Gute News für alle Fans von "Navy CIS". Denn alle 20 Staffeln sind ab dem 16. Juli auf Joyn kostenlos streambar. Und es kommt noch besser ...

Navy CIS: Alle Staffeln im Streaming auf Joyn

Für alle Crime-Fans stehen alle Staffeln der beliebten Serie "Navy CIS" jetzt zum Binge-Watching bereit auf Joyn. Und Staffel 21 lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Sie startet am 13. August auf Joyn.

Noch mehr aus dem "Navy CIS"-Universum

"Navy CIS" ist ein Crime-Klassiker, aus dem sich einige nicht weniger coole Spin-Offs entwickelt haben. Und auch die Shows aus Hawaii, New Orleans, und L.A. gibt es kostenlos im Stream auf Joyn.

Hier die Joyn-Startdaten aller Spin-Offs aus dem Franchise im Überblick:

Navy CIS: Hawaii - Staffel 1 & 2 ab dem 1. August; Staffel 3 ab dem 13. August

Navy CIS: New Orleans - alle 7 Staffeln ab dem 1. August

Navy CIS: L.A. - alle 14 Staffeln ab dem 15. August

Für Einsteiger und Fans: Die beste Reihenfolge, die Serien zu schauen

Da sich manche Folgen aufeinander beziehen, ist es ähnlich wie beim Marvel-Universum: Man kann die diversen Ableger von "Navy CIS" in unterschiedlichen Reihenfolgen schauen.

Wer die verschiedenen Crossovers verstehen will, sollte diese Reihenfolge beachten.

1. Navy CIS Staffel 1-6

Dies ist die Einführung in das Navy CIS-Universum und die Hauptfiguren.

2. Navy CIS: L.A. Staffel 1

Beginne mit dieser Staffel, nachdem du Staffel 6 von Navy CIS abgeschlossen hast, da die Charaktere in einer Doppelfolge von Navy CIS vorgestellt werden (Staffel 6, Episoden 22 und 23).

3. Navy CIS Staffel 7-11

Fahre mit der Hauptserie fort, um die Haupthandlungsstränge weiterzuverfolgen.

4. Navy CIS: New Orleans Staffel 1

Die Charaktere werden in der 11. Staffel von Navy CIS (Episoden 18 und 19) eingeführt. Beginne dann mit der ersten Staffel von Navy CIS: New Orleans.

5. Navy CIS Staffel 12-18

Setze die Hauptserie fort.

6. Navy CIS: L.A. Staffel 2-12

Parallel schaubar zu den fortlaufenden Staffeln von Navy CIS und Navy CIS: New Orleans.

7. Navy CIS: New Orleans Staffel 2-7

Parallel schaubar zu den fortlaufenden Staffeln von Navy CIS und Navy CIS: Los Angeles.

8. Navy CIS: Hawaii Staffel 1

Beginne mit dieser Serie nach Abschluss der vorherigen Staffeln der anderen Serien, insbesondere wenn du bis Staffel 18 von Navy CIS und Staffel 12 von Navy CIS: Los Angeles geschaut hast.

9. Navy CIS ab Staffel 19

Schaue die neuesten Staffeln.

10. Navy CIS: L.A. Staffel 13 und fortlaufende Staffeln

Schaue die neuesten Staffeln, am besten nach Staffel 20 von Navy CIS.

Navy CIS: Hawaii ab Staffel 2

Schaue die neuesten Staffeln, nach Navy CIS: L.A.