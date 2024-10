"Terminator" mit Arnold Schwarzenegger gehört zu den ikonischsten Filmreihen unserer Zeit. Neu im Universum: Die Serie "Terminator Zero". Bei einer so großen Franchise kann man schnell den Überblick verlieren. Wir präsentieren die korrekte Reihenfolge aller "Terminator"-Filme.

Der Kultfilm "Terminator" spielt in einer dystopischen Zukunft, in der ein Atomkrieg einen großen Teil der Bevölkerung ausgelöscht hat und sich die künstliche Intelligenz gegen ihren Schöpfer stellt. Im Zuge dessen bildet sich ein menschlicher Widerstand und steht kurz vor dem Sieg über die Roboter, weshalb die Killer-Maschinen den sogenannten "Terminator" in das Jahr 1984 zurückschicken.

Ziel dieser Aktion ist, die Mutter vom zukünftigen Anführer des Widerstands zu töten. Der Killerroboter aus "Terminator" ist wohl die berühmteste Rolle von Arnold Schwarzenegger.

Und mit Ausnahme von Conan, dem Barbaren, und seiner Figur aus "The Expendables" (Trent Mauser) ist es auch der einzige Charakter, den Schauspieler Arnold Schwarzenegger mehrfach verkörperte.

"Terminator 2" wurde in den Kategorien "Bester Tonschnitt", "Beste visuelle Effekte", "Bestes Make-Up" und " Beste Tonmischung" mit einem Oscar ausgezeichnet.

Die Franchise wird jetzt durch die Animationsserie "Terminator Zero" erweitert. Diese spielt 1997 in Japan und erzählt von einer Soldatin aus der Zukunft, die in die Vergangenheit reist, um einen KI-Forscher zu beschützen. Dieser wird wie in den anderen Teilen auch von einem Killerroboter heimgesucht.

Filmreihe: Arnold Schwarzenegger als Terminator

Wer sich sämtliche "Terminator"-Auftritte Schwarzeneggers chronologisch ansehen möchte, steht jedoch vor einem Problem.

Nach dem dritten Teil verzichteten die Produzenten der Reihe darauf, die Filme mit Nummern im Titel zu versehen. Fortan gab es nur noch Untertitel wie "Die Erlösung" oder "Dark Fate" als Orientierung.

Für Einsteiger:innen ist die Reihenfolge der Veröffentlichung daher nicht direkt ersichtlich. Welcher ist der erste Teil der "Terminator"-Reihe und welcher der vorerst letzte?

Unsere Liste zeigt die Entstehungsgeschichte der "Terminator"-Filme. In Klammern findet sich jeweils die Jahreszahl, wann der genannte Film erstmals in die Kinos kam.

Die "Terminator"-Filme in der Reihenfolge ihrer Erstveröffentlichung

Die "Terminator"-Filme in der Reihenfolge der erzählten Chronologie

Neben Killerrobotern zeichnet sich die "Terminator"-Reihe durch ein wichtiges Element aus: Zeitreisen. Doch wann spielt eigentlich welcher Teil des Franchise? Das verrät unsere zweite Liste.

In den verschiedenen Filmen der "Terminator"-Reihe gibt es immer wieder kurze Rückblenden oder andere Sprünge in der erzählten Zeit, die bei der folgenden Liste jedoch vernachlässigt wurden. Berücksichtigt wurde jeweils nur der Zeitraum (Jahreszahl), in dem sich der Großteil der Handlung abspielt.

1984: "Terminator" und "Terminator Genisys"

1995: "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

1997: "Terminator Zero"

2004: "Terminator 3: Rebellion der Maschinen"

2018: "Terminator: Die Erlösung"

2022: "Terminator: Dark Fate"

2029: "Terminator Genisys"

Wer ist eigentlich die Person Arnold Schwarzenegger?