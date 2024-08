"Prince of Bel-Air" kommt zurück: Was du über das Reboot wissen solltest

In den 1990er Jahre wurde Will Smith als "Fresh Prince of Bel-Air" weltbekannt. Die erfolgreiche Sitcom flimmerte ganze sechs Staffeln lang über die Bildschirme und erzählt die Geschichte des jungen Will, der zu seinem reichen Onkel nach L.A. zieht. Jetzt macht ein neuer Prinz das Nobel-Viertel unsicher - in dem Drama-Reboot "Bel-Air".

Auch der echte Will Smith ist am Reboot beteiligt

Die Geschichte ist beinahe dieselbe: Weil der junge Will auf die schiefe Bahn gerät, schickt seine Mutter den Teenager aus dem Armenviertel zu seinen reichen Verwandten nach Bel-Air. Dort prallt Will auf die reiche Oberschicht und muss sich anpassen.

So weit, so bekannt. In dem Serien-Reboot "Bel-Air" ist jedoch eine Sache entschieden anders als beim Original: Es handelt sich nicht um eine Sitcom, sondern um eine Dramaserie.

In durchschnittlich 42 Minuten pro Folge wird die ernste Seite von Wills Leben beleuchtet und wir lernen völlig neue Fassetten der Charaktere kennen.

An der Idee zum Reboot beteiligt war niemand geringeres als der Prinz höchst selbst: Schauspieler Will Smith produziert die Serie gemeinsam mit Morgan Cooper.

Das ist "Bel-Air"

Will kommt in der Welt der Reichen und Schönen an und bekommt von seiner Cousine direkt ein Make Over verpasst. © Joyn.de / "Bell-Air"

"Der König von West-Philly", wie sich Will selbst nennt, schreibt gute Noten und kann sich auf eine glänzende Zukunft als Basketballer freuen. Doch plötzlich wird er aus seinem gewohnten Umfeld gerissen, weg von seinen Freunden und seiner geliebten Heimat. Grund dafür ist die Auseinandersetzung mit einem Straßengangster. Will lässt sich provozieren und gerät in Schwierigkeiten.

Aus Angst um ihren Sohn sieht seine Mutter sich gezwungen, Will zu ihrer wohlhabenden Familie nach Bel-Air zu schicken. Ein Weltuntergang für Will, der seit Jahren nichts von seinen Verwandten aus L.A. gehört hat.

Will muss sich anpassen und sich in der neuen Welt der Reichen und Schönen zurechtfinden. Keine leichte, aber spannende und oft auch sehr amüsante Mission.

