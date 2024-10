"Smallville": Das unterscheidet die Serie von allen anderen aus dem Superman-Universum

Schurken jagen, Superkräfte entdecken und die erste Liebe spüren. In "Smallville" schaust du Superman beim Erwachsenwerden zu. Was die Mischung aus Action-Drama und Highschool-Serie so genial macht.

Anzeige

Alle Staffeln der Serie "Smallville" auf Joyn! Jetzt kostenlos streamen!

Smallville: Das Wichtigste in Kürze "Smallville" zeigt uns die Jugendjahre von Superman.

Von 2001 bis 2011 wurden 218 Folgen in zehn Staffeln produziert. Die normale Folgenlänge beträgt 40 Minuten.

Der Titel bezieht sich auf den Ort. Die fiktive Kleinstadt Smallville soll im US-Bundesstaat Kansas liegen.

Neben Clark Kent tauchen auch andere Charaktere aus dem Superman-Universum, wie Lois Lane, Lex Luthor oder Aquaman als Teenager auf.

Besuch von Aquaman: Clark Kent (Tom Welling, l.) trifft auf Arthur Curry, besser bekannt als Aquaman (Allan Ritchson, r.). © picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Anzeige

Anzeige

Darum geht es in "Smallville": Pubertät mit Superkräften

Supermans Geschichte wurde schon oft erzählt. Doch bei "Smallville" ist alles anders. Der Held fliegt nicht bereits im blauen Anzug mit rotem Cape durch die Lüfte und rettet die Welt. Gut, die Welt rettet er natürlich schon - aber eben als ganz spezieller Jugendlicher.

Clark Kent muss seine Superkräfte in "Smallville" erst einmal entdecken und lernen, mit ihnen umzugehen. Neben den klassischen Coming-of-Age-Themen, wie der erste Kuss oder Highschool-Dramen um falsche Freunde, reichlich Footballtraining und Cheerleading, muss sich Clark nicht nur mit Pubertäts-Wirrwarr auseinandersetzen. Seine Rolle als Superheld mit unermesslichen Kräften überfordert ihn manchmal. Außerdem ist es ganz schön stressig, die geheime außerirdische Identität zwischen Mathearbeiten und Liebeskummer zu verstecken. Denn langsam bemerkt Clark, dass er ungewöhnlich stark und schnell ist und einen Röntgenblick entwickelt.

Aber der Reihe nach: Zu Beginn der ersten Staffel wird die Kleinstadt Smallville von einem Meteoritenschauer getroffen. Der bringt in einem Raumschiff einen kleinen Jungen mit sich. Das Ehepaar Martha und Jonathan Kent findet beide, adoptiert den Jungen und versteckt das Raumschiff im Keller ihrer abgelegenen Farm. Zwölf Jahre später setzt sich die Handlung fort.

Soweit kein Spoiler, aber jetzt geht es los: Der junge Clark besucht die örtliche Highschool und verliebt sich in Lana Lang. Sein Erzfeind aus den Comics, Lex Luthor, ist zunächst ein Freund. Mithilfe seiner Superkräfte rettet Clark Lex das Leben und verhindert, dass er bei einem Autounfall stirbt. Doch Lex kann das mit den Superkräften nicht so einfach vergessen und will fortan Clarks Geheimnis ergründen.

Der Meteoritenschauer von damals hat weitere Menschen in der Gegend getroffen. Jede:r, der oder die von dem Gestein erwischt wurde, hat besondere Fähigkeiten entwickelt - und setzt diese unterschiedlich motiviert ein. So hat Clark einiges zu tun, den "Freak of the Week" zu bekämpfen, um Smallville und seine Bewohner:innen zu retten.

Zunächst rettet Clark Kent (Tom Welling, l.) dem Außenseiter Lex Luthor (Michael Rosenbaum, r.) das Leben und sie werden Freunde. © picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Zehn Staffeln Smallville: Superman wird erwachsen

In zehn Staffeln findet Clark immer mehr über seine Herkunft heraus. Unter anderem trifft er seinen leiblicher Vater Jor-El in der "Festung der Einsamkeit". Der, oder besser gesagt seine Gedanken und sein Wesen, sind dort in einer Art Künstlicher Intelligenz gespeichert. Klingt spannend? Ist es auch.

Im Zentrum von "Smallville" steht auch die aufkeimende Feindschaft zu Lex Luthor. Natürlich gesellen sich auch andere Schurken dazu - mal irdische, mal kryptonische. Clark lernt auch, dass das Mineral Kryptonit ihn verändert und schwächt. Seine Highschool-Jahre vergehen, er besucht das College und zieht von Smallville in die Stadt Metropolis. Von Staffel zu Staffel gibt es jede Menge magische Steine, geheimnisvolle kryptonische Artefakte, ein Zauberbuch und natürlich auch Besuche in der Phantomzone. Das ist ein Gefängnis in einer anderen Dimension. Willst du auch mehr über diesen surrealen Ort erfahren? Dann solltest du unbedingt "Smallville" auf Joyn anschauen!

Schließlich wird Clark auch in "Smallville" Reporter beim Daily Planet. Und ja, auch dort lernt er Lois Lane kennen, die Frau seines Lebens. Und dann ist da noch die Sache mit dem Fliegen, dem blauen Anzug mit dem roten Cape und Clark wird endlich zum echten Superman.