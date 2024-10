Robin Hood: Die Neuverfilmung mit Hugh Jackman verspricht großes Hollywood-Kino

Hugh Jackman wird nach Wolverine jetzt wieder zum Superheld - wenn auch nicht im klassischen Sinne. Er soll in einer neuen Robin Hood-Film die Hauptrolle spielen. Und eine Serie ist ebenfalls geplant, die alles anders und besser machen könnte, als andere Verfilmungen. Alles zur Neuentdeckung eines alten Helden.

Robin Hood und Hollywood - eine Lovestory

Robin Hood ist eine Legende. Der Rächer der Armen aus dem Sherwood Forest begeistert schon seit 1883 die Menschen, da kam nämlich das erste Buch über seine Abenteuer heraus.

Auch Hollywood ist Fan vom Mann in Strumpfhosen - allein bei der Filmdatenbank "IMDb" sind über 170 Filme und Serien gelistet, wenn man "Robin Hood" in die Suchleiste gibt!

Und auch 2024 hat die Traumfabrik nicht genug von Hood. Es ist nicht der erste Hype, den die Romanfigur erlebt. Kevin Costner und Russell Crowe spielten den Helden auch schon. Zuletzt kam 2018 mit "Robin Hood" ein actionlastiger Blockbuster in die Kinos, mit Taron Egerton als Robin Hood, Jamie Foxx als Little John, "50 Shades of Grey"-Star Jamie Dornan spielte den Will und Eve Hewson (die übrigens die Tochter von U2-Frontmann Bono ist) aus "Ein neuer Sommer" wurde Maid Marian.

Der Film mischt Mittelalter und Moderne und erzählt die Story von Robin Hood, der sich als Adeliger tarnt, aber eigentlich die Reichen bestiehlt, um den Armen zu helfen, neu auf. Obwohl der Film Spaß macht, wie eben auch das "Transformers"- oder "Fast and the Furious"-Franchise Spaß macht, floppte er an den Kinokassen. Und das sorgte dafür, dass - Achtung! - sieben weitere geplante Robin Hood-Projekte nicht umgesetzt wurden!

Hugh Jackman verhilft Robin Hood zum Comeback

Jetzt also gibt es sie wieder, die Robin Hood-Renaissance. Und diesmal soll alles anders werden. Im Mai 2024 wurde bekannt, dass Hugh Jackman in die berühmten Strumpfhosen schlüpfen soll und gemeinsam mit Jodie Comer ("Killing Eve") in einem Film namens "The Death Of Robin Hood" den Helden wiederauferstehen lässt. Und tatsächlich hört sich der Ansatz interessant und neu an.



Im Film blickt ein gealterter Robin Hood auf sein Leben zurück. Robin Hood hadert nach all den Morden und Verbrechen, die er begangen hat, mit sich und seiner Vergangenheit. Eine mysteriöse Frau verspricht ihm eine Möglichkeit, Erlösung zu finden.

Übrigens: Wie gut Jodie Comer Historien-Dramen kann, zeigte sie bereits in "The White Princess", einer Mini-Serie, die im Jahr 1485 spielt und dort nach dem Tod des Königs "Game of Thrones"-artige Kämpfe um den Thron stattfinden.

Doch zurück zu "Robin Hood": Ob der Erfolg von Hugh Jackmans letzten Projekten, darunter "Deadpool & Wolverine" oder "The Greatest Showman", auch Robin Hood zu einem Comeback verhilft? Scheinbar gehen die Bosse in Hollywood davon aus und sprangen direkt auf den Hype-Zug auf.

Neue Serie zu Robin Hood geplant

Eine neue Serie über den englischen Helden soll gedreht werden - und ebenfalls alles anders und besser machen, als bisherige Verfilmungen. Bereits im Februar sollen in Serbien die Dreharbeiten für eine 10-Episoden-starke Serie beginnen. Wer die Hauptrollen bekommt? Noch ungewiss.

Was klar ist: Es soll in der Serie mehr um Robins und Marians Liebe gehen. Versprochen wird außerdem historische Authentizität und psychologischer Tiefgang - klingt nicht schlecht! Inhaltlich soll die Serie 1066 spielen, nach der Eroberung Englands durch die Normannen und William the Conqueror.

Die dadurch entstandene Zweiklassengesellschaft wird ebenfalls thematisiert: Marian stammt hier nämlich von einem normannischen Lord ab und Robin ist Sohn eines angelsächsischen Försters. Die beiden verlieben sich (natürlich) trotzdem ineinander und kämpfen für ihre Liebe und Gerechtigkeit. Klingt ein bisschen wie Romeo und Julia, nur mit mehr Action, oder?

Bleibt zu hoffen, dass Hugh Jackmans, Robin Hood und die Serie ein Erfolg werden, denn irgendwo in Hollywood liegen schließlich noch sieben ungenutzte Drehbücher für Robin Hood-Spektakel.