hat. Wie wir zu diesem Zeitpunkt wissen, tötet das Alien alles und jeden, was ihn direkt ansieht. Tja, glücklicherweise sind Schweine rein anatomisch nicht in der Lage dazu, nach oben zu gucken.

💰 Die Macht des Geldes 💰

Hier gibt es gleich zwei Beispiele:

1. Otis Haywood Sr. verkaufte vor Jahren ein Pferd namens Jean Jacket für viel Geld, statt es seiner Tochter Emerald zum Training zu überlassen. Eine scheinbar belanglose Kleinigkeit, die Emerald bis heute nicht überwunden hat. Ironischerweise ist es dann ausgerechnet Geld die Ursache für den Tod des Vaters, indem sich eine von Jean Jacket ausgeschiedene Münze in seinen Kopf bohrt.

2. Am Ende des Films ist es ebenfalls eine einzelne Münze, die Emerald Haywood ihren langersehnten "Oprah-Moment" beschert, indem es ihr gelingt das außerirdische Wesen auf einem Foto festzuhalten.

‼ Dwayne "The Rock" Johnson ‼

Tatsächlich gibt es in "Nope" zwei indirekte Erwähnungen des berühmten Schauspielers. Zum einen erfahren wir, dass der Film "Scorpion King" der große Durchbruch für Haywood Hollywood Horses sein sollte. Tatsächlich gibt es den Film wirklich, mit - Überraschung - Dwayne Johnson in der Hauptrolle.

Zum anderen vergleicht Emerald an einer Stelle die Geschehnisse am Set von "Gordy's Home" mit einem Sketch bei Saturday Night Life. Es gibt tatsächlich einen solchen Sketch bei der Late Night Sendung: In "Mr. Peepers and Papa Peepers" spielen Chris Kattan und Dwayne Johnson zwei menschliche Affen mit Vorlieben für gewaltsame Handlungen.

Den Clip kannst du hier ansehen:

Die Filme von Jordan Peele sind ja dafür bekannt, sie mehr als einmal zu gucken, um alle Referenzen und Easter Eggs zu entdecken