"Smallville": Warum macht Kryptonit Superman schwach und gibt es das Gestein in Wirklichkeit?

Grün, rot, blau, schwarz - Kryptonit ist die beste Waffe der Bösen gegen Superman. Hier erfährst du, ob es das Gestein wirklich gibt und was es in unterschiedlichen Farben alles bewirken kann.

"Smallville": Die Serie mit den meisten Farben

Kryptonit heißt das Zauberwort oder besser gesagt, die Zauberwaffe, mit der das Böse Superman in Schach halten kann. Es ist ein Mineral von Supermans zerstörtem Heimatplaneten Krypton. Mit dem Meteoritenschauer, der den kleinen Kal-El und späteren Clark Kent auf die Erde bringt, landet auch das Gestein hier. In "Smallville" passiert dies gleich zu Beginn von Staffel eins und dann nochmals in Staffel vier.

Kryptonit heißt das Zauberwort oder besser gesagt, die Zauberwaffe, mit der das Böse Superman in Schach halten kann. Es ist ein Mineral von Supermans zerstörtem Heimatplaneten Krypton. Mit dem Meteoritenschauer, der den kleinen Kal-El und späteren Clark Kent auf die Erde bringt, landet auch das Gestein hier. In "Smallville" passiert dies gleich zu Beginn von Staffel eins und dann nochmals in Staffel vier.

Das Kryptonit schwächt aber nicht nur den jungen Clark Kent, der in "Smallville" ja erst einmal herausfinden muss, was seine Superkräfte sind und wie das Kryptonit ihn beeinflusst. Das Mineral hat auch einen merkwürdigen Einfluss auf die Menschen der Stadt. Es macht sie zum Beispiel paranoid oder lässt sie für die Gemeinde gefährlich werden. Sie verwandeln sich in "Meteoritenfreaks". Teenage-Superman Clark Kent hat alle Hände voll zu tun, diese Gegenspieler zu besiegen. Das Schema des "Freak of the week" wurde durch die Mystery-Serie "Akte X" bekannt. Jede Woche gab es eine Folge und in jeder Folge mussten die FBI-Agenten Mulder und Scully eine andere oft außerirdische oder paranormale Kreatur jagen - den "Freak of the week". Gerade die erste Staffel "Smallville" entspricht diesem Modell.

Kryptonit ist jedoch nicht gleich Kryptonit. Das Gestein kommt in unterschiedlichen Farben vor. Und während es in den DC-Comics meist nur grün oder rot war, hat besonders die Serie "Smallville" einen ganzen Regenbogen an unterschiedlichen Farben für das Kryptonit erfunden. Je nach Farbe hat das Kryptonit auch unterschiedliche Wirkung. Willst du wissen welche? Lies weiter.

Magischer Teenager: In 218 Folgen über zehn Staffeln entdeckt der junge Superman Clark Kent, gespielt von Tom Welling, seine Superkräfte. Dazu kämpft er nicht nur gegen Magie, sondern reist auch in Paralleldimensionen. © imago images/Everett Collection/Serguei Bachlakov / Warner Bros.

"Smallville": Welches Kryptonit hat welche Wirkung?

🟢 Grün: Das meiste Kryptonit ist grün. Es ist mit radioaktivem Gift kontaminiert und kann Superman nicht nur schwächen, sondern sogar töten. Die grüne Variante ist auch für die "Freaks of the week" verantwortlich. Wird die Radioaktivität neutralisiert, verwandelt es sich in farbloses Kryptonit. Das passiert in den gesamten zehn Staffeln "Smallville" aber nur viermal.

⚫ Schwarz: Das ist das Dr.-Jekyll-und-Mr.-Hyde-Kryptonit. Es spaltet die Persönlichkeit von Menschen und von Clark. Er besitzt dann eine gute und eine böse Seite, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten hervorbrechen. Schwarzes Kryptonit entsteht, wenn das grüne zu heiß wird.

🔴 Rot: Bei Kontakt mit diesem Kryptonit ist Clark Kent auch unberechenbar. Er denkt nicht mehr strategisch oder an irgendwelche Folgen, sondern lebt einfach, wie es ihm gefällt. Er verliert seine Hemmungen. Bei Menschen zeigt es keine Wirkung. In den Comics hatte das rote Kryptonit sehr unterschiedliche Folgen.

🔵 Blau: Auch dieses Kryptonit schwächt Superman und neutralisiert seine Kräfte. Allerdings nur so lange, wie er es berührt. Das gilt auch für andere Kryptonier:innen.

⚪ Weiß: Nur Pflanzen müssen sich in Acht nehmen. Weißes Kryptonit tötet sie. Dabei ist es egal, ob das pflanzliche Leben von Krypton stammt oder auf der Erde wächst.

🪙 Silber: Hiervon gibt es zwei Varianten. Die eine wird einfach wie eine Metall-Legierung genutzt, um daraus zum Beispiel Schlüssel herzustellen. Die andere macht Clark aggressiv und paranoid und bringt ihn dazu, genau die töten zu wollen, die er liebt.

🟡 Gold: Es hat die gleiche Wirkung wie das blaue Kryptonit und nimmt sämtlichen Kryptonier:innen ihre Superkräfte. Allerdings bewirkt das goldene, dass diese verloren sind - nicht nur für die Dauer des Kontaktes, sondern auch darüber hinaus.

💎 Edelstein-Kryptonit: Hierdurch gewinnt Clark eine ganz besondere Kraft. Er hat die Macht über seine Mitmenschen. Äußert er einen Wunsch, müssen sie genau das tun, was er will. Es funktioniert aber nur einmal.

Kryptonit hinter Glas: Im Naturkundemuseum Svilajnac in Serbien wird eine Probe des "realen Kryptonits" ausgestellt. Der offizielle Name lautet jedoch Jadarit. © IMAGO/Pond5 Images

Kryptonit: Liegt das Gestein im Boden Serbiens?

Ganz so außerirdisch scheint Kryptonit gar nicht zu sein. Forschende um Wissenschaftler Chris Stanley entdeckten in einer Mine in West-Serbien 2007 ein Mineral, das dem Aufbau des Kryptonits fast glich. Es ist weiß und pulverig und ebenfalls ein Natrium-Lithium-Bor-Silikathydroxid. Warum man Supermans Kryptonit diese Zusammensetzung zuschrieb? Schuld war der Film "Superman Returns" von 2006. In dem geht es nämlich um ein Stück Kryptonit. Es befindet sich in einer Kiste, auf der genau das draufstand.

Allerdings weist das echte Kryptonit aus Serbien kein Fluor auf, und es wurde wissenschaftlich auch nicht so benannt. Denn es hat nichts mit dem Edelgas Krypton zu tun, und es sollte nicht zu Verwechselungen kommen. Das Element Krypton erhielt seinen Namen vom Griechischen "kryptos" für "verborgen". Das neu entdeckte Mineral aus Serbien bekam nach seiner Fundstelle in der Nähe der Stadt Lodznica im Jadar-Tal den Namen Jadarit.