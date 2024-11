"Scary Movie 6": Die Kult-Filmreihe bekommt eine Fortsetzung

Vor einigen Monaten wurde bereits ein Reboot der "Scary Movie"-Reihe von Miramax und Paramount angekündigt. Doch nun folgte die große Überraschung für die Fans: Die Wayans-Brüder, die die ersten beiden Filme kreiert haben, sind für "Scary Movie 6" wieder mit dabei.

"Scary Movie"-Reihe: Die Rückkehr der Wayans-Brüder

Die "Scary Movie"-Reihe wurde von Marlon Wayans, Shawn Wayans und Keenen Ivory Wayans ins Leben gerufen. Keenen Ivory Wayans übernahm die Regie der ersten beiden Filme, während Marlon und Shawn Wayans sowohl in Hauptrollen zu sehen waren als auch an den Drehbüchern mitarbeiteten.

Für "Scary Movie 3" engagierte Miramax David Zucker als Regisseur. Der Film basierte allerdings auf Ideen der Wayans-Brüder. Die Brüder waren jedoch weder am vierten noch am fünften Film beteiligt. "Man kann keinen Wayans-Kram ohne die Wayans machen," sagte Marlon Wayans im September, als er Gast im Podcast "Club Shay Shay" war. "Man kann es versuchen, aber letztendlich wird man viel Geld verlieren, weil das, was wir machen, etwas Besonderes ist. Zwischen mir, Shawn, Keenen, Damon und Kim kommen wir auf 200 Jahre Comedy-Erfahrung. Wir können auf viele Jahre hervorragender Arbeit zurückblicken. Da kann man nicht einfach irgendwen darauf ansetzen."

"Scary Movie 6": Start der Dreharbeiten für 2025 angesetzt

"Wir könnten nicht aufgeregter sein, ein Teil des neuen 'Scary Movie' zu sein und wieder miteinander zu arbeiten. Dieses Franchise haben wir vor mehr als 20 Jahren geschaffen. Wir erinnern uns daran, wie die Leute in den Gängen gelacht haben und hoffen, dass sich das wiederholt", so Marlon, Shawn und Keenen in einer Stellungnahme, wie "Variety" berichtet. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jonathan Glickman und seinem Team bei der neuen Miramax, um diese Lacher in die Kinos zu bringen, wo sie hingehören. Es ist ein doppeltes Wiedersehen." Laut "Variety" ist es die erste Zusammenarbeit der Wayans-Brüder seit rund 18 Jahren.

Der neue "Scary Movie" wird in den Kinos erscheinen, die Dreharbeiten für den Film sollen 2025 beginnen. "Wir sind begeistert, "Scary Movie" mit den Wayans-Brüdern, den brillanten Schöpfern des beliebten Franchise, wieder zusammenzubringen", so Miramax-CEO Glickman. "Der Zeitpunkt ist perfekt, um die Serie wieder auf die große Leinwand zu bringen und wir haben das Glück, dass Keenen, Marlon und Shawns einzigartige komödiantische Vision das Publikum auf der ganzen Welt erreicht."