Eine besondere Serie wird im August nicht nur Anime-Fans auf ProSieben MAXX und Joyn begeistern: "Mushi-Shi". Was sie so besonders macht? Es ist nicht nur die Stimme von Obi-Wan und Barney Stinson. Auch die Geschichte ist erstklassig.

Das Wichtigste in Kürze "Mushi-Shi" ist eine 26-teilige Anime-Serie, basierend auf dem gleichnamigen Manga.

In ihr folgen wir den Abenteuern eines Mannes, der "Mushi", die elementarste und mystische Form des Lebens sehen kann.

Die Serie zieht die Zuschauer:innen durch ihre tiefgründige, gelassene Erzählweise in den Bann.

Ab 23. August startet die Serie auf Prosieben MAXX als deutsche TV-Premiere und steht dann kostenlos online auf Joyn im Stream zur Verfügung.

Wo kann man "Mushi-Shi" anschauen?

Ab dem 23. August 2024 wird "Mushi-Shi" auf ProSieben MAXX gezeigt. Du kannst die Serie im Fernsehen anschauen oder im kostenlosen Livestream auf Joyn. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen für kurze Zeit auch auf Abruf im Stream verfügbar.

Du willst kostenlos Anime schauen?

Dann schau einfach auf Joyn vorbei, da gibt es die Anime von ProSieben MAXX sowie viele weitere im Stream.

Darum geht's bei "Mushi-Shi"

Die Serie folgt dem Leben von Ginko, einem sogenannten Mushi-Meister. Mushi sind die elementarsten Lebensformen in der Welt, die die meisten Menschen nicht wahrnehmen können. Dünn wie Plankton in zarten Farben schweben sie durch die Luft. Doch manchmal nehmen sie Formen an, werden dicker, größer und sehr sehr stark. Ginko jedoch besitzt die Fähigkeit, diese mystischen Kreaturen zu sehen und zu verstehen.

Ginko reist durch das Land, um Mushi-bedingte Probleme zu lösen und bei den Menschen Verständnis für die Mushi zu wecken. So bekommt er es mit einem Mädchen zu tun, dem das Sonnenlicht Schmerzen bereitet oder einem Jungen, dem Hörner wachsen. All ihre Probleme haben mit Mushi zu tun - doch wieso sie entstanden sind und wie sie gelöst werden können, erfordert oft Detektiv-Arbeit von Ginko.

Die Serie ist ein episodisches Meisterwerk, das sich auf die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur konzentriert und dabei philosophische Fragen aufwirft. Eine ruhige und doch spannende und vor allem unvergessliche Reise erwartet alle, die sich Ginko bei "Mushi-Shi" anschließen.

Der Sprecher der Hauptfigur: Philipp Moog

Als weisen Lehrmeister kennen wir ihn schon oder als legen … Moment … dären Frauenhelden: Phillipp Moog lieh seine Stimme schon Barney Stinson aus "How I Met Your Mother" und Obi-Wan Kenobi aus "Star Wars". Anime hatte der hochkarätige Synchronsprecher bisher nicht im Portfolio. "Mushi-Shi" gehört aber selbst zu seinen Lieblingsgeschichten, weswegen er unbedingt die Hauptrolle des Ginko sprechen wollte, als die Synchronisation der Serie begann. So hören wir ihn also bald als weisen, legendären, mystischen Detektiv!

Auf der Animagic hat ProSieben MAXX noch mehr spannende Neuigkeiten verkündet: Es gibt weitere Staffeln "Demon Slayer", ein frühes Werk von Miyazaki, das noch nie im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, den neuesten "One Piece"-Film als TV-Premiere sowie eine weitere neue Serie mit "Hell's Paradise".