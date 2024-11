November ist Anime-Time: Diese TV-Premiere darfst du nicht verpassen!

Jeden Freitag zeigt ProSieben MAXX einen Animefilm, den du auch auf Joyn anschauen kannst - normalerweise. An drei Wochen im November kommen die Rugby-Fans zum Zug und sehen die Übertragung der Autumn Nations Series. Doch für Animefans gibt es eine TV-Premiere und zu Allerheiligen einen "Detektiv Conan"-Tag.

Animefilme auf Joyn im November 2024

Bereits online

Neu im November

01.11. 10:00 Uhr: Detektiv Conan: Die Kreuzung des Labyrinths

01.11. 12:00 Uhr: Detektiv Conan: Der Magier mit den Silberschwingen

01.11. 14:05 Uhr: Detektiv Conan: Das Komplott über dem Ozean

01.11. 16:05 Uhr: Detektiv Conan: Das Requiem der Detektive

01.11. 18:10 Uhr: Detektiv Conan: Die azurblaue Flagge

01.11. 20:15 Uhr: Detektiv Conan: Die Partitur des Grauens

29.11. 20:15 Uhr: Redline (Deutsche Free-TV-Premiere)

Anime neu im Kino im November 2024

29.10. My Hero Academia: You’re next

26.11. Solo Leveling - Reawakening

Darum geht es in der TV-Premiere "Redline"

Das spannendste Ereignis in dieser Galaxis und in ein paar anderen ist "Redline", ein krasses Auto-Rennen über Stock und Stein und Berg und Fluss, bei dem so gut wie alles erlaubt ist. Diesmal soll es auf Roboworld stattfinden, einer von isolationistischen Cyborgs bewohnten Welt, deren Anführer bekannt gegeben hat, dass jeder Redline-Teilnehmer gehängt werden soll. Das ist ein paar Fahrern dann doch zu krass,und so wird JP nachnominiert.

JP (Joshua Punkhead mit bürgerlichem Namen) flog eigentlich beim Qualifikationsrennen raus, buchstäblich, denn die Wettmafia ließ seinen TransAm kurz vor der Ziellinie in die Luft jagen. Aus verletztem Stolz nimmt er die Qualifikation an und so findet er sich bald in einem absolut wahnsinnigen Tohuwabohu wieder, verraten von seinem Trainer, verfolgt von Cyborg-Truppen und ein wenig verwirrt von seinen Gefühlen für Konkurrentin Sonoshee McLaren.

Sieben Jahre werkelte das Studio Madhouse an diesem actiongeladenen Film und füllte ihn mit unzähligen Alien-Hintergundfiguren und unmöglichen Perspektiven. Über 100.000 handegezeichnete Bilder fügen sich zu einem Kaleidoskop und einem ganz besonderen Anime-Erlebnis zusammen.

Die "Detektiv Conan"-Filmreihe zu Allerheiligen

Bevor "Detektiv Conan" wieder ins Serien-Programm zurückkehrt, darf er auf ProSieben MAXX in sechs Filmen, genauer in den Filmen 7 bis 12 ermitteln. Die Filme 1 bis 6 wurden Anfang des Jahres gezeigt. Zunächst geht es in "Die Kreuzung des Labyrinths" nach Kyoto, wo nicht nur ein altes Krimi-Rätsel sondern auch eine vergessene Episode aus Heiji Hattoris Vergangenheit auf den schlauen Detektiv warten. In "Der Magier mit den Silberschwingen" versucht Conan, dem Meisterdieb Kaito Kid das Handwerk zu legen, muss aber am Ende mit ihm zusammenarbeiten, um sein eigenes Leben zu retten.

Kann er sich wenigstens bei "Das Komplott über dem Ozean" ein wenig entspannen, schließlich ist er nur Passagier auf einem Luxusdampfer? Nein, auch hier geschieht ein Mord - man kann mit dem Jungen einfach nirgendwo hingehen! Selbst bei einem Ausflug in einen Vergnügunspark in "Das Requiem der Detektive" tappen er und Mori in eine tödliche Falle, und bei "Die azurblaue Flagge" kommt er auf einem Tauchurlaub fern von Tokyo einem mörderischen Rätsel auf die Spur.

Mit klassischer Musik - und einem Mordanschlag auf die Starmusikerin - klingt dann bei "Die Partitur des Grauens" der Animekrimiabend aus … und geht mit übernatürlichem Mysterie bei der Premiere von "Hell's Paradise" weiter.