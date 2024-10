Schauspiel-Legende Anthony Hopkins: Das ist für ihn der gruseligste Film der "Hannibal Lecter"-Reihe

Anthony Hopkins (86) gehört für viele Film-Fans zu den bedeutendsten Schauspielern unserer Zeit. Vor allem seine Rolle als psychopathischer Serienmörder "Hannibal Lecter" macht ihn zu einer echten Legende in Hollywood. Dreimal durfte er in die Rolle des smarten Kannibalen schlüpfen. In einem Interview verrät der Schauspiele, welcher der Teile sein persönlicher Liebling ist.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Dr. Hannibal Lecter machte Anthony Hopkins zum Mega-Star

In mehr als 50 Jahren Schauspiel-Karriere schlüpfte Anthony Hopkins einige legendäre Rollen. Viele kennen und schätzen den walisischen Darsteller aber nach wie vor für die Filmreihe rund um Dr. Hannibal Lecter. 1991 gelingt ihm durch die Buchverfilmung von Thomas Harris' Thriller "Schweigen der Lämmer" sein weltweiter Durchbruch. Für seine Verkörperung des brutalen aber charismatischen Kannibalen erhält er sogar einen Oscar.

Anzeige

Anzeige

Das ist laut Anthony Hopkins der beste Teil der "Hannibal"-Reihe

In einem Interview mit der BBC sagt Hopkins, welcher seiner "Hannibal"-Filme für ihn heraussticht: "Ich finde, "Roter Drache" ist der interessanteste und furchterregendste. Besonders faszinierend finde ich, wie der Ermittler Will Graham in den Kopf des Mörders einzudringen scheint." Außerdem geht es in dem Film viel um forensische Wissenschaft geht, eine Thematik, die den Schauspieler auch privat sehr interessiere.

Worum geht es in "Roter Drache"?

"Roter Drache" (2002) ist Prequel zu "Das Schweigen der Lämmer". Der FBI-Ermittler Will Graham (Edward Norton) ist eigentlich schon im wohlverdienten Ruhestand. Die Taten des brutalen Serienmörders, der als "die Zahnfee" bekannt ist, zwingt ihn jedoch diesen zu unterbrechen. Um den Täter zu schnappen und den Fall zu lösen, sucht Graham die Hilfe des inhaftierten Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) auf. Der Film zeigt ein intensives Katz-und-Maus-Spiel: Gelingt es Graham, "die Zahnfee" zu stoppen ohne von Lecter manipuliert zu werden?

Anzeige

Anzeige