Du bist jetzt im Sommer im Halloween-Grusel-Modus? Dann ist höchste Zeit für Sommerween! Wir haben gruselige Horror-Filme für dich, die garantiert für Gänsehaut sorgen...

Sommerween: Das sind die 6 gruseligsten Horror-Filme

Gruselige Kostüme, mysteriöse Geschichten und eine gehörige Portion "Süßes oder Saures" - Halloween ist der wohl schaurig-schönste Tag des Jahres! Und weil wir es jetzt schon kaum erwarten können, feiern wir einfach den Sommerween. Das geht natürlich am besten mit furchterregenden Filmen, die uns das Blut in den Adern gefrieren lassen und somit die optimale Abkühlung an heißen Tagen bieten.

Wir haben uns auf die Suche nach den spannendsten Horror-Filmen begeben und mussten dabei gleich mehrere Male ganz tief durchatmen. Warnung: Nichts für schwache Nerven! Auf welche Horror-Filme du bei deiner nächsten Movie-Night setzen solltest, erfährst du jetzt!

1. "Scream 4"

Die Filmreihe Scream zählt wohl zu den beliebtesten Klassikern des Horror-Genres und gruselt schon seit den 90er Jahren Menschen auf der ganzen Welt. Klar, dass zumindest einer der Filme unsere Liste anführt. Im vierten Teil der Horror-Reihe kehrt Sidney Prescott zum 15. Jahrestag der bekannten Woodsboro-Morde in ihre Heimatstadt zurück - um ihr neuestes Buch vorzustellen. Gleichzeitig werden zwei Teenager:innen brutal ermordet, nachdem andere Schüler:innen zuvor über makabere Telefon-Scherze geklagt hatten. Wer steckt dieses Mal hinter der Ghostface-Maske? Und wird es dem unbekannten Killer gelingen, Sidney zu töten?

2. "The Apartment"

Ein wunderschönes Apartment, Toplage, tolle Nachbarn und dann auch noch bezahlbar? Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Auch Sarah kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat gerade ihre Wohnung mitten in Hollywood bezogen und findet rasch Anschluss an ihre neue, coole Community. Diese anfängliche Freude ist jedoch schnell verflogen, da sich immer mehr seltsame Vorkommnisse häufen und sich die junge Frau plötzlich in einem Albtraum wiederfindet. Was stimmt nicht mit ihren Nachbarn?

➡ Schau dir jetzt den gruseligen Schocker "The Apartment" kostenlos auf Joyn an.

3. "The Purge 2: Anarchy"

Stell dir vor, es gäbe einen Tag im Jahr, an dem alles erlaubt ist, wirklich alles. Auch morden! Was auf den ersten Blick verlockend scheint, ist bei genauere Betrachtung die absolute Horrorvorstellung. Das muss auch ein junges Paar feststellen, dessen Wagen ausgerechnet am alljährlich stattfindenden Purge Day liegen bleibt. Eine lebensbedrohliche Situation angesichts der Umstände, denn während der 12 Stunden andauernden "Säuberung" sind alle Gesetze außer Kraft, selbst Mord wird nicht bestraft. Ihr Weg kreuzt sich mit denen von einem verzweifelten Vater sowie mit dem einer Mutter und ihrer Tochter. Können sie sich gemeinsam aus dieser gefährlichen Lage befreien?

4. "Insidious"

Familie Lambert zieht in ihr Traumhaus, doch schnell spürt Sohn Dalton die Gegenwart dunkler Kräfte, der aufgrund dessen letztendlich ins Koma fällt. Ein erneuter Umzug soll die Familie vor den mysteriösen Vorgängen befreien und Dalton dabei helfen, sich von den schrecklichen Ereignis zu erholen. Jedoch ändert der erneute Umzug nichts. In ihrer Verzweiflung suchen Josh und Renai Lampert die Hilfe einer unkonventionellen Spezialistin auf.

5. "Get Out"

Mit den Schwiegereltern ist es so eine Sache - nicht selten machen die einem das Leben nämlich alles andere als leicht. Chris freut sich allerdings auf das erste Kennenlernen mit den Eltern seiner Freundin Rose. Nur ob die Familie auch die unterschiedlichen Hautfarben des Paares akzeptiert, lässt den Dunkelhäutigen zögern. Die Zweifel sind schnell verflogen, nachdem eher von ihren Eltern überaus herzlichen und offen empfangen wird. Nach kurzer Zeit bemerkt Chris dann aber, dass sich alle Schwarzen in der Kleinstadt sehr merkwürdig verhalten ...

6. "Cabin Fever 2"

Im Gegensatz zu den meisten anderen Abschlussschüler:innen wollten die beiden Freunde John und Alex dem Prom fernbleiben. Doch im letzten Augenblick ändern die zwei ihre Meinung. Als sie bei der Veranstaltung auftauchen, wird schnell klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmt: Ihre Mitschüler:innen verhalten sich äußerst komisch. Ist das fleischfressende Virus zurück? Und was hat die Trinkwasserversorgung damit zu tun?