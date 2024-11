"Shrek - Der tollkühne Held": Diese versteckten Anspielungen machen den Film erst so besonders!

Der Animationsfilm "Shrek - Der tollkühne Held" ist bekannt für seine zahlreichen Anspielungen auf Märchen, Popkultur und bekannte Filme. Wir haben die besten und cleversten Referenzen aus dem ersten Teil gesammelt.

Die drei kleinen Schweinchen

Die Reise von Shrek beginnt, als Lord Farquaad (John Lithgow), der Herrscher von Duloc, alle Märchencharaktere, die in seinem Land für Chaos sorgen, in den Sumpf von Shrek ablädt. Die Ankunft der Fabelwesen führt zu einer Szene mit vielen Anspielungen, in der alle auftauchen, von den drei blinden Mäusen bis zu den sieben Zwergen.

Anspielung auf Tinkerbell

In "Shrek - Der tollkühne Held" setzt Lord Farquaad Kopfgelder auf Märchenwesen aus. Als eine ältere Frau den Esel (Eddie Murphy) ausliefern will, weigert er sich jedoch zu beweisen, dass er übernatürliche Fähigkeiten besitzt, indem er spricht, und ruiniert damit ihre Chancen auf das Geld. In ihrer Frustration schlägt sie dem Jungen, der hinter ihr in der Schlange steht, einen kleinen Käfig aus der Hand. Vielen "Shrek"-Zuschauern wird auffallen, dass sich um Peter Pan handelt und dass sich in dem Käfig eine Fee befindet, die aussieht wie Tinkerbell und Feenstaub auf den Esel fallen lässt. Wer die Geschichte von "Peter Pan" kennt, weiß, dass Feenstaub einem das Fliegen ermöglicht, und genau das tut der Esel auch.

Die Schöne und das Biest

Disneys "Die Schöne und das Biest" ist einer der beliebtesten Zeichentrickfilme aller Zeiten, und in vielerlei Hinsicht bewegt sich "Shrek" auf ähnlichem thematischen Terrain. In beiden Geschichten geht es um vermeintlich tierische Figuren, die nicht annähernd so monströs sind, wie sie zunächst erscheinen. Das Biest in "Die Schöne und das Biest" ist dazu verflucht, in seiner pelzigen Gestalt zu bleiben, bis sich jemand in ihn verliebt. In "Shrek" ist das anders und Prinzessin Fiona (Cameron Diaz) lebt tagsüber als Mensch und nachts als Oger. Erst wenn sie ihre wahre Liebe findet und von ihr einen Kuss bekommt, wird sich das ändern.

Es sind nicht nur Anspielungen auf Märchen

Die meisten Anspielungen in "Shrek - Der tollkühne Held" stammen aus Märchen, Kindergeschichten und Familienfilmen, aber für die actiongeladene Sequenz, in der Shrek, Esel und Fiona aus dem Schloss des Drachen entkommen, haben sich die Filmemacher stattdessen für eine Anspielung auf den Abenteuerfilm "Indiana Jones" entschieden. Shrek bringt die Dinge ein wenig durcheinander, als er ankommt, um Prinzessin Fiona zu retten, und sie zurückholt, bevor er den Drachen erschlagen hat. Das stellt ihn, Fiona und Esel vor ein gewaltiges Hindernis auf ihrem Weg nach draußen.

Nicht nur Märchen werden in den "Shrek"-Filmen parodiert, sondern auch Filmklassiker. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Dreamworks

Rotkäppchen

Als Shreks Haus am Anfang des Films von Märchenwesen heimgesucht wird, findet er einen ungebetenen Gast in seinem Bett: den großen böse Wolf. In "Shrek" trägt der Wolf noch immer Großmutters Kleider und wartet offenbar immer noch im Bett darauf, dass ein leckerer Happen (also Rotkäppchen) vorbeikommt. Als Shrek ins Schlafzimmer schaut und den Wolf sieht, reagiert er mit einem genervten "Was?". Ein kurzer, aber witziger Moment, bei dem man sich auch fragt, ob der Wolf in diesem Universum Rotkäppchen und ihre Großmutter besiegt hat.

Ein besonderer Gast! Der Wolf aus dem Märchen "Rotkäppchen" hat ein Cameo im Oscar-prämierten Film. © picture alliance / Mary Evans Picture Library

Matrix

"Shrek" kam nur zwei Jahre nach der Premiere von "The Matrix" in die Kinos, einem bahnbrechenden Science-Fiction-Film, der mit beeindruckenden Kampfszenen die Kinowelt veränderte. Natürlich wurde eine der Kampfsequenzen in "Shrek" durch den Sci-Fi-Klassiker inspiriert. Als Shrek, Fiona und Esel durch den Wald nach Duloc wandern, werden sie Robin Hood und seinen Begleitern aufgelauert. Zum völligen Erstaunen von Shrek und Esel bringt Fiona sie mit ihren eigenen raffinierten Kampfkünsten zur Strecke - eine ausdrückliche Anspielung auf die stilisierten Kämpfe und die Kameraführung von "The Matrix". Fionas Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, beeindruckt Shrek und zeigt, dass sie alles andere als eine Jungfrau in Nöten ist, während sie gleichzeitig auf einen der beliebtesten Filme dieser Zeit verweist.

Die Liebe zwischen zwei Rivalen

Es ist kein Geheimnis, dass Dreamworks und Disney Rivalen sind und das spürt man in "Shrek - Der tollkühne Held". Das Intro eines Märchenbuchs mit Voiceover-Erzählung ist eine weitverbreitete Trope, vor allem im Animationsfilm. Es ist ein Mittel, das Disney in seinem allerersten abendfüllenden Animationsfilm "Schneewittchen und die sieben Zwerge" berühmt machte und es in anderen Filmen wieder aufgreift. Shrek beginnt mit dem gleichen Prinzip, das aber schnell unterlaufen wird.

King Kong

Der brüllende Affe ist ein beliebtes und umstrittenes Motiv in der Pop-Kultur. King Kong repräsentiert leider das rassistische Bild des bösen exotischen Biestes, das eine Gefahr für die weiße Bevölkerung darstellt. Shrek hingegen bezieht sich auf einen Signature-Move, indem es den Drachen auf seine Brust schlagen lässt.

Duloc parodiert einen weltbekannten Freizeitpark

Nachdem Shreks Sumpf von Märchenwesen überrannt wurde, begibt er sich nach Duloc, um von Lord Farquaad die Rückgabe seines Landes zu fordern. Doch zunächst müssen die beiden die Stadt durchqueren, die selbst eine Parodie auf die Vergnügungsparks von Disney ist. Die Satire beginnt, sobald Shrek und Esel die Stadt betreten. Auf einem Schild, das über einem Parkplatz voller Pferde und Kutschen schwebt, steht, dass der Bereich "Lancelot" heißt. Disney verwendet ein ähnliches Benennungssystem für seine eigenen Parkplätze. Als sich die beiden dem Ortseingang nähern, treffen sie auf einen Mann mit einem riesigen Kostümkopf - eine Anspielung auf die verschiedenen Figuren, die die Gäste in Disneyland und Disney World begrüßen. In einer ziemlich genauen Nachbildung der Warteschlangen für Disneys Fahrgeschäfte und Eingangskioske sieht man den Mann an einer Reihe von Seilen stehen, die vorschreiben, wo sich die Leute aufstellen sollen. Es gibt sogar ein Schild in der Nähe, das besagt, dass die Besucher an diesem Punkt der Schlange noch 45 Minuten warten müssen.