Serien-Tipps zum Wochenende: Millennial-Serien auf Joyn mit Wohlfühl-Faktor

Du hast Lust auf Serien, die deiner Seele guttun und die du immer wieder schauen kannst? Diese Klassiker auf Joyn werden dir definitiv gefallen!

Feel-Good-Serien

Kennst du auch diese TV-Momente, an die du immer wieder gerne zurückdenkst und ins Schwärmen kommst? Es gibt Serien, die wir einfach immer und immer wieder schauen können. Wir fühlen uns in ihren Welten geborgen, da sie uns beim Erwachsenwerden begleitet haben.



Genau dieses Gefühl lösen unsere Serien auf Joy aus. Wer in den 2000ern Teenager war, kennt die Staffeln voller Skandale, jugendlichem Herzschmerz und großem Entertainment.

"One Tree Hill"

In "One Tree Hill" geht es um Brooke (v. l. n. r., Sophia Bush), Lucas (James Lafferty), Peyton (Hilarie Burton), Nathan (Chad Michael Murray) und Haley (Bethany Joy Galeotti). © picture alliance / Mary Evans Picture Library

In der Kleinstadt Tree Hill führen die Teenager Lucas (Chad Michael Murray) und Nathan (James Lafferty) komplett unterschiedliche Leben. Nathan ist der wohlhabende Star des Basketballteams der Highschool, während Lucas der uneheliche Sohn einer alleinerziehenden Mutter und der stille Außenseiter ist. Ihre einzige Gemeinsamkeit: Sie haben denselben Vater (Paul Johansson). Doch dann startet Lucas im Nathans Basketballteam, die "Tree Hill Ravens", und verliebt sich in dessen Freundin Peyton (Hilarie Burton). Natürlich ist Drama vorprogrammiert. Denn nicht nur Lucas muss sich an seinen Halbbruder und Vater gewöhnen, sondern auch Lucas Mutter Karen (Moira Kelly). Und dann ist da auch noch Peytons beste Freundin Brooke (Sophia Bush). Liebe, Lügen und jede Menge Entscheidungen stehen bevor. Ob das gut geht?



Genre: Drama



Staffeln auf Joyn: 1-9

"Charmed - Zauberhafte Hexen"

In "Charmed - Zauberhafte Hexen" erhalten die Schwestern Phoebe (Alyssa Milano), Prue (Shannen Doherty) und Piper (Holly Marie Combs) magische Kräfte. © picture alliance / United Archives

Hexen zwischen Magie und Alltagsstress: Die drei Halliwell-Schwestern Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Mary Combs) und Phoebe Halliwell (Alyssa Milano) haben nicht nur ihre alltäglichen Sorgen und Liebesprobleme, sondern müssen nebenbei regelmäßig die Welt retten. Als sie nach dem Tod ihrer Großmutter in ihr altes Haus ziehen, entdecken sie auf dem Dachboden ein uraltes Buch. Als Phoebe daraus vorliest, entfesselt sie eine unbekannte Macht und verleiht den Schwestern magische Fähigkeiten. Gemeinsam haben sie nun die Macht der Drei und die Verantwortung, Böses zu bekämpfen und Unschuldige zu schützen. Ganz schön anstrengend für drei junge Frauen. Und dann wäre da noch die (lebendige) Familie, die alles noch komplizierter macht.



Genre: Drama, Fantasie, Mystery



Staffeln auf Joyn: 2-3 in Deutschland und Schweiz und 1-8 in Österreich

"Dawson's Creek"

"Dawson's Creek" ist DIE Kult-Dramaserie der Jahrtausendwende mit Joey (Katie Holmes), Dawson (James Van Der Beek), Jen (Michelle Williams) und Pacey (Joshua Jackson). © picture alliance / Everett Collection | ©Columbia Tristar/Courtesy Everett Collection

Die Kult-Dramaserie der Jahrtausendwende: In der malerischen Hafenstadt Capeside sind Dawson Leery (James van der Beek), Josephine "Joey" Potter (Katie Holmes) und Pacey Witter (Joshua Jackson) seit ihrer Kindheit unzertrennlich. Doch als die aufgeweckte "Jen" Lindley (Michelle Williams) aus New York neben Dawson einzieht und sie gemeinsam die Highschool besuchen, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Kann sich die rebellische Jen in der beschaulichen Stadt behaupten?



Komplizierte Gefühle, die Suche nach Identität und die brennende Frage: Werden Dawson und Joey endlich zusammenkommen?



