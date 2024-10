"Smallville": Gibt es den Ort, in dem Superman aufwuchs, wirklich?

Die Serie "Smallville" begleitet Superman durch seine Jugend als Clark Kent. Er wächst im beschaulichen, aber dennoch brandgefährlichen Örtchen Smallville auf. Hier erfährst du, was das für eine Stadt ist und wo sie in der Wirklichkeit liegt.

Smallville - Fiktive Stadt für Superkräfte

Wenn die Serie schon heißt wie der Handlungsort, muss an dem ja etwas dran sein. Smallville ist die Kleinstadt, in der der außerirdische Kal-El vom Planeten Krypton unter dem irdischen Decknamen Clark Kent aufwächst. Doch in der Realität gibt es Smallville nicht. In der Fiktion liegt es angeblich im US-Bundesstaat Kansas.

Als kleines Kind wird Clark Kent, der spätere Superman, durch einen Meteoritenschauer auf die Erde gebracht. Der trifft Smallville hart, tötet einige Bewohner und verwandelt andere. Dennoch ist Smallville eine typisch amerikanische Kleinstadt. Hier besucht Clark die örtliche Highschool, die zu einem der Hauptspielorte wird. Typisch amerikanisch spielt er Football, und etwas untypisch besitzt er Superkräfte und rettet immer wieder Smallville.

Café statt Theater: Das Clova Theatre liegt in Wahrheit in Surrey, Kanada. In Smallville ist es das Café Talon. Lana Lang eröffnet es in einem ehemaligen Kino. Sie schmeißt zwar den Laden, doch er gehört Supermans Rivalen Lex Luthor. © IMAGO/Depositphotos

Gedreht wurde die Serie aber hauptsächlich in Kanada, in und um Vancouver. Straßenszenen wurden oft in Cloverdale, im Bundesstaat British Columbia aufgenommen. Die Farm der Kents, die etwas außerhalb von Smallville liegt, steht in Wahrheit in Aldergrove, ebenfalls in British Columbia. Angeblich erhielt das Haus für die Serie extra noch einen gelben Anstrich. Besonders beeindruckend wirkt das Anwesen von Clarks ehemaligem gutem Freund und späterem Erzfeind Lex Luthor. In der Realität prunkt dieses Herrenhaus auf Vancouver Island. Es heißt Hatley Castle, und sieht zwar aus wie aus der Tudor-Zeit, wurde aber erst 1906 erbaut. Die über 40 Zimmer dienten schon so manchem Film als Kulisse.

Idylle: Smallville ist laut Geschichte im ländlichen Kansas angesiedelt. Rote Scheune, gelbes Haupthaus – auf dieser abgelegenen Farm leben Martha und Jonathan Kent. Sie nehmen den kleinen Außerirdischen Kal-El auf, und nennen ihn Clark. In der Realität steht die Farm in Kanada. © IMAGO/Pond5 Images

Metropolis - Supermans neue Heimat

Neben Smallville spielt auch die Stadt Metropolis eine große Rolle in der Serie. Und ja, schon der Name weist daraufhin, dass es sich dann doch um eine Erfindung handelt. Hier wird Clark Kent erwachsen und kommt seiner Verwandlung zum späteren Superman immer näher.

Nachdem er die Highschool in Smallville abgeschlossen hat, besucht er ab Staffel fünf in Metropolis das College. Und was noch viel wichtiger ist: Hier steht auch das Redaktionsgebäude der Zeitung "Daily Planet" - die es natürlich auch nicht wirklich gibt. Doch nicht nur Superman, der sich als Clark Kent auch in den Comics seinen irdischen Lebensunterhalt als Reporter verdient, arbeitet hier. Auch die große Liebe seines Lebens, Lois Lane, ist dort Journalistin. In "Smalllville" lernt er sie allerdings nicht erst am Arbeitsplatz kennen, sondern schon in seinen Teeny-Jahren in … na, wo wohl: Smallville!