Serien-Liebe: Diese 7 Bad-Boys sorgen für heiße Gefühle

Attraktiv, smart und gefährlich: Bei diesen heißen Typen aus unseren liebsten Filmen und Serien schalten wir immer wieder ein. Wer ist dein Favorit?

Die 7 heißesten Serien-Bad-Boys aller Zeiten

Kennst du diesen einen Typ Mann, bei dem von Anfang an klar ist, dass wir besser die Finger von ihm lassen sollten und trotzdem fühlen wir uns auf unerklärliche Weise magisch von ihm angezogen? Es mag das Spiel mit dem Feuer sein, das unser Interesse weckt. Ob uns ihr gefährlicher Job, ihr Charisma, ihre Macht oder Stärke fasziniert - eines haben alle Serien-Bad-Boys gemeinsam: einen grenzüberschreitenden Lifestyle und einen Beziehungs-Habitus, der definitiv nicht gesund ist!

Als Zuschauer:innen fiebern wir eifrig mit und können manchmal kaum hinsehen, wenn die Bad Boys ihren Ego-Trip ausleben. Untreue, Betrug, Heimlichkeiten: So ein Benehmen kommt in der Realität natürlich nicht infrage. Aber mal ganz unter uns: Für wen schlägt dein Herz?

1. Damon Salvatore aus "Vampire Diaries"

Muskulös, lange braune Haare und stechende blaue Augen - Elena aus "Vampire Diaries" verfällt dem Charme des vermeintlichen Bösewichtes Damon Salvatore und ist sicher nicht die Einzige. Es scheint fast so, als könne der kaltblütige Vampir machen, was er will - die Fans und vor allem die Frauen lieben ihn. Im wahren Leben ist Schauspieler Ian Somerhalder definitiv kein Bad Boy. Verheiratet mit "Twilight"-Star Nikki Reed und zwei gemeinsamen Kindern lebt er auf einer Farm außerhalb von Los Angeles und beschäftigt sich mit "regenerativer Landwirtschaft".

2. Chuck Bass aus "Gossip Girl"

Harte Schale, weicher Kern: Das trifft in dieser Liste zwar nicht nur auf den heißen Bad Boy der Upper East Side zu, aber irgendwie macht es Chuck Bass besonders nahbar. Er ist reich, mächtig, treibt sich gerne rum und an die Liebe glaubt er schon mal gar nicht. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sich etwas zwischen ihm und der High-School-Queen Blair Waldorf anbahnt. Was für eine Romanze! Zusammen, getrennt, zusammen, getrennt - über sechs Staffeln können die Zuschauer:innen mitfiebern, welchen toxischen Situationen ihre Liebe ausgesetzt ist, bevor es letztendlich doch zu einem langersehnten Happy End kommt.

3. Jaime Lannister aus "Game of Thrones"

Eigentlich ist Jamie Lannister ein Retter in der Not. Er besitzt Köpfchen, ist tapfer und weiß, mit dem Schwert umzugehen. Nicht zu vergessen, dass er alles tun würde für seine Liebsten. Wäre da nicht die inzestuöse Beziehung zu seiner Schwester Cersei. Intrigen und Morde stehen in "Game of Thrones" an der Tagesordnung. Trotzdem können wir nicht anders, als ihn toll zu finden!

4. Jax Teller aus "Sons of Anarchy"

Jax Teller ist als Anführer der "Sons of Anarchy" bestens vertraut mit Mord, Waffen- und Drogenhandel. Dennoch weiß er, dass kluge Schachzüge am Ende mehr bringen, als Schlägereien und Schießereien. Neben seinem klugen Köpfchen macht nicht zuletzt seine schwere Lederkutte den blonden Motorradclub-Gangster so beliebt.

5. Billy Hargrove aus "Stranger Things"

Hach, Billy! Diesem "Stranger Things"-Charakter sind wir in der ersten Sekunde verfallen und das, obwohl er die meiste Zeit wirklich alles andere ist als ein Charmeur. Fies und ziemlich eingebildet ist er - dabei müssen wir fairerweise festhalten, dass Billy es nicht immer einfach hatte. In der Kleinstadt Hawkins versucht er sich als Sportler und Draufgänger zu profilieren, mit Erfolg!

6. Sawyer aus "Lost"

James "Sawyer" Ford ist ein echter Kämpfer und Troublemaker, der jede Gelegenheit nutzt, einen Streit anzufangen und andere bewusst zu provozieren. Dabei fällt es ihm sichtlich schwer, sich Menschen wirklich zu öffnen und auf sie einzulassen. Das schaffen nur wenige Frauen. Wer aber erstmal sein Herz gewonnen hat, kann mit seiner Loyalität rechnen.

7. Dean Winchester aus "Supernatural"

Der sarkastische Dean Winchester aus der Erfolgsserie "Supernatural" weiß nicht nur permanent alles besser, sondern versucht durch seine teilweise sehr abweisende Art, andere Menschen von sich und seinen Gefühlen fernzuhalten. Er ist weniger Bad Boy im klassischen Sinne - es dauert lediglich, bis andere sich sein Vertrauen erarbeitet haben. Vor allem seinen kleineren Bruder Sam liebt Dean, gemeinsam gehen sie unnatürlichen Verbrechen auf die Spur.