Genre: Drama



Staffeln auf Joyn: 1-6

"Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits"

Rick Payne (Jay Mohr), Delia Banks (Camryn Manheim), Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) und Jim Clancy (David Conrad) in der Serie "Ghost Whisperer". © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Abc

Glaubst du an Geister? Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) hat seit ihrer Kindheit die außergewöhnliche Gabe, mit den Geistern Verstorbener zu kommunizieren. Diese ruhelosen Seelen suchen Melinda auf, um mit ihrer Hilfe unerledigte Angelegenheiten zu klären und Frieden zu finden. Für Melinda ist es nicht immer leicht, ihre Gabe zu akzeptieren, besonders als frisch verheiratete Frau an der Seite ihres Mannes, dem Rettungssanitäter Jim Clancy (David Conrad). Zum Glück steht ihr Freundin und Geschäftspartnerin Andrea Moreno (Aisha Tyler) zur Seite, um sowohl den Lebenden als auch den Toten beizustehen.



Lass dich von "Ghost Whisperer" in eine Welt voller übernatürlicher Begegnungen entführen, teilweise inspiriert von den realen Personen James Van Praagh und Mary Ann Winkowski, die mit Geistern kommunizieren.



Genre: Drama, Mystery, Fantasie



Staffeln auf Joyn: 4-5

"Friends"

"Friends" dreht sich um die Clique von Chandler (Matthew Perry), Monica (Courteney Cox), Joey (Matt LeBlanc), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer) und Rachel (Jennifer Aniston). © picture-alliance / Entertainment Pictures

Erlebe die Kult-Sitcom der 90er: "Friends" entführt dich in das Leben von Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) und Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), sechs beste Freund:innen, die in Manhattan ihre Mittzwanziger verbringen. Ob bei ihren regelmäßigen Treffen im gemütlichen Stammcafé Central Perk oder in der ikonischen WG mit den lilafarbenen Wänden - gemeinsam durchleben sie die Höhen und Tiefen des Lebens. Sie tratschen, streiten und lachen zusammen und erleben immer wieder lustige Verwicklungen, die sowohl für Konflikte als auch für romantische Momente sorgen.



Im Serienauftakt von "Friends" flieht Rachel von ihrer eigenen Hochzeit und sucht Zuflucht im Central Perk, wo sie auf ihre Kindheitsfreundin Monica trifft. Monica nimmt Rachel auf, und sie wird schnell Teil der eng verbundenen Clique. Zu der gehören der charmante Schauspieler Joey, der sarkastische Geschäftsmann Chandler, die exzentrische Masseurin und Musikerin Phoebe sowie Monicas älterer Bruder, der frisch geschiedene Paläontologe Ross. Rachel, die aus einer wohlhabenden Familie stammt, muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und beginnt als Kellnerin im Central Perk. Wenn sie nicht im Café abhängen, sind die Freund:innen entweder bei Monica und Rachel oder bei Chandler und Joey, die gleich gegenüber wohnen.



Genre: Sitcom



Staffeln auf Joyn: 8-9

Auch interessant: Wie tragisch das Leben von "Friends"-Star Matthew Perry wirklich war und wie sich seine "Friends"-Kolleg:innen an ihn erinnern. Außerdem: Wie die Ermittlungen zum Tod von Matthew Perry abgeschlossen wurden und wer die Millionen des "Friends"-Stars erben wird.

Neu auf Joyn: "Vampire Diaries"

In "The Vampire Diaries" tritt der geheimnisvolle Vampir Stefan Salvatore (Paul Wesley) plötzlich in Elena Gilberts (Nina Dobrev) Leben. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Warner Bro | AF Archive

Elena Gilbert (Nina Dobrev) und ihr Bruder Jeremy (Steven R. McQueen) versuchen, den tragischen Verlust ihrer Eltern durch einen tödlichen Verkehrsunfall zu verarbeiten. Während Elena Trost bei ihren Freundinnen Caroline (Candice King), Hexe Bonnie (Katerina Graham) und ihrem Ex-Freund sucht, rutscht Jeremy in die Drogenszene ab. Mit Beginn des neuen Schuljahres tritt der geheimnisvolle Stefan Salvatore (Paul Wesley) in Elenas Leben. Zwischen ihnen entsteht sofort eine starke Anziehung, doch Stefan verbirgt ein düsteres Geheimnis: Er ist ein Vampir. Das Leben der beiden gerät aus den Fugen, als Vicky (Kayla Ewell) auf einer Schulparty brutal angegriffen wird. Stefan weiß sofort, dass sein gefährlicher Bruder Damon (Ian Somerhalder) dahintersteckt. Damon kehrt nach Mystic Falls zurück und erkennt schnell, warum Elena so besonders ist: Sie ähnelt der Frau, die er und Stefan einst liebten. Die Brüder, gefangen in einem jahrhundertealten Konflikt, kämpfen nun um Elenas Herz und die Seelen der Bewohner:innen von Mystic Falls.



Genre: Fantasy, Romance



Staffeln auf Joyn: 1-8

