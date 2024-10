"Pretty Little Liars" streamen: Das hat es mit A, Big A & Über A auf sich - der große Überblick!

Manipulation, Mobbing und Mordabsichten! Die mysteriöse Gestalt im schwarzen Hoodie treibt ein grausames Spiel mit den Liars. Doch wer steckt in der Verkleidung? Der ultimative Überblick zum A-Game!

Ganze 7 Staffeln lang halten uns Aria (Lucy Hale), Hanna (Ashley Benson), Spencer (Troian Bellisario) und Emily (Shay Mitchell) mit dem Kampf gegen "A" in Atem. Der anonyme Widersacher manipuliert und terrorisiert die jungen Frauen, während sie versuchen, das Verbrechen an ihrer Freundin Alison (Sasha Pieterse) aufzuklären. Dabei lockt er sie immer wieder auf falsche Fährten - auch was seine eigene Identität anbelangt. Gerade beim ersten Ansehen von "Pretty Little Liars" ist es gar nicht so leicht, der Spur des Bösen zu folgen.

Du möchtest die nächste Enthüllung nicht mehr abwarten? Oder steckst du gerade mitten im Rewatch der Serie auf Joyn und kannst dich nicht mehr genau an die Auflösung erinnern? Für alle, die unbedingt sofort wissen wollen, wer unter der Kapuze steckt und wer alles zum berüchtigten A-Team gehört: eine chronologische Zusammenfassung.

Aufgepasst! Es folgen ausführliche Spoiler zur Serie.

Geheimnis gelüftet: Diese Figuren schlüpfen in die Rolle von "A"

Tatsächlich verwenden mehrere Charaktere den Alias "A", um dem Maincast das Leben zur Hölle zu machen - mit immer neuen Drohungen, perfiden Plänen und fieser Erpressung. Denn "A" kennt die dunkelsten Sehnsüchte und Secrets der Hauptfiguren. Und genau deshalb vermuten die Mädchen in der ersten Staffel unter anderem, dass ihre ehemalige Cliquen-Chefin Alison vielleicht doch nicht tot ist und die Fäden in der Hand hält. Schließlich war sie über alle Ängste, Sorgen und Probleme ihrer Freundinnen im Bilde. Also "A" wie Alison? Der erste offensichtliche Verdacht stellt sich - anders als in den "Pretty Little Liars"-Romanen - aber im weiteren Verlauf als falsch heraus.

Staffel 1 & 2: "A" wird das erste Mal aktiv

In den ersten beiden Staffeln setzt "A" die Lügnerinnen vor allem mit Handynachrichten unter Druck. Der unsichtbare Gegner scheint alles über sie zu wissen und nutzt das geschickt aus. Immer wieder tappen die Liars in raffiniert inszenierte Fallen. Erst am Ende der zweiten Staffel gelingt es ihnen Mona Vanderwaal, gespielt von Janel Parrish, als "A" zu identifizieren. Das Motiv für Monas Machenschaften? Alison hat sie früher gemobbt und aus der Mädchen-Clique ausgeschlossen. Dafür will sie sich rächen, scheitert aber und landet in der Nervenheilanstalt.

Staffel 3 bis 6: Wer ist "Big A"?

Doch mit ihrer Festnahme ist der Schrecken noch längst nicht vorbei. Eine neue, noch skrupellosere Version von "A" bringt das Katz-und-Maus-Spiel auf ein ganz neues Level - und die Mädchen für die nächsten drei Staffeln in unzählige beängstigende und gefährliche Situationen. In Staffel 6 dann die große Offenbarung: CeCe Drake (Vanessa Ray), alias Charlotte DiLaurentis, ist die Drahtzieherin hinter dem perfiden "A"-Plan, die Mädchen psychisch zu brechen und Kontrolle über ihre Leben zu erlangen. Die Motivation von Alisons transsexueller Schwester ist komplex und liegt in ihrer traumatischen Kindheit begründet. Auch sie wird entlarvt, stirbt aber unter mysteriösen Umständen in Folge 11 der 6. Staffel, die erst in Staffel 7 aufgedeckt werden.

Staffel 7: "Über A" wird enttarnt

Die finale Staffel setzt in Sachen Bösewicht mit "Über A" schließlich noch einen drauf. Auftritt "A.D.“! Hinter dem Kürzel verbirgt sich die letzte „A"-Inkarnation, Alex Drake. Spencers bis dahin unbekannter, fieser Twin ist eifersüchtig auf das privilegierte Leben ihrer Zwillingsschwester. Sie will deren Platz einnehmen und alles haben, was diese hat - inklusive ihrer Freundinnen! Alex hält Spencer gefangen und nimmt ihre Identität an. Das Täuschungsmanöver kann im atemberaubenden Serienfinale jedoch mit Tobys (Keegan Allen) und Monas Hilfe von den übrigen Liars vereitelt werden.

Wer gehört zum "A-Team"?

Immer einen Schritt voraus und überall zugleich - wie macht "A" das nur? Ganz einfach - der rätselhafte Antagonist agiert nicht allein, sondern mit tatkräftiger Unterstützung seines "A-Teams". Egal ob Mona, CeCe oder Alex - in ihrer Rolle als "A" verfügt jede von ihnen über eine Gruppe von Personen, die mehr oder weniger freiwillig helfen, Hanna, Spencer, Aria und Emily auszuspionieren. Neben dem unscheinbar wirkenden Lucas, der undurchsichtigen Jenna und der mysteriösen Figur "Red Coat" heuert auch Spencers Freund Toby kurzfristig im "A-Team" an. Allerdings nur, um seine große Liebe vor "A" zu schützen.

